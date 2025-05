Candidatul AUR la funcția de președinte al României, George Simion, a votat alături de Călin Georgescu la o secție de votare din Mogoșoaia. Inițial, cei doi au dorit să facă declarații în interiorul secției de votare, dar polițiștii le-au cerut să iasă afară: ”Nu e frumos ceea ce ați făcut”, le-a transmis Simion.

Călin Georgescu a spus că este ”mai mult decât un vot, este o mărturisire”.

”Ce este astăzi, nu este vot, este o mărturisire, este mai mult decât un vot. Am votat pentru o Românie creștină, am votat pentru România în care cuvintele mamă și tată să fie sfinte. Am votat pentru țara noastră, de aici și de oriunde, pentru că țara noastră are nevoie de iubire, de iertare.

Simion a spus că a votat împotriva nedreptăților.

”Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român. Am votat împotriva inechităților și umilințelor la care frații și surorile noastre au fost supuși. Am votat împotriva abuzului și sărăciei, am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toți. Am votat pentru români și pentru România. Așa să ne audă Dumnezeu!

Vrem să revenim la dreptate, la democrație, la firesc. Astăzi a fost o zi frumoasă, astăzi răsare soarele pentru țara noastră. Astăzi, cu tricolorul în mână și cu România în suflet facem istorie.

Vă rog pe cei implicați în secțiile de votare să stați atenți pentru ca votul vostru să nu fie fraudat.

Pentru ceilalți vă așteptăm împreună să facem o rugăciune”, a spus George Simion.