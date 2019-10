Firmele de salubritate abonate la bani publici au adunat datorii la bugetul de stat de peste un milion de lei

Vitalia și Supercom încasează de ani buni bani provenind din bugetul județului, dar și din bugetele celor patru orașe și ale comunelor. În ciuda „veniturilor” constante și sigure, cele două companii au reușit să adune datorii la bugetul de stat care trec de un milion de lei.

Două SRL-uri controlează tot ce înseamnă deșeuri în Bistrița-Năsăud. Este vorba despre Vitalia Servicii pentru Mediu, firma care momentan gestionează depozitul ecologic de deșeuri de la Tărpiu, după ce a fost responsabilă și de colectarea gunoaielor din întreg județul.

După un conflict cu autoritățile județene, care a pornit de la faptul că sumele încasate de Vitalia pentru serviciile prestate nu ar asigura funcționarea și un profit decent, la mijlocul anului 2016, se cere și se obține rezilierea contractului pe partea de colectare.

A doua companie care a intrat în horă mai târziu este Supercom. Deși a câștigat oficial licitația de colectare a deșeurilor abia anul acesta, Supercom prestează aceste servicii de ceva ani, în baza unor prelungiri, pentru ca bistrițenii să nu rămână totuși cu gunoaiele la poartă, după retragerea Vitalia.

Datorii la stat

Cu sume frumușele încasate de la bugetele locale și județean, cele două firme au reușit să adune datorii importante la stat, care, împreună, trec de un milion de lei. Potrivit datelor furnizate de ANAF, la 30.06.2019, Supercom avea obligații restanțe la bugetul de stat în valoare de 843.317 lei.

Vitalia este și ea pe lista datornicilor, cel puțin pe cea făcută publică la finalul lunii iunie, de către ANAF. Potrivit acesteia, restanțele Vitaliei la bugetul de stat ajung la 237.049 de lei. Din această sumă, 83.448 reprezintă obligații fiscale accesorii, adică dobânzi și penalități pentru neplata la timp a datoriilor.

Au adunat datorii totale de peste 100 de milioane de lei

Datoriile pe care cele două firme le au la bugetul de stat sunt însă nesemnificative, dacă luăm în calcul cuantumul total de dări. Potrivit listafirme.ro, conform bilanțului aferent pentru anul 2018, cifra de afaceri a celor de la Vitalia Servicii pentru Mediu a ajuns la 19,2 milioane de lei, cu un profit net de doar 202.898 de lei și datorii totale de 12,1 milioane de lei.

În 2017, cuantumul datoriilor era ceva mai mare, pe atunci acestea cifrându-se la 13,4 milioane lei. Atunci și cifra de afaceri era mai mare, ajungând la 26,4 milioane de lei. Profitul era și el mai substanțial, trecând de 2,4 milioane de lei.

Lucrurile păreau să stea mai bine în ultimii ani, după ce în anul 2014, SRL-ul înregistra pierderi în valoare de 773.144 de lei. Cu toate acestea profitul companiei pare să se fi prăbușit de la un an la altul. Astfel, dacă în 2017 se înregistra un profit de 2,4 milioane de lei, în 2018 acesta ajungea la doar 202.898 de lei.

Datorii substanțial mai mari are și Supercom SA. Astfel, anul trecut, Supercom raporta o cifră de afaceri de 183,8 milioane de lei, un profit net de 3,2 milioane de lei și datorii de 94,6 milioane de lei. În 2017, Supercom raporta o cifră de afaceri de 174,5 milioane de lei, un profit de 4,5 milioane și datorii de 97,4 milioane.

Profituri ceva mai mari înregistra firma în 2016, când acesta ajungea la 15 milioane și în 2015, când profitul trecea de 20,4 milioane de lei.

Firmele abonate la bani publici s-au ferit de datorii la stat, de dragul licitațiilor

Firmele care oferă servicii de salubrizare par să fie printre puținele abonate la bani publici care au adunat datorii la bugetul de stat. Dimex 2000, Îndemânarea Prodcom, MIS Grup, Frasinul, Record sau Electro-Ursa nu se regăsesc pe lista datornicilor făcută publică de ANAF.

Acest lucru nu are neapărat legătură cu conștiinciozitatea acestor SRL-uri care încasează sume frumușele an de an de la diferite instituții ale statului. Are legătură însă cu licitațiile publice, care le garantează accesul la banii publici. Firmele nu pot participa la licitații publice dacă au datorii mai mari de 10.000 de lei la bugetul de stat.

Dacă nu au datorii la stat, nu înseamnă că nu au datorii deloc. Dimex 2000 Company, de exemplu, a raportat pentru anul 2018 o cifră de afaceri de aproape 130 de milioane de lei și un profit net de 6,3 milioane de lei. Datoriile ajung însă și ele la 38,8 milioane de lei.

Dimex aproape și-a dublat cifra de afaceri și și-a triplat profitul de la un an la altul. Astfel, în 2017 raporta o cifră de afaceri de 75,3 milioane de lei și un profit de doar 2,3 milioane de lei. Datoriile se mențineau la același nivel, ajungând la 37,7 milioane de lei. Reprezentanții SRL-ului din Rebrișoara afirmau chiar că este logistic și financiar pregătită să amenajeze o autostradă.

Îndemânarea Prodcom SRL a raportat pentru 2018 o cifră de afaceri de 35,5 milioane de lei, un profit net de 687.632 de lei și datorii de 22,4 milioane de lei. Nu la fel de bun a fost anul 2017 pentru SRL-ul din Livezile: cifra de afaceri nu trecea de 15,4 milioane de lei, iar profitul abia ajungea la 231.938 de lei. Datoriile erau însă mai modeste, ajungând la 17,6 milioane de lei.

Datorii în valoare totală de 40,6 milioane de lei bifează și Frasinul SRL. În 2018, cifra de afaceri a avut parte de o creștere spectaculoasă, ajungând la 105,9 milioane de lei, de la 72 de milioane cât raporta pentru 2017.

Profitul înregistrat ajungea în 2018 la 4 milioane de lei, în condițiile în care în 2017 profitul nu trecea de 717.651 de lei. Datoriile se mențin peste 30 de milioane de lei încă din anul 2016.

Datorii ceva mai mici înregistrează și M.I.S Grup: 17,6 milioane de lei în 2018. Cifra de afaceri a trecut anul trecut de 41 de milioane de lei, iar profitul ajungea la 5,2 milioane de lei. În 2017, cifra de afaceri ajungea la doar 23 de milioane de lei, iar profitul la doar 1,5 milioane.

M.I.S. Grup a reușit însă să își înjumătățească datoriile în ultimii trei ani, scăzând de la 31,7 milioane cât înregistra în 2015, la 14 milioane în 2017 și respectiv 17,6 milioane în 2018. Cele mai mari datorii le-a înregistrat M.I.S. Grup în 2014 – 42,7 milioane de lei.

Ceva mai prost stau cei de la Record SRL, care a înregistrat pierderi de aproape două milioane de lei în 2018. Cifra de afaceri ajungea la 13,5 milioane de lei, iar datoriile se apropiau de 10 milioane de lei, nivel la care se mențin încă din anul 2012.

În 2018, Electro-Ursa a raportat o cifră de afaceri de 8 milioane de lei și un profit de doar 577.347 de lei. Datoriile ajungeau la 7 milioane de lei. În 2017, cifra de afaceri era puțin mai mare, ajungând la 9,6 milioane de lei, iar profitul trecea și el de 1,4 milioane de lei. Datoriile raportate se mențineau peste 7 milioane de lei.

