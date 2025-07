Coldea, Dumbravă și Trăilă sunt acuzați că au creat o rețea paralelă de influență: onorarii mascate, presiuni asupra magistraților și activități ilegale de avocatură. Liderul grupului era chiar fostul general SRI Florian Coldea.

Procurorii susțin că grupul format din fostul general SRI Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, și avocatul Doru Trăilă a funcționat ca un mecanism bine pus la punct de racolare a clienților cu probleme penale sau interese în justiție, în scopul obținerii unor profituri prin metode ilegale, inclusiv trafic de influență și spălare de bani.

Rolul de lider al lui Coldea

Florian Coldea ar fi fost liderul grupului, folosindu-se de percepția publică asupra influenței pe care o păstrează și după pensionarea din SRI. El identifica potențiali clienți, culegea informații despre aceștia și își exprima acordul pentru începerea colaborărilor, dar și pentru demersurile ulterioare menite să le rezolve problemele legale.

Dumbravă – coordonatorul din teren

Dumitru Dumbravă, administratorul Wise Line Consulting SRL, purta discuțiile preliminare cu clienții, recomanda firma de avocatură a lui Trăilă, superviza activitatea juridică și încheia contracte de „consultanță” prin care se formaliza, de fapt, implicarea sa în activități ce țin exclusiv de profesia de avocat – pe care nu avea dreptul să o exercite. Acesta menținea și legătura constantă între membrii rețelei și beneficiarii serviciilor.

Avocatul Trăilă – fațada legală

Doru Trăilă avea rolul de a oferi o aparență de legalitate prin semnarea contractelor de asistență juridică, unele dintre ele fiind încheiate în mod formal cu persoane care nu beneficiau în realitate de servicii juridice. Printre exemple se numără bunica unui client, trecută fictiv în contract pentru a justifica plata onorariului. Trăilă s-ar fi folosit și de relațiile cu magistrați – unii foști elevi sau rude ale colaboratorilor săi – pentru a influența decizii în instanță.

Contracte interzise de lege

Potrivit legii, activitatea juridică poate fi desfășurată doar de avocați înscriși în barou. În cazul de față, SCP Doru Trăilă și Asociații a încheiat contracte cu Wise Line Consulting prin care a subcontractat activități specifice profesiei, ceea ce este interzis. Prin aceste contracte, Trăilă își deducea în mod ilegal TVA-ul și ascundea adevărata natură a plăților și relațiilor dintre părți.

Intermedieri, recomandări și racolări de clienți

În paralel, gruparea identifica clienți valoroși și le promitea „soluții” pentru dosarele penale sau sprijin în afaceri. Florian Coldea l-a recomandat, spre exemplu, pe avocatul Rareș Dan Constantin unor oameni de afaceri din Emirate și din România (inclusiv lui Hideg Robertino-Cătălin), contra comision. La rândul său, avocatul a plătit către Strategic Sys SRL – o altă firmă a grupului – pentru „intermedierea” contactelor.

Procurorii DIICOT rețin că faptele comise între 2018 și 2024 întrunesc elementele infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a profesiei de avocat, spălare de bani

De asemenea, Tocaci Dan-Victor este acuzat că a aderat la grupare și a racolat clienți, printre care și pe Hideg Robertino-Cătălin, contribuind astfel la activitatea infracțională. Tocaci a fost administrator provizoriu şi membru provizoriu în CA al Romprest.

Potrivit unor surse G4Media, Dan Tocaci a fost șoferul fostului om de afaceri Florian Walter, Dinamo, Universitatea Cluj şi Petrolul Ploieşti decedat între timp.

Din înregistrările de la dosarul cauzei rezultă că inculpatul Tocaci Dan – Victor cunoştea toate aceste aspecte:

„HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: .. .dat la unii care nu ştiu ce. .. Cică spunea omu” acolo. .. Aia- ncepuse să. ..

TOCACI DAN-VICTOR: Deci. .. [neinteligibi[]. .. Ăsta este, cum să spun cu. .. Când vrei, când vrei, să nu te mai. .. E o chestie, când vrei: „Dă, mă, ce vrei că nu mă interesează! Dă ce vrei! ”.

Când. .. Ci. .. cine să-i facă ceva? Păi, el dacă te apucă să deschidă 2-3 vorbe că. .. cade România.

Din două. .. dă două drumuri. .. două. .. ă. .. dă 2-3 direcții, cade România, pe safety. M-ai înţeles?

Noroc!

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Noroc! Hai, noroc! .. .(râde]. ..

TOCACI DAN-VICTOR: M-ai înţeles?

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Cine dracu” să mai cadă, mă, DANE? Nu vezi că acum cad ei, mă, DANE! ?

TOCACI DAN-VICTOR: Păi, nu cad ei. Păi, gândește-te ce conexiuni au. Au Uniunea

Europeană. .. cu KOVESI, cu alea. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Păi, mai au, mă, nebunule?

TOCACI DAN-VICTOR: KOVESI dacă face așa, sc. .. se duce peste ea! Ce crezi că. .. ? De ce crezi că. .. ? Au o putere fantastică. Da” îi lasă în pace, îţi spun eu. ”

(volumul 8, filele 231 -232, proces verbal de redare a fișierului „Tocaci ma”, exiras cu ocazia percheziţiei informatice)

»(. ..) H. R. C. : N-or mai avea putere, frate.

T. D. V. : N-are cum să nu aibă putere, mă. Îi are pe toţi la mână.

H. R. C. : Nu-i mai ascultă nimeni.

T. D. V. : Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. (. ..)”

„TOCACI DAN-VICTOR: Tu n-aj. .. Fu, tu n-ajungeai niciodată în combinaţia asta pentru că tu pentru ei nu ești o miză. Tu ai văzut ce a zis şi MITICĂ? Că ce? „Nouă nu ni s-a întâmplat niciodată aşa ceva. Să vină cineva să nu ne dea banii. ”. Crede-mă, crede-mă! Vezi că ei. .. ”

Din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică rezultă că, după ce a fost pus sub acuzare în prezenta cauză, inculpatul Tocaci Dan – Victor a continuat să își coordoneze acţiunile în funcţie de mesajele primite de la ceilalți inculpaţi, deşi sc afla sub control judiciar și avea interdicţie de a comunica:

»(.)TOCACI DAN VICTOR: Aa, nu, c-o să treacă astea, că mie mi-au zis ăştia, ăia mari, că nu sunt supăraţi pe minc, că n-au absolut nicio treabă, să stau liniștit și că o să treacă, să nu mai îmi bat capul, că o să treacă. Ai înțeles?

INTERLOCUTOR: N-am zis, toate-s trecătoare, ai răbdare. .. .[neinteligibil]. .. ”.

(convorbire telefonică purtată la data de 03.05.2024, volumul 14, filele 24-25)

„(. .) TOCACI DAN VICTOR: Alo. [. .. ] Vezi c-am fost la secţie și m-am. .. să mă ia ăia acolo. ..

[. .. ] Da, şi voiam să trec pe la tine dar n-am cum să ajung că mi-e rău, îmi vine să vomit. [. .. ] Dacă e urgent să trec. .. [. .. ] Nu, nu, n-am vorbit cu nimeni, mă! Eu nu mai vorbesc cu nimeni, am șters numerele din telefon, cu nu mai am treabă cu nimeni, cu absolut nimeni! [. .. ] Nu. [. .. ] Ştiu, ştiu, ştiu şi ce-au vorbit acolo. [. .. ] Cum? [. .. ] Ca martor. [. .. ] Da, da, da, ca martor. L-au citat, o să-l citeze ca martor. [. .. ] Nu ştiu ce e cu ăialalții, că pe ăialaţii nu ştiu, nu am nicio treabă în treaba aia, poate au, au ci. [. .. ] Păi mai sunt ăsta, ADAMESCU. .. [. .. ] Ala care e fugit. [. .. ] Şi mai scrie acolo în ordonanţă, uite-te acolo, că mai scrie. Şi ăia sunt citați ca martori, am înţeles. [. .. ]

Tre? să fie sub NEIDONI, acolo. [. .. ] Înm, îhm, da. |. .. ] Nu. [. .. ] Dacă ai timp mâine să ne vedem la o cafea. [. .. ] Staţi pe la unde? Pe la firmă? [. .. ] Da, da, da. [. .. ] Nu ştiu, nici n-am fost atent. [. .. ]

Da. Da. Da. [. .. ] Da, îmi spui ce să scriu, .. .[neinteligibil]. .. pe cineva ce să fac. [. .. ] Da. [. .. ]

Da, hai că vin acum, atunci. [. .. ] Da. Aia a fost. [. .. ] Da. [. .. ] Am înţeles. [. .. ] Da. [. .. ] Înţeleg. [. .. ]

Da. [. .. ] Da. [. .. ] Hai, te pup, pa, pa. [. .. ] Avocatul a zis că tre” să se vorbească și cu ceilalți, să vadă dacă fac și ci contestaţie, bine, dacă nu fac. .. Mi-a dat 60 de zile, cu n-aş vrea să fac contestaţie, ca să nu o irit pe procuroare. [. .. ] Păi şi ce să fac, BOGDANE? ! Zi-mi tu mie! Că aseară îmi punea brăţările pe mână! [. .. ] Da! [. .. ] Şi. .. Hai că vin la birou şi vorbim. [. .. ] Pa, Pa. ”