Fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un nou atac la Nicușor Dan, legat de un afiș din campania electorală care le promitea bucureștenilor, în urmă cu doi ani, că din 28 septembrie vor putea face duș.

Sloganul candidatului dreptei unite „s-a dovedit a fi o bătaie de joc la adresa bucureștenilor, cu un singur scop: câștigarea Primăriei Capitalei”, a scris pe Facebook Firea, în prezent ministru al Familiei..

„În ultimii 2 ani, mii de oameni au tot așteptat ca promisiunea să devină realitate. Nici pentru această iarnă nu sunt vești bune. Întrebat despre ziua de 28 septembrie și a sa ademenitoare vorbă, Nicușor Dan a scăldat-o după cum i-a venit inspirația: ba că nu-și amintește să fi făcut el vreo promisiune cu apa caldă, ba că în fiecare an urma să fie puțin mai bine ca în precedentul”, a continuat ea. Firea susține că „lucrările la sistemul de termoficare bat pasul pe loc” și „nimic nu arată ca în cartoanele frumos colorate din campania electorală de care nu-și mai amintește primarul”. „Nicușor Dan a promis reparații la 100 km de conducte, dar realitatea este total diferită. Anul acesta abia s-au înlocuit 37 km de rețele în comparație cu anul 2020, ultimul an de mandat, când eu și echipa mea am înlocuit aproape 75 km de conducte! Deci, tot în mandatul meu s-au făcut mai mulți pași pentru rezolvarea acestei situații dificile pentru București”, a mai scris Firea.

Fostul primar al Capitalei a precizat că Nicușor Dan a gestionat catastrofal sistemul de termoficare, iar în ultimii doi ani nu a cheltuit niciun euro din cele 300 de milioane de euro pentru a rezolva această problemă.

Echipa mea a muncit patru ani la documentația pentru reabilitarea celor 200 km de conducte foarte degradate. Contractul a fost ținut la sertar de omul politic de tristă amintire Ludovic Orban doar ca să fie semnat de actualul primar general în primele zilele mandat. După doi ani de la alegeri, există riscul ca aceste fonduri să fie pierdute și munca echipei mele să fi fost în zadar”, a scris Firea. „Dar ce a făcut, totuși, Nicușor Dan? Doar afaceri! Ultimul tun e anunțat drept o victorie de actualul primar general. Au fost închiriate centrale termice, un fel de “cazane” mai mari, pentru care se plătește mai mult decât dacă le-ar fi cumpărat. Dar e treaba altor instituții să verifice legalitatea acestor fapte. Pentru bucureșteni, însă, e important să aibă căldură în case. Dar când compania Termoenergetica are datorii imense și anunță că ar putea intra în incapacitate de plată viitorul nu sună bine”, a continuat fostul edil. „Și a mai reușit ceva majoritatea de dreapta care conduce orașul de la alegerile din 2020: s-a scumpit apa caldă și căldura! Iarna aceasta, facturile vor fi duble, după ce la propunerea lui Nicușor Dan gigacaloria a ajuns la aproape 330 de lei. Sigur că peste tot au crescut prețurile, dar puteau fi găsite soluții”, a mai acuzat Firea. „Aceste fapte nu contează pentru dreapta unită și salvatorul Bucureștiului. A fost mai importantă lupta politică, să câștige prin minciuni și să-i manipuleze pe bucureșteni folosindu-se de una dintre principalele probleme ale orașului. Iată că a venit încă un 28 Septembrie! Unde e apa caldă din afișul tău, Nicușor Dan?”, a conchis Gabriela Firea.

