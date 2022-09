Fostul premier, Florin Cîțu, a scris pe pagina sa de Facebook că atâta timp cât a fost la conducerea PNL s-a opus încercărilor agresive și constante ale social-democraților de a impune noi taxe mai mari și măsuri care afectează economia românească.

”Aceasta este diferenţa între o guvernare liberală şi PSD la guvernare! Anul trecut statul român să împrumuta DOAR pentru investiţii şi la dobânzi infime în comparaţie cu acest an. Se vede foarte clar în grafic – liberal cu albastru şi PSD cu roşu”,a spus Florin Cîţu.

Senatorul a mai menționat că s-a ținut de cuvânt când a spus că nu vor crește taxele românilor, cât timp a fost la conducerea PNL.

„Cât timp am fost preşedinte al PNL m-am opus tuturor încercărilor, constante şi agresive, ale PSD de a impune taxe mai mari şi măsuri care distrug economia. Nicio astfel de măsură nu a fost adoptată cât am fost preşedinte PNL. Am promis că atât timp cât voi avea un cuvânt de spus nu vor creşte taxele românilor. M-am ţinut de cuvânt. Orice alte soluţii garantează falimentul României”, a conchis Florin Cîțu.

