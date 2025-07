Piața IT din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Deși industria IT rămâne unul dintre cele mai solide din economia românească, actualul context îl vulnerabilizează semnificativ. Companiile din IT reduc personalul și mențin doar proiectele esențiale. Foto arhivă Scăderea cererii la nivel global, accentuată de restructurările din marile companii de tehnologie, afectează lanțul de aprovizionare cu proiecte, spun specialiștii companiei românești Oves Enterprise, avertizând asupra faptului că tot mai multe firme reduc echipe, mențin doar proiectele esențiale sau diminuează bugetele. În paralel, noile măsuri fiscale anunțate de Guvern – chiar dacă necesare în contextul consolidării bugetare – sporesc presiunea pe un sector deja afectat. Actorii din industrie vorbesc despre o dublă provocare: scăderea cererii și creșterea poverii fiscale. Concedieri, bugete înghețate și tarife în scădere „Tot spun de luni bune că scăderea cererii în IT nu se va opri la granițele SUA. A început acolo, dar întotdeauna ajunge și la noi, cu un decalaj de câteva luni. Diferența e că, în România, am adăugat și o presiune fiscală suplimentară, care duce la o instabilitate greu de gestionat, chiar și într-un sector tradițional solid”, spune Mihai Filip, CEO al OVES Enterprise. Conform unei analize IDC, creșterea globală a cheltuielilor IT a fost revizuită în scădere, la un interval de 5–9% pentru 2025, sub prognozele inițiale. În paralel, Accelerance estimează o reducere medie a tarifelor de outsourcing cu până la 16% în Asia de Sud-Est și 9% în Europa de Est, în contextul unei presiuni accentuate asupra prețurilor, generate de bugete reduse și adopția accelerată a automatizărilor și AI-ului. Pentru o mare parte din firmele mici și medii din IT, profitul s-a redus considerabil din cauza creșterii costurilor operaționale și a concurenței agresive din țări precum India. În lipsa unor proiecte noi sau a unei diversificări rapide a portofoliului, multe dintre aceste companii riscă închiderea. Contextul este cu atât mai dificil cu cât multe corporații preferă să își internalizeze echipele de dezvoltare pentru a-și ține costurile sub control. „Vedem cum multe firme se luptă să mențină proiectele existente, iar ideea de a începe unele noi pare aproape imposibilă. Într-o piață în care marile companii anunță concedieri în masă, recrutarea sau diversificarea devin cuvinte goale. Toată lumea apasă frâna, așteaptă, taie bugete și speră să treacă mai repede perioada asta”, continuă Mihai Filip. Freelancerii și antreprenorii din IT, blocați între tarife înghețate și taxe mai mari La nivel local, impactul este resimțit și mai puternic în rândul freelancerilor și antreprenorilor din IT, care activează prin PFA sau microîntreprinderi. Modificările recente ale regimului fiscal reduc venitul disponibil, fără ca specialiștii să poată ajusta corespunzător tarifele practicate. În mod firesc, aceștia ar trebui să își crească tarifele, însă contextul nu le permite acest lucru, este de părere CEO-ul OVES Enterprise. Majoritatea companiilor nu sunt dispuse să accepte rate-uri mai mari, ceea ce duce la o stagnare a tarifelor și, implicit, la o scădere a atractivității acestui model de colaborare. Citește și: Românii au dezvoltat un produs de inteligență artificială care poate fi folosit în industria de apărare „Pentru cei care nu sunt angajați, ci lucrează pe forme independente, situația e și mai complicată. Cheltuielile cresc, taxele cresc, dar rate-urile rămân blocate. Nu pentru că nu ar vrea ei să ceară mai mult, ci pentru că riscul de a pierde proiectul e prea mare. Într-un climat în care ai de ales între un tarif prea mic și deloc, mulți preferă să rămână pe loc, chiar dacă la final de lună banii nu mai ajung”, subliniază Filip. Investiții înghețate, echipe relocate, speranțe pentru final de an În plus, multe dintre companiile mici și mijlocii, care în mod tradițional alimentau ecosistemul tehnologic prin subcontractare, au început să reducă personalul sau să înghețe investițiile. Lipsa unei perspective clare asupra fiscalității pe termen mediu determină o amânare generalizată a deciziilor strategice. Reconfigurările interne, inclusiv mutarea unor funcții în afara țării, devin din ce în ce mai des întâlnite în încercarea de a păstra profitabilitatea. Cu toate acestea, România continuă să fie o piață atractivă pentru investitorii care caută un echilibru între costuri și competențe. Dar avantajele competitive pot fi ușor pierdute în lipsa unui cadru fiscal predictibil și a unor politici de susținere coerente. Pentru a traversa această etapă critică, este esențial ca sectorul să-și consolideze reziliența, să-și diversifice sursele de venit și să investească în proiecte care pot genera valoare adăugată reală, chiar și într-un context economic tensionat. Potrivit reprezentanților OVES Enterprise, există totuși semnale pozitive pentru finalul anului. Multe proiecte aflate în așteptare vor fi reluate în ultimul trimestru, iar companiile vor fi nevoite să reînceapă livrările. Soluțiile de optimizare și o eficiență crescută vor deveni priorități, iar piața își va regăsi treptat echilibrul – cu condiția ca decidenții să comunice transparent și realist perspectivele economice. O abordare transparentă și predictibilă poate contribui la stabilizarea așteptărilor și la recâștigarea încrederii, atât în rândul investitorilor, cât și al profesioniștilor care aleg să rămână activi în România. OVES Enterprise este o companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, înființată în 2015 la Cluj-Napoca. gazetadecluj.ro