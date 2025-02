O firmă din Năsăud, care comercializează calculatoare, a dat în judecată Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bistrița-Năsăud, după ce în urmă cu aproape doi ani a primit din partea instituției statului o comandă fermă pentru livrarea a 6 PC-uri ALL IN ONE dotate cu licența aferentă Microsoft Windows, bunuri care nu i-au mai fost plătite. Gaura din bugetul firmei se ridică la aproape 30.000 de lei.

În noiembrie anul trecut, Mediacom-Net SRL din Năsăud a acționat în judecată CJAS Bistrița-Năsăud, din cauză că instituția statului refuză plata celor 6 PC -uri cu licență Windows, pe motiv că nu are fondurilor necesare plăţii preţului. Acțiunea în instanță a fost introdusă de firma năsăudeană după ce a așteptat mai bine de un an să-și primească banii. Valoarea exactă a contractului este de 29.979,60 lei.

Comandă fermă, bani ioc

În cererea de chemare în judecată, depusă la Tribunalul Bistrița-Năsăud, firma năsăudeană a arătat că în primăvara anului 2023, CJAS Bistrița-Năsăud i-a solicitat o ofertă de preţ pentru achiziţia a 6 staţii de lucru ALL IN ONE cu licenţa MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64B1T ENG OEM, achiziţia directă fiind permisă de lege având în vedere ca valoarea cumulată a produselor se situează sub pragul de 140.000,00 RON fără TVA.

După ce i-a transmis oferta pentru prețul de 25192,94 lei + TVA, pe data de 10 mai 2023 CJAS i-a transmis comanda fermă pentru achiziţia produselor, iar la data de 15.05.2023 instituția a publicat în SEAP anunţul privind finalizarea procedurii de achiziţie.

O săptămâna mai târziu, respectiv pe data de 22 mai, Mediacom-Net a predat CJAS bunurile comandate, tot atunci fiind încheiat un proces-verbal de predare-primire semnat de ambele părţi.

Deși totul ar fi trebui să funcționeze șnur, când a venit vorba de plată, lucrurile s-au complicat. După circa două săptămâni după ce PC-urile au fost predate, firma din Năsăud a solicitat CJAS acceptul de emitere a facturii şi plata preţului întrucât şi-a executat în totalitate obligaţiile rezultate din contract, însă i s-a i-a comunicat verbal de reprezentanții instituției statului că prețul nu poate fi achitat întrucât în data de 15.05.2023 – adică fix în ziua în care s-a finalizat procedura de achiziție – a intrat în vigoare O.U.G. nr.34/2023, care a interzis efectuarea de achiziţii de bunuri de natura celor comandate.

Concret, la momentul la care i-au fost predate bunurile ordonanța de urgență era în vigoare de o săptămână, însă bunurile nu au fost refuzate, ba mai mult a fost semnat și procesul verbal de predare-primire.

Urmare a refuzului verbal, CJAS a primit o notificare din partea firmei, prin care i s-a solicitat îndeplinirea obligațiilor, dar la care nu a dat niciun răspuns. După un an, la ]începutul lunii iulie 2024, a primit și o somație de plată, la care instituția statului a catadicsit să transmită antreprenorului năsăudean că a solicitat Casei Naționale pentru Asigurări de Sănătate (CNAS) alocarea fondurilor necesare plăţii preţului, dar nu a fost aprobată şi nu poate achita preţul din fonduri proprii din cauza aceleiaşi ordonanţe care a rămas în aplicare.

În cererea de chemare în judecată firma năsăudeană spune că achiziția a fost efectuată înaintea intrării în vigoare a ordonanței de urgență și, în plus, calculatoarele nu intră în categoria produselor a căror achiziție este interzisă de actul normativ.

“Temeinicia cererii de chemare în judecata. Nelegalitatea refuzului pârâtei: Astfel cum a mai arătat, în raport de valoarea achiziţiei, oferta fermă urmată de comandă are ca efect naşterea raportului juridic obligaţional, nefiind necesară parcurgerea altor proceduri de achiziţie.

Se invocă art.7 al.(7) lit. c din Legea nr.98/2016. Aceste dispoziţii se completează cu disp,art.1186 şi art. 1196 C. civ.

În considerarea dispoziţiilor legale sus-citate, s-a realizat acordul de voinţă care a avut ca efect încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi a dat naştere obligaţiei de predare a bunurilor în sarcina subscrisei (obligaţie care a fost executată), precum şi a obligaţiei corelative a pârâtei de plată a preţului, obligaţie care nu a fost executată.

În ce priveşte refuzul pârâtei întemeiat pe disp. art. III alin,(l) din O.U.G, nr.34/2023. Acest refuz este nelegal din două perspective.

Pârâta îşi întemeiază refuzul de plată pe disp. art.111 alin.(l) lit. b din OUG. nr.34/2023.

(I) In anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, inclusiv activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă acestea, li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de:

b) mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute în grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”, subgrupele 3. i. „Mobilier” şi 3.2. „Aparatura birotică” din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. cu modificările ulterioare, precum şi obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou.

După cum se observă, textul legal face trimitere expresă la produsele din subgrupele 3.1 şi 3.2.

În aceste subgrupe nu sunt incluse calculatoarele electronice, care se regăsesc în grupa 2 din Catalog cu denumirea INSTALAŢII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE ŞI PLANTAŢII 2.1, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (######, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU).

Dintr-o altă perspectivă, chiar dacă am aprecia că calculatoarele electronice sunt incluse în subgrupa 3,2. din catalog, interdicţia de achiziţie instituită de art. III alin.(l) din O.U.G. nr.34/2023 nu este aplicabilă în speţă.

Potrivit art. III alin.(4) din O.U-G. nr.34/2023: Achiziţiile publice aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data Iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, spre publicare anunţul sau invitaţia de participare;

Astfel cum a arătat, oferta a fost transmisă la data de 05.05.2023, iar comanda a fost recepționată la data de 10.05.2023, anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr.34/2023 .

La data de 15.05.2023 a fost efectuat doar actul final al procedurii de achiziţie directă constând în publicarea acesteia pe platforma electronică SEAP pentru îndeplinirea condiţiei privind transparenţa achiziţiei.

Procedura de achiziţie nu a fost afectată de intrarea în vigoare a O.U.G. nr.34/2023 având în vedere stadiul procedurii la data respectivă, motiv pentru care obligaţia de plata preţului este născută, actuală şi se impune a fi executată de pârâtă.

În răspunsul transmis în data de 04.07.2024 pârâta şi-a exprimat intenţia de restituire a bunurilor livrate, însă nu accepta rezoluțiunea contractului pentru că calculatoarele au fost configurate conform cerinţelor pârâtei şi pe fiecare a fost instalat sistemul de operare WINDOWS 10 PRO G4BIT ENG OEM, care se achiziţionează separat de calculator şi nu poate fi restituit.

Prin urmare, reclamanta nu poate vinde aceste calculatoare altor persoane”, a arătat Mediacom în motivarea acțiunii, care a cerut și plata de dobânzi penalizatoare, conform legii.

Cum să pui boii înaintea carului – faci comanda și pe urma vezi tu dacă ți se aprobă plata

De cealaltă parte, CJAS Bistrița-Năsăud a arătat în întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, faptul că Mediacom ar fi depășit termenul de introducere a acțiunii, care este de un an de la naşterea dreptului pentru acţiunile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire. Potrivit instituției, acest termen s-ar fi cel târziu la data de 22.07.2024.

Totodată, în același document, CJAS a mai precizat că toate investițiile necesare pentru dotări trebuie aprobate de către ordonatorul principal de credite, astfel că în data de 15 mai 2023 (ziua în care a finalizat procedura de achiziții) a transmis CNAS spre aprobare lista de investiţii. Din întreaga listă, CNAS a aprobat doar achiziția unui autoturism, restul banilor, inclusiv pentru cele 6 PC-uri și licențele aferente fiind retrași. De asemenea, CJAS mai arată că în condițiile date procedura de achiziție nu a fost finalizată pentru că nu a fost semnat niciun contract.

“Conform referatului de necesitate nr.625/04.05.2023 prin care se solicita achiziţia a 6 Staţii de lucru all in one Intel #### 15 si a unui Copiator cu ADF duplex alb-negru, in data de 15.05.2023 a fost iniţiata in SEAP acţiunea de achiziţie, data fa care au intrat in vigoare prevederile OUG 34/2023.

Toate investiţiile necesare dotărilor trebuie aprobate de către ordonatorul principal de credite, astfel încât CAS Bistrița- Năsăud a transmis către CNAS, spre aprobare lista de investiţii cu nr. 6721/15.05.2023, astfel: 1 Autoturism Dacia Jogger- 93 mii lei, 2.Copiator cu ADF duplex alb-negru – 7 mii lei si 3. Stașii de lucru all in one Intel (…) i5 — 6 bucăţi – 30 mii lei. La finalizării acţiunii in SEAP încă nu fuseseră achiziţionate produsele menţionate la pct.3, iar CNAS a solicitat retransmiterea Listei de investiţii în care sa fie inclus doar Autoturismul Dacia Jogger, lista modificată fiind aprobată cu nr. BG. 1229/12.06.2023, sursa de finanţare necesara achiziţiei fiind retrasă.

Înainte de încheierea contractului, este obligatorie verificarea si respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor, care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanțele publice, astfel încât finalizarea procedurii de achiziţie nu se va putea realiza prin încheierea contractului de achiziţie în lipsa fondurilor necesare pentru executarea acestuia. Pentru acest motiv s-a solicitat reclamantei, cu adresa nr. 10087/04.07.2023, sa analizeze posibilitatea de returnare a produselor livrate, acestea fiind intacte, nefiind desigilate.

In împrejurările relevate mai sus, nu a mai putut avea loc finalizarea procedurii de atribuire a achiziţiei prin încheierea contractului – (numai prin încheierea contractului procedura se considera finalizata) – întrucât, fără a avea certitudinea existenţei fondurilor aferente realizării obiectului contractului, instituţia parata, nu avea cum, sa-si asume încheierea unui contract eventual sub condiţia suspensivă a obţinerii fondurilor, pentru ca ar reprezenta o încălcare a dispoziţiilor prevăzute Ta art. 14 alin,(3) din Legea nr. 500/2002 conform cărora „nicio cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi nu are prevederi bugetare”.

În contextul în care potrivit dispoziţiilor legale anterior menţionate, nu se pot angaja cheltuieli în absenţa unui credit bugetar acoperitor aprobat, autoritatea contractantă nu putea încheia contractul şi angaja, legal, cheltuielile pe care le presupunea încheierea acestuia, în condiţiile în care, nu mai avea sursa de finanţare”, a menționat CJAS în întâmpinare.

Cui îi va da dreptate instanța rămâne de văzut. Până una alta însă, în urmă cu trei săptămâni, Tribunalul Bistrița-Năsăud și-a declinat competența în favoarea Judecătoriei Bistrița, astfel că procesul se va muta la această instanță care va decide dacă firma năsăudeană își va recupera paguba sau nu.