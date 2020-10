Fostul adjunct SRI, Florian Coldea, unul dintre personajele controversate din Serviciile românești și-a deschis o firmă. În cadrul societății a fost cooptat fostul adjunct al Directorului Serviciului Român de Informații, Dumitru Cocoru. Cei doi împart în proporții egale acțiunile societății STRATEGIC SYS SRL, care are ca obiect principal de activitate ”activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”.

Dumitru Cocoru, partenerul de afaceri al lui Florian Coldea, este fost șef al departamentului de interceptări din cadrul SRI. Fostul șef al Interceptărilor mai are o societate comercială, Justsys Software SRL, care a fost fondată în 2017. Potrivit ultimului raport depus la Finanțe, societatea a declarat pe anul trecut o cifră de afaceri de 398 745 lei, un profit de 248 718 lei și…niciun angajat declarat de la data înființării. Cele două societăți au aceeași adresă a sediului, pe str Splaiul Unirii nr 33, într-un apartament din centrul Capitalei.

În 2016, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a generalului-locotenent cu trei stele Dumitru Cocoru.

Întrebat despre genul de afaceri pe care dorește să îl abordeze împreună cu Florian Coldea, generalul (r) Cocoru a declarat pentru Gazeta de Cluj că informațiile sunt, bineînțeles…, secrete.

”Este o chestiune privată care nu cred că vă privește în niciun fel. Apreciez interesul dumneavoastră pe această temă, dar nu aș vrea să discutăm deloc”, a declarat Dumitru Cocoru.

Pe lângă domeniul principal de activitate, firma celor doi SRI-iști rezerviști se mai ocupă și de diverse tipuri de supraveghere.

Dumitru Cocoru

Domnul ”protocol”

Florian Coldea este unul dintre personajele controversate implicate într-o serie de afaceri soldate cu dosare penale. De asemenea, a fost implicat în semnarea protocoalelor prin care SRI s-a implicat activ în demersurile justiției.

Recent el a fost audiat la DNA în dosarului procurorului Mircea Negulescu. Procurorul a declarat că fostul adjunct al SRI s-ar fi implicat în ancheta care îl viza pe fostul deputat Sebastian Ghiţă.

Mircea Negulescu este cercetat penal de SIIJ pentru că ar fi falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două cauze instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul „Tony Blair”, care îi vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul premier Victor Ponta.

„Nu l-am întâlnit niciodată pe domnul procuror, nici în context personal, nici în context instituțional, și nu am luat vreodată legătura cu dânsul pe perioada mandatului la DNA Prahova. Pot să vă spun, totodată, că cu acest prilej am încercat să răspundă tuturor întrebărilor adresate de procuror într-o manieră clarificatoare și am reiterat faptul că instituția noastră a acționat întotdeauna cu legalitate, cu curaj și cu corectitudine”, a spus Coldea, la ieșirea din sediul SIIJ.

Vărul cu afacerile din Sănătate

În presă au fost vehiculate o serie de informații privitoare la afacerile derulate de George Coldea, vărul fostului adjunct al SRI.

El a avut legături de afaceri cu firmele Eurad Invest, aflată în insolvență, și cu MEDICARE TECHNICS, ambele firme fiind beneficiarele unor contracte substanțiale cu instituțiile publice din domeniul medical. George Coldea este asociat și cu Lorina, soția fostului ministru Codruț Sereș, demnitar condamnat la patru de închisoare cu executare în dosarul Hidroelectrica.

Potrivit senatorului Valer Marian, generalul SRI Florian Coldea a fost propulsat în funcţia de adjunct al SRI, în virtutea unor rudenii apropiate ale acestuia, pe filieră politică PDL, respectiv cu concursul primarului municipiului Arad, Gheorghe Falcă, şi a socrului acestuia Gheorghe Seculici. Primarul Gheorghe Falcă era, în perioada respectivă, secretar executiv naţional al PDL şi se afla în relaţii apropiate cu preşedintele Traian Băsescu, care i-a fost naş de căsătorie, precum și naş de botez al unicului său copil. Coldea este originar din comuna Tȃrnova judeţul Arad, a absolvit un liceu industrial din municipiul Arad şi a studiat un an si jumătate la Institutul Politehnic din Timişoara, unde studia şi Gheorghe Falcă. A renunţat la Institutul Politehnic după ce a căzut mai multe examene şi a urmat Facultatea de Psiho-sociologie din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii, pe care a absolvit-o în anul 1996, dar nu a obţinut note de trecere la examenul de licenţa, pe care l-a trecut doar anul următor. Florian Coldea a fost numit prim-adjunct al directorului SRI la data de 27 iulie 2005. „În anul 2008 i-a fost acordat gradul de general de brigadă, în anul 2012 a fost înaintat în gradul de general-maior, iar în anul 2014 a fost înaintat în gradul de general-locotenent. Anterior numirii în funcţia de prim-adjunct al directorului SRI, a deţinut diferite funcţii de conducere în cadrul Inspectoratului pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului din Serviciul Român de Informaţii. A participat la misiuni, acţiuni şi operaţiuni complexe derulate în special pe profil antiterorist, în cooperare cu parteneri străini ai SRI.

Ghiță, senatorul fugar, a ”lucrat” la trecerea în rezervă a lui Florian Coldea

Sebastian Ghiță, cunoscut și sub porecla Copilu, a acumulat o avere de peste 100 de milioane de euro. Aflat sub control judiciar și cu interdicție de a părăsi țara, a fost văzut ultima oară în public în seara zilei de luni, 19 decembrie 2016, la o reuniune de bilanț a SRI cu parlamentarii care au făcut parte din Comisia de Control din Parlament. La o săptămână după această dispariție, la postul de televiziune deținut de Sebastian Ghiță, România TV, au început să fie difuzate o serie de înregistrări nedatate, înregistrări în care acesta aducea acuzații grave la adresa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kövesi, respectiv a generalului SRI Florian Coldea. Acesta din urma a fost trecut în rezervă in urma respectivelor dezvăluiri.

Judecător: ”Coldea ar trebui aruncat la groapa istoriei”

Judecătoarea Mădălina Afrasinie, președinta Secției a VI-a civile a Tribunalului București a declarat că generalul Florian Coldea, fost șef operativ al SRI, ar trebui aruncat la “groapa istoriei”.

Motivul indignării îl reprezintă cartea scrisă de Florian Coldea, intitulată “Despre serviciile de intelligence. Gânduri, perspective, opinii. Pledoarie pentru încredere”. Magistratul se declara jignită de titlul acestei cărți. Iar faptul că Florian Coldea vorbește despre încredere, în condițiile în care alături de “statul de drept(i)” a transformat SRI într-un serviciu de poliție politică arată, în opinia judecătoarei, că jurământul pe care generalul l-a depus cu mâna pe Constituție nu este decât o glumă. ”“Titlul acestei cărți îmi jignește inteligența…din acest motiv nu o voi cumpăra!

Să vorbești despre încredere, în condițiile în care și dumneavoastră, fiind alături de statul de drept(i), parte din acest serviciu de informații l-ați transformat în serviciu de poliție politică, arată nu doar tupeu, ci și faptul că jurământul dumneavoastră (al celor care ați făcut/faceți parte din acest stat abuziv), cu mâna pe Constituție, este o glumă proastă!

Din punctul meu de vedere toți cei care ați semnat protocoale, ați votat hotărâri CSAT prin care ați legiferat, intruzionând în viețile oamenilor și ați transformat drepturile și libertățile fundamentale ‘într-un lux teoretic’, trebuia să fiți aruncați ‘la groapa istoriei’…’nu să vă cocoțați’ în funcții de decizie!

România a pierdut de mult ‘războiul’ care i-ar fi asigurat progresul…din acest motiv suntem unde suntem acum: noi, jos, trudind pentru voi…voi, cei care faceți jocurile altora! Iudelor!”, încheie magistratul Afrasinie.

Răzvan Robu