Floare Gaftone, secretara Primăriei Bistrița, este inculpată într-un dosar penal complex, acuzată de mai multe fapte de abuz în serviciu și fals intelectual. Deși ancheta a început în urmă cu ani de zile, tergiversările procesuale și jocurile din culisele justiției i-au permis să își continue activitatea în administrație, deși asupra ei planează acuzații grave.

Investigațiile au demarat în urma unor plângeri care au vizat refuzul acesteia de a semna diverse autorizații și certificate de urbanism fără o justificare legală, prejudiciind dezvoltatorii imobiliari și blocând proiecte întregi. Mai mult, ancheta a scos la iveală că aceasta ar fi emis și semnat documente în baza unor reglementări inexistente, modificând din pix planurile urbanistice pentru a favoriza anumite persoane și pentru a bloca altele.

În acest proces sunt implicați mai mulți actori cheie, fiecare având un rol distinct în desfășurarea cazului. Larionesi Traian, cunoscut om de afaceri din Bistrița, a depus contestație privind durata procesului penal în care o acuză pe Floare Gaftone

Gaftone Floare, la rândul său, se apără și sugerează existența unor interese ascunse în acest dosar. Printre avocați, Moruțan Alin reprezintă interesele intimatei Mălaicu Sabina Măriuța, iar Mischian Mircea Dorin apără pe Negrea Marius Viorel.

Un proces plimbat între instanțe

Cazul Gaftone Floare a fost inițial înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, însă complexitatea dosarului și presiunile externe au determinat declinarea competenței către Judecătoria Bistrița. De la primele investigații până în prezent, au existat numeroase amânări, schimbări de competență și tergiversări nejustificate. Expertizele tehnice solicitate au fost întârziate luni de zile, iar ancheta a fost blocată de fiecare dată sub pretextul unor noi verificări.

În februarie 2025, Tribunalul Bistrița-Năsăud a decis că instanța competentă să soluționeze cazul este Judecătoria Bistrița, după ce a fost eliminată infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, care atrăgea competența Tribunalului. Deși acest lucru ar fi trebuit să urgenteze procesul, mutarea dosarului a însemnat încă o amânare, iar inculpata continuă să ocupe aceeași funcție administrativă, în ciuda dovezilor care o incriminează.

Într-un moment de maximă revelație, inculpata Gaftone Floare a sugerat că ea, în toată splendoarea funcționarului public dedicat, este victima unei conspirații demne de scenariile hollywoodiene. Potrivit declarațiilor sale, ar exista un „grup, cel puțin de interese, dacă nu infracțional”, care o atacă necontenit. Cine sunt acești indivizi misterioși? Dezvoltatorii imobiliari cărora le-a blocat proiectele? Justiția care o anchetează de ani de zile? Sau poate niște forțe nevăzute care pur și simplu au o problemă cu modul în care modifică PUG-ul după bunul plac? Cert este că, în viziunea ei, nu există niciun motiv logic pentru care s-ar afla pe băncile acuzaților, ci doar o serie de persecuții orchestrate de niște entități obscure care, aparent, nu au altă preocupare decât să-i saboteze cariera administrativă.

„Intimata Gaftone Floare arată că este de acord cu concluziile reprezentantei Parchetului sub rezerva că după mai multe investigaţii la Parchetul de pe lângă Judecătorie Bistriţa, dacă se va considera necesar se va reveni în faşa Tribunalului pentru că are ferma convingere că este o faţă văzută sau nevăzută a unui grup, cel puţin de interese dacă nu un grup infracţional. Este prea puternic, are o voce comună şi este atacată în permanenţă.” se arată în încheierea penală NR.13/CC/2025

Mecanisme de blocare a justiției

Un element-cheie al tergiversării acestui dosar a fost expertiza tehnică în domeniul urbanismului, esențială pentru demonstrarea ilegalităților comise de Gaftone Floare. Inițial, un expert a fost desemnat pentru a analiza modul în care au fost blocate sau manipulate autorizațiile de construire. După ce expertiza nu a fost finalizată în termenul stabilit, expertul a fost schimbat, iar procesul a fost reluat de la zero. Această strategie a dus la amânări succesive, iar între timp, inculpata și-a continuat activitatea fără nicio restricție.

În mod surprinzător, Gaftone Floare a reușit să evite măsuri preventive serioase, în ciuda acuzațiilor grave. Deși în alte cazuri de abuz în serviciu inculpații sunt suspendați din funcție, aceasta a rămas în postul de secretar al Primăriei Bistrița, având în continuare puterea de a semna documente oficiale și de a influența decizii administrative.

Ce urmează?

Dosarul a ajuns în faza de judecată la Judecătoria Bistrița, iar următorul termen este stabilit pentru martie 2025. Dacă instanța nu va dispune o soluționare rapidă, există riscul ca faptele să se prescrie, iar inculpata să scape nepedepsită. În plus, impactul asupra comunității locale este semnificativ, întrucât numeroși dezvoltatori imobiliari și persoane fizice au fost afectați de blocajele instituționale impuse de Gaftone Floare.

Într-un sistem judiciar ideal, asemenea cazuri ar trebui soluționate cu celeritate, însă realitatea demonstrează că birocrația, influențele politice și lipsa voinței de a face dreptate pot transforma justiția într-o farsă prelungită pe ani întregi.

