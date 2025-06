Containere iraniene intră în Portul Constanța sub pavilion străin, fără ca Vama să știe ce transportă

Containere aparținând flotei iraniene, aflată sub sancțiuni internaționale, ajung în continuare în Portul Constanța, în ciuda restricțiilor impuse de SUA și Uniunea Europeană. O investigație Info Sud-Est scoate la iveală că aceste transporturi, operate sub pavilioane străine, sunt recepționate în terminalul SOCEP, iar autoritățile române nu verifică decât sub 2,3% din containerele sosite în port.

După ce UE a sancționat, în noiembrie 2024, compania iraniană de stat IRISL pentru implicarea în livrări de drone către Rusia, navele sub pavilion iranian au fost înlocuite de altele, precum Lara (pavilion Saint Kitts and Nevis) sau Atlantic Harmony (pavilion Hong Kong). Cu toate acestea, containerele transportate prezintă urme vizibile ale apartenenței la IRISL, uneori doar parțial șterse sau vopsite.

Importurile sunt intermediate de firma românească Etamad Grup Sea and Land Transport, care apare constant în documentele de transport. Jurnaliștii au descoperit că manifestele de marfă indică drept transportator compania HDSL, o subsidiară IRISL aflată și ea pe lista entităților sancționate.