Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a anunțat că au fost finalizate lucrările de reabilitare a încă patru tronsoane de drumuri județene, fiind vorba despre porțiuni ale unor drumuri care leaglă localitățile situate pe Valea Budacului.

Sursa citată precizează că în total este vorba despre circa 28 de km de drum: DJ 154C – Budacu de Sus, DJ 172G – Orheiu Bistriței – Satu Nou, DJ 172G – Monariu – Jelna și DJ 173 – Bistrița -Budacu de Sus. Lucrările pe aceste patru tronsoane de drumuri județene au fost cuprinse într-un proiect finanțat de CJ Bistrița-Năsăud.







”Anul trecut am luat decizia să finanţăm din bugetul propriu al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud o serie de tronsoane din drumurile judeţene, în lungime de aproximativ 42 km. Pentru că îmbrăcămintea asfaltică era îmbătrânită, uzată, am luat decizia de a finanța din bugetul propriu reabilitarea căii de rulare pe cei 42 de km. Am recepţionat partea Herina – Lechinţa – Matei în urmă cu aproximativ o lună, acolo au fost circa 14 km, aici mai avem 28 de km din DJ 154C – Budacu de Sus, DJ 172G Orheiu Bistriţei – Satu Nou, DJ 172G Monariu – Jelna şi DJ 173 Bistriţa – Budacu de Sus. Valoarea totală a contractului a fost de 22 milioane lei, aproximativ 4,5 milioane euro, constructor fiind SC MIS Grup SRL. Mă bucur foarte mult că am reuşit să finalizăm aceste lucrări şi că în momentul de faţă în toată zona Văii Budacului avem o reţea de drumuri judeţene reabilitate care îmbunătăţeşte în mod consistent circulaţia din această zonă”, a declarat preşedintele CJ Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, în timpul unei vizite de lucru pe drumurile de pe Valea Budacului.







În momentul de faţă se lucrează şi la modernizarea drumului judeţean care vine de la Şieu – Şoimuş, în Budacu de Sus și în acest an se va finaliza şi tronsonul de la Bistriţa la Budacu de Jos.

Însă, președintele CJ Bistrița-Năsăud a afirmat că sunt probleme pe un alt tronson de drum județean.

”Din păcate, constructorul care a avut contractul pe drumul Buduş – Şieu ne-a trimis o notificare de reziliere pentru că nu şi-a încasat banii de la Ministerul Dezvoltării deloc în acest an și astfel au cerut rezilierea contractului. Colegii mei de la Achiziţii, Direcţia Juridică şi Direcţia Tehnică urmează să ia o decizie pe acea notificare pe care am primit-o de la constructor, să vedem ce vom face în continuare pe acel tronson de drum. (…) Sigur că investiţia va continua, vedem cum se finalizează. Dacă se ajunge la decizia de reziliere a contractului, după modelul de pe Lotul 4, se rescoate la licitaţie tronsonul de drum şi el va fi modernizat”, a adăugat Moldovan.