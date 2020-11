Zeci de angajați ai Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bistrița-Năsăud au protestat, marți, nemulțumiți fiind de faptul că nu și-au primit drepturile salariale pe luna octombrie.

”Motivația acestui protest spontan este că noi nu ne-am primit salariile. Singura noastră revendicare este legată de drepturile salariale. Nu avem cu ce trăi, aici e problema. Plata salariilor a întârziat din data de 9 noiembrie. Acum suntem în 17 noiembrie și cred că o să mai dureze cel puțin încă 14 zile. Am ajuns la capătul răbdării. Acum 11 zile am fost la Prefectură, am depus un memoriu cu revendicările nostre. Nu ne-a băgat nimeni în seamă. Nu am primit niciun răspuns”, a declarat liderul de sindicat din acest centru, Dan Atănăsoaie.

La rândul său, contabila centrului, Camelia Velican, a explicat că bugetul lunar pentru plata salariilor angajaților este de circa 300.000 de lei, unitatea având 71 de angajați.

”Nu sunt salarii grozave în instituție. Spălătoreasa are 1.900 de lei – cel mai mic salariu, infirmierele și asistentele medicale ajung undeva la 2.500 – maxim 3.000 de lei, dar trebuie să ținem cont de faptul că aici se lucrează non-stop, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Lipsa acestor bani este cumplită. Vă spun și eu personal că am rată. Am fost sunată de la bancă de două ori deja. Este și credit ipotecar, deci riscul de a părăsi locuința este mare. Toată lumea are o familie acasă, toate lumea are de pus mâncare pe masă, are de plătit facturi de utilități, toți suntem în această situație”, a subliniat contabila centrului.

Angajații Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița amenință că dacă nu își vor primi salariile vor continua să protesteze.

”Noi sperăm să se rezolve, dar dacă nu se va rezolva o să trecem mai departe la proteste în stradă. Dacă nu vor avea bunăvoința să ne achite drepturile noastre, vom ieși în stradă, în fața Prefecturii, a Consiliului Județean, dar sperăm să nu ajungem acolo”, a mai spus Dan Atănăsoaie.