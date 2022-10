Săptămâna trecută, Garda de Mediu a amendat Primăria Bistrița cu 50.000 de lei, după ce instituția s-a apucat și a montat noua stație de mixturi asfaltice fără a deține un acord de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului. Primarul Ioan Turc a reacționat și a spus că vinovații din instituție vor plăti pentru această „gafă”.

Totul a început în vara acestui an, când Agenția pentru Protecția Mediului refuza emiterea acordului de mediu pentru noua stație de asfalt a Primăriei Bistrița, care venea să o înlocuiască pe cea veche.

Se pare că Agenția pentru Protecția Mediului a decis să respingă autorizațiile cerute de Direcția de Servicii Publice din cadrul Primăriei Bistrița, după ce instituția s-a apucat de treabă fără să întrebe pe nimeni.

Motivele care au stat la baza respingerii proiectului sunt: proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor poriecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 – proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale; demararea lucrărilor de investiții înainte ca APM să își dea acordul.

„Pentru proiectele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege, procedura de evaluare a impactului asupra mediului nu poate fi inițiată și efectuată după ce lucrările de investiții au fost demarate sau proiectele au fost realizate”, se mai arată în decizia de respingere publicată de APM BN.

APM a spus NU stației, Garda de Mediu a venit cu amenda

Săptămâna trecută, Garda de Mediu a sancționat Primăria Bistrița pentru că a montat noua stație de asfalt fără a deține acordul de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului.

Municipalitatea a primit o amendă de 50.000 de lei, iar comisarii Gărzii de Mediu au cerut instituției să desființeze construcția și să readucă terenul la starea inițială.

„La data controlului, pe amplasament se găsește o stație nouă de mixturi asfaltice, care s-a instalat în cursul anului 2022, potrivit procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune, încheiat între Direcția Servicii Publice Bistrița, în calitate de achizitor și furnizor. Nu se desfășura activitate de producere a mixturilor asfaltice pe amplasament. În urma solicitării acordului de mediu la Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud cu privire la instalarea unei noi stații de mixturi asfaltice, aceasta a emis Decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu nr. 299/14.06.2022 deoarece proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, iar la data verificării amplasamentului lucrările de investiții ar fi fost demarate”, precizează Garda de Mediu.

Turc spune că va trage la răspundere vinovații

În cadrul ședinței de Consiliu Local de săptămâna trecută, primarul Ioan Turc a fost întrebat despre această amendă și rugat să explice ce se va întâmpla cu stația de asfalt pe care s-au cheltuit bani frumoși.

„În legătură cu stația pentru producerea mixturilor asfaltice, săptămâna viitoare voi comunica un punct de vedere ferm legat de problema pe care o avem din punct de vedere al Agenției de Mediu. (…) Vom rezolva problema într-un mod sau altul. Sunt mai multe scenarii de lucru. Cineva a greșit, este limpede acest lucru. Categoric, cine a greșit va trebui nu doar să dea explicații, ci va suporta și sancțiuni, care pot fi disciplinare, pecuniare, dar deocamdată dați-mi voie să nu spun mai multe lucruri. Suntem într-un proces interinstituțional pentru identificarea soluției prin care o stație nou, mult mai puțin poluantă decât stația veche, să poată fi pusă la treabă. Colaborăm cu Agenția pentru Protecția Mediului și căutăm soluții inclusiv la nivel național. Vă asigur că nu s-a pierdut timp. Adică, până în momentul de față s-a lucrat la stație. Chiar dacă nu am fi întâmpinat această problemă de natură tehnică, mai degrabă de natură juridică și formală, tot nu am fi putut asfalta pentru că am avut întârzieri mari, în primul rând, din cauza furnizării sau a întreruperii furnizării de fier, de tablă. Fabricile de la care producătorul importă tabla și fierul sunt în Ucraina și s-au produs o serie întreagă de perturbări din cauze pe care le cunoaștem cu toții. Îi asigur pe bistrițeni că nu discutăm despre un final, ci despre identificarea soluției formale, prin care această stație, care este gata în acest moment, am făcut inclusiv probe la rece, să poată fi pusă la treabă”, a declarat Ioan Turc, la ultima ședință de CL.

Stația de asfalt, în chinurile facerii de la început de 2022

Noua stație de asfalt a fost cumpărată la început de 2022 și a costat nu mai puțin de 600.000 de euro. Aceasta vine să o înlocuiască pe cea veche, pusă în funcțiune prima dată în 1968.

„Stația pe care o avem la Direcția de Servicii Publice este foarte veche – Nicolina 1968 – lipsită de randament, cu consum foarte mare și calitate proastă. Vrem să asfaltăm cu ritm și vrem ca lucrările pe care le facem să fie de calitate. De aceea am decis să investim în această dotare”, explica Ioan Turc, într-o conferință de presă din luna martie.

Culmea, acum câteva luni, fără avizele necesare de la Agenția pentru Protecția Mediului, primarul Ioan Turc anunța pe pagina oficială de Facebook faptul că noua stație de mixturi asfaltice este aproape de finalizare:

„Fundațiile pentru montarea componentelor sunt realizate în proporție de 95%. Au fost instalate predozatoarele pentru agregate, filtrul și uscătorul, iar în continuare se va monta silozul pentru filer și silozul pentru praf. Prin înlocuirea vechii stații care producea 2,17 tone pe oră, municipalitatea face o investiție importantă, urmând a fi produse 40-60 de tone de mixturi asfaltice pe oră”, spunea edilul la mijlocul lunii mai, cu o luna înainte ca APM să spună NU proiectului, în parte tocmai pentru că lucrările au început fără avizele necesare.

Stația este livrată de Tedrum SRL din Iași și este ultima generație în domeniu, din punct de vedere tehnic, fiind prevăzută cu predozator de agregate, transportator de agregate, uscător de agregate, filtru de praf, turnul de malaxare, instalație de preparat aer comprimat, cabină de comandă, echipament electric, gospodărie de bitum, gospodărie de filer, gospodărie de praf, instalație dozare aditiv lichid”, potrivit caietului de sarcini al licitației.

Îndată ce va fi pusă în funcțiune, aceasta va fi folosită în primă fază pentru străzile din municipiul Bistrița. Stația va fi operată de Direcția de Servicii Publice. Primarul Ioan Turc spunea inclusiv că stația va putea vinde asfalt și constructorilor care se ocupă de lucrările publice din municipiu.

Stația de asfalt care încă este în chinurile facerii nu este singura investiție a Direcției de Servicii Publice. Direcția din subordinea Primăriei Bistrița a mai investit anul acesta 700.000 de euro în utilaje care să o ajute la asfaltări.

