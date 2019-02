Furtună într-un pahar cu apă! Cinci primari bistrițeni amenințați degeaba cu plângeri penale

Comitetul de inițiativă al campaniei „Oameni noi” a decis să facă sesizări penale pentru abuz în serviciu împotriva a 8 primari PSD, PNL si ALDE, care au refuzat să ateste semnaturile cetățenilor care susțin initiațiva, potrivit unui comunicat remis Agerpres, de Inițiativa România. Dintre cei 8 primari, 5 sunt din Bistrița-Năsăud. S-a dovedit însă că amenințările au fost lansate degeaba, la mijloc fiind o problemă de comunicare între inițiatorii campaniei.

Legea 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni obligă primarii să ateste listele de susţinători în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea acestora la primărie.

Comitetul de iniţiativă al campaniei „Oameni noi în politică” de reformă a legislaţiei electorale a anunțat că vor fi depuse plângeri penale împotriva următorilor:



1. Gheorghe Onul (PSD), Primar al comunei comuna Salva – judeţul Bistriţa Năsăud;

2. Pavelea Anchidim (PNL), Primar al comunei Runcu Salvei – judeţul Bistriţa Năsăud;

3. Dumitru Buşcoiu (PSD), Primar al comunei Zagra – judeţul Bistriţa Năsăud;



4. Ioan Pavelea (PNL), Primar al comunei Coşbuc – judeţul Bistriţa Năsăud;

5. Gheorghe Bălăjan (ALDE), Primar al comunei Dumitra – judeţul Bistriţa Năsăud;



6. Aleodor Sobolu (PSD), Primar al comunei Orţişoara – judeţul Timiş;

7. Dorin Nicolae Lojigan (PNL), Primar al municipiului Câmpia Turzii – judeţul Cluj;



8. Ioan Nuţu Herbei (PSD), Primar al comunei Moneasa – judeţul Arad.

Autorii comunicatului mai precizează că „acestea nu sunt singurele cazuri în care primarii au abuzat de funcţie. Mii de semnături au fost invalidate în ţară pe motive aiuritoare: lipsa sau existenţa diacriticelor în adresele semnatarilor, lipsa numărului etajului, lipsa numărului de bloc în cazul caselor etc. Toate acestea pun în pericol imediat şi efectiv ţintele de semnături cerute de lege: 100.000 de semnături la nivel naţional şi câte 5000 de semnături în cel puţin 11 judeţe„.

Contactați de Gazeta de Bistrița, cei cinci primari din Bistrița-Năsăud se declară suprinși de faptul că pe numele lor se vor formula plângeri penale, în condițiile în care aceștia spun că respectivele liste au fost depuse la primării pe data de 31 ianuarie, dar nimeni nu a mai venit să le ridice.

„Nu avem nici cea mai mică problemă cu cei care au semnat. La mine era pe listă doar o singură persoană. Nu a mai venit nimeni după documente„, a declarat pentru Gazeta de Bistrița primarul comunei Coșbuc, Ioan Pavelea.

Un răspuns similar a fost dat și de primarul comunei Zagra, Dumitru Bușcoiu.

„Au venit pe data de 31 ianuarie lăsat la primărie listele. Cum să nu le atest, sunt oameni din comună pe care îi cunoaștem? Cei cu inițiativa au spus că vin ei după ele, nu au mai venit. Noi unde să trimitem dosarul cu documentele? Am așteptat. Eu sunt astăzi la București și m-a anunțat secretarul că au venit azi după documente„, a declarat primarul Dumitru Bușcoiu.

Cee ce susțin primarii este confirmat și de persoana care a depus documentele la primării pentru a fi validate. Concret, este la mijloc o problemă de comunicare.

„Nu, primarii nu au spus că nu vor valida listele. Eu am transmis la Centru că încă nu am ajuns să ridic documentele, nu știu ce au înțeles ei. Chiar astăzi am fost după ele. Singura primărie unde am avut probleme, adică nu au vrut să valideze listele de semnături, este cea din Romuli„, a declarat pentru Gazeta de Bistrița, Gheorghe Brîndușe, reprezentantul din Bistrița-Năsăud al inițiatorilor campaniei „Oameni noi”.

Campania este susținută de 26 de organizații civice și 4 partide politice: USR, Mișcarea România Împreună, PACT și Partidul Oamenilor Liberi.