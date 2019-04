Fostul polițist Toma Ivan arătat cu degetul de o familie din Bistrița Oamenii susțin că li s-a luat casa prin înșelăciune

Un bistrițean și mama acestuia s-au trezit peste noapte că imobilul în care locuiau nu le mai aparține. Leonida Ruspovestește că locuința, care de fapt o are titular pe mama sa, Ana Rus, i-a fost luată prin intermediul unor acte ilegale, femeia semnând documentele respective în necunoștință de cauză, spunându-i-se că este vorba de cu totul altceva. Situația este un foarte gravă, dar devine și mai tragică în situația în care cel care a pus mâna pe casă este un fost polițist, acum pensionat: Toma Ivan.

Ana Rus l-a dat în judecată pe Toma Ivan și pe soția acestuia, Simona, solicitând anularea actului, polițistul a reacționat instant, cerând și el la rândul său evacuarea femeii din locuință, plus un dosar penal întocmit fiului, pentru, vezi-doamne deținere ilegală de armă, de fapt un pistol cu gaze, neletal. Până la faza cu pistolul, haideți să vedem care este povestea Anei Rus și familiei sale.

Situația financiară i-a făcut probleme

Ghinionul Anei Rus, care are peste 80 de ani, și al fiului ei, Leonida Rus, începe se pare undeva în 2015, când și l-au adus vecin pe polițistul Toma Ivan. Leonida Rus recunoaște de fapt că la acel moment îl lega de polițist o prietenie mai veche. Așa s-a făcut că în acel an 2015 i-a vândut lui Ivan o bucată de teren din suprafața pe care era construită locuința mamei sale. Pe aceeași suprafață de teren era construită și o brutărie care îi aparținea lui Leonida Rus. Ivan și-a construit rapid o casă, însă s-a ivit o mică problemă cu calea de acces. Drept urmare, Ivan a a rugat-o la un moment dat pe bătrână dacă pot rezolva cu respectiva cale de acces. Cum nu se cunoșteau de ieri – de azi, femeia a acceptat rapid. Ivan însă avea alte planuri, se pare, fiindcă pusese ochii pe casa și terenul femeii. Fiind prieten bun zice-se cu Leonida, polițistul a aflat că acesta avea niște probleme financiare. Practic, cu ceva ani în urmă, prin 2006-2007, Leonida luase un împrumut prin intermediul unui alt prieten bun, omul de afaceri Cristian Duca, însă garantase cu casa mamei. De fapt nu era o garanție în sine ci un contract de promisiune între cei doi. Anii au trecut, iar la un moment dat, Leonida a avut niște probleme financiare, astfel încât nu a mai putut plăti ratele. Duca l-a ajutat o vreme, însă problemele au venit și peste el, astfel că avea nevoie de bani să acopere creditul luat pentru Leonida, mai ales că banca intenționa să îi execute silit o clădire cu care garantase respectivul împrumut. La un moment dat cei doi au discutat problemele apărute, în timp ce se aflau într-un local din Bistrița. Nu erau singuri, ci erau prezenți mai mulți prieteni ai ambilor, printre care s-a aflat și Ivan. În acea discuție, Leonida Rus și Cristian Duca au decis să prelungească actul de promisiune de vânzare pentru încă o vreme.

Atunci a fost momentul în care a venit “în întâmpinare” Ivan Toma cu calea de acces, dar și cu promisiunea că îl ajută el pe Leonida să îi dea bani lui Leonida pentru a-și plăti datoria către Duca. În ziua în care Duca a mers la notar pentru a autentifica prelungirea promisiunii de vânzare între el și Leonida, a mers și Ivan. Nu în același timp însă. Când polițistul a fost cu titularul casei, Ana Rus, să semneze vezi-Doamne actele la notariat pentru a clarifica problema cu calea de acces i s-a băgat sub nas cu totul altceva, un contract de vânzare cumpărare al casei. Femeia, în vârstă fiind și cu vedere proastă și neavând la ea ochelarii, a semnat crezând că polițistul este de bună credință. De fapt femeia și-a vândut casa pentru suma de 40.000 de euro, bani care i-au fost remiși lui Duca în final. Numai că Leonida știa că Ivan îi dăduse banii împrumut.

Femeia a aflat că nu mai e stăpână odată cu perchezițiile

Leonida Rus a aflat întâmplător de faptul că nu mai este stăpânpe casă, după ce plecat fiind pentru câteva zile în străinătate pentru a-i face un serviciu unui alt amic, nu a mai putut intra în curte. Atunci i-a spus Toma Ivan că de fapt nu mai est stăpân pe casă, teren și brutăria construită în curte. Mama lui Leonida nu a aflat însă atunci despre faptul că pierduse tot, în condițiile în care, timp de doi ani, fiul ei a încercat să recupereze bunurile și să-l convingă pe Ivan să îi returneze măcar casa.

La un moment dat, se pare că discuțiile au degenerat oarecum, însă Ivan s-a simțit amenințat și i-a făcut o plângere penală lui Leonida Rus pentru că ar deține ilegal o armă. Astfel, într-o bună dimineață din anul 2015, Leonida s-a trezit cu mascații la ușă. Abia atunci a aflat și mama sa despre problemele dintre el și Ivan. Și evident i s-a făcut rău și a ajuns la spital. Cu privire la pistol, armă cu gaz neletală, acesta a fost procurat și deținut legal de Leonida. La momentul percheziției însă acesta nu avea reînnoit un document, astfel că l-a ținut într-un seif, de unde de altfel a și fost ridicat de polițiști la percheziții.

Ana Rus cere anularea contractului

La câteva zile după ce și-a revenit, Ana Rusi-a dat în judecată pe soții Ivan, cerând anularea contractului.

“În urmă cu câteva zile, la imobilul casă de locuit proprietatea mea s-a desfășurat o percheziție de către organele de poliție, ocazie cu care am aflat c nu mai sunt proprietară a imobilului casă de locuit și de la Cartea Funciară am aflat că proprietari ai casei mele de locuit sunt pârâții, întrucât le-am vândut toată casa și terenul încă din 2015. După ce mi-am procurat copie după actul semnat la notar și după ce mi-a fost citit, am înțeles că prin acel contract mi-am vândut casa și terenul și că de servitute doar se amintește și că am primit suma de 40.000 de euro în ziua respectivă. Sub acest aspect arăt faptul că niciodată nu am purtat vreo discuție cu pârâții despre vânzarea casei mele, nu am avut intenție să fac acest lucru și nici nu mi-am dat consimțământul pentru înstrăinarea casei mele de locuit, că nu am primit niciodată suma de 40.000 de euro de la pârâți și nu am făcut nici un demers pentru procurarea actelor în baza cărora să se încheie acest contract de vânzare-cumpărare. Precizez că sunt o persoană cu grave probleme medicale oculare, că nu mi s-a citit actul, neavând ochelarii pentru citit, și nici nu am primit actul pe care l-am semnat. Singurul motiv pentru care m-am prezentat la notar fiind cel de a-i ajuta pe vecini cu calea de acces, așa cum mi-au cerut, având în vedere bunele relații, vecina fiind o persoană afectuoasă”, a scris Ana Rus în cererea de chemare în judecată.

Nu putem să nu menționăm și faptul că femeia i-a făcut și o plângere penală lui Ivan, dosar în care ancheta bate pasul pe loc. Despre aceste aspecte însă vom face vorbire într-un articol distinct.

Soții Ivan spun că totul e legal

De cealaltă parte, soții Ivan au arătat în întâmpinarea depusă la dosar faptul că respectivul contract este unul autentic.

Un ultim aspect pe care îl supunem atenției instanței de judecată, vizează acuzațiile pârâților potrivit cărora numita Rus Ana a crezut că s-a prezentat la notar pentru o servitute și nu a știut ce semnează.

În primul rând se omite intenționat și să se precizeze adevărata stare de fapt deoarece: în anul 2014, Rus Ana a avut un litigiu pe rolul Judecătoriei Bistrița în Dosarul 716/190/2014 (anexele 1-3), în care urma să piardă casa în care locuiește acum fără drept, litigiu care s-a stins prin convenția încheiată între aceasta și reclamanții (n. r. Cristian Duca) din respectivul dosar, convenție autentificată de același birou notarial sub numărul 769/05.03.2015 (anexa 4), deci actul exact anterior contractului nostru de vânzare”, au scris soții Ivan în întâmpinare.

(Va urma)