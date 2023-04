George Simion, liderul AUR, a declarat că a vizitat de mai multe ori românii din Cernăuți, însă nu a avut niciodată contacte cu serviciile secrete rusești. El subliniază că în acea perioadă nu era lider politic, ci era tânăr, și consideră că rușii nu ar fi avut niciun interes să îl racoleze.

”Odată spun ei că în anii studenției mele aș fi fost la Cernăuți și la Cernăuți m-am văzut cu șeful unei rezidențe, aceiași dezinformare ventilată și acum vreo două săptămâni. Am venit și acum două săptămâni și v-am spus: Nu s-a întâmplat acest lucru!

De fiecare dată când am fost la românii din Cernăuți, români pe care Klaus Iohannis nu i-a vizitat niciodată, m-am văzut doar cu românii din Cernăuți, cu comunitatea românească care este discriminată, care nu are dreptul la școli, nu are dreptul la biserică. Și pentru faptul că am luat apărarea acestor români, că am vorbit despre adevărul istoric, că am vorbit despre canalul Bâstroe și nelegiuirile pe care Ucraina le face pe Canalul Bâstroe, că acum vorbesc și cineva trebuie să ia apărarea agricultorilor români, poate că lucrurile astea i-au deranjat pe cei care ventilează propaganda oficială”, a declarat George Simion, la România TV.

George Simion susține că există riscul să fie eliminat fizic.

”S-ar putea, nu exclud, să mă elimine fizic”, a mai spus liderul AUR.

Rușii nu aveau interes să mă racoleze

Întrebat dacă există imagini care să dovedească că s-a întâlnit cu agentul FSB, președintele AUR a răspuns.

”Eu eram un copil pe vremea aceea. Vă dați seama ce interes au aveau serviciile rusești să se întâlnească cu mine. Ce să facă? Să mă racoleze? Nu m-am văzut cu nimeni! Eu vorbesc limba română și engleză. Cu cine m-am văzut la Cernăuți am poze, sunt publice, am făcut filmări. Am participat la parada portului popular românesc. Este exclus așa ceva! Spun unii că ar trebui să dezmintem, ce să dezmintem? Bandele putiniste G4, care fac serviciul lui Putin în chestiunea asta. Noi suntem un partid, suntem al doilea partid din România care pune serios problema drepturilor românilor, pune România pe primul loc, nu cum fac unii, ba apără Rusia, ba apără Germania, ba apără America, fiecare cu stăpânii lor. Noi punem România pe primul loc și nu suntem racolați nici de CIA, nici de Mosad, nici de FSB”.

