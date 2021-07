Adesea reduse la exterior, dar incomparabil de versatile în interior. Ca și planta de cânepă, femeile sunt încă în mare parte neexplorate. Asta le face un mister care ne atrage în mod magic și, în același timp, inspiră teamă. Experiențele neplăcute creează prejudecăți, la fel ca și preocupările superficiale.

Efectele plantei de cânepă sunt la fel de variate că și femeile . Un număr mare de specii sunt folosite pentru o mare varietate de scopuri. Găsirea celei potrivite pentru tine este la fel de importantă ca și doza cu care ne tratăm. Pentru că un lucru este sigur: te poate calmă și relaxa , dar te poate și înnebuni. La fel cum o poate face o femeie atât de irezistibil de bine.

Subestimate în esența lor și, în același timp, profund dorite.

Noi, femeile, suntem încă adesea nedreptățite: suntem abuzate, oprimate și întemnițate. În multe locuri, suntem văzute ca o marfă care este comercializata ilegal. Motivele pentru aceasta sunt banii, puterea, dar și dorința pe care o declanșăm prin stimuli proprii.

O femeie este dorită în primul rând datorită corpului ei, planta de cânepă datorită florilor sale și ingredientelor obținute din ea .

„Dacă am lăsa planta de cânepă să crească și să înflorească bine și sănătos, întreaga lume ar putea beneficia de ea. De altfel, același lucru este valabil și pentru modul în care ne tratăm pe noi, femeile. O lume mai feminină ar fi, cu siguranță, una mai sănătoasă pentru noi toți!

De fapt, am avea hârtie de la o plantă de un an și nu ar mai trebui să tăiem copaci. Am avea biodiesel ieftin, uleiuri sănătoase pentru salate și făină cu o proporție mare de Omega 3. Am avea textile durabile, albine fericite, ambalaje compostabile, medicamente naturale și materiale de construcție bune…

O femeie poate – ca și canabisul – să calmeze, să se relaxeaza, să hrănească, să îngrijească, să încălzească, să vindece și multe altele …

Te împinge să dai tot ce ai mai bun, dar te poate și relaxa.

Ea te încântă și te sperie în același timp.

Ea te seduce și te provoacă.

Te poate vindeca , dar te poate și îmbolnăvi.

Te conduce și te aduce cu picioarele pe pământ în același timp.

Cel mai bun prieten și cel mai drag dușman.

Așa cum se întâmplă adesea, doza face otrava. Cea mai bună prietenă este mereu alături de tine, te ajută în momentele dificile, dar îți poate fura și energia dacă ești prea aproape. Ea te seduce să abuzezi de tine însuți. Oricât de mult ar fi necesar, nu mai este considerată de fapt bună. La fel cum o prietenie trebuie să crească și să se dezvolte în pași mici, relația cu cânepa trebuie să înflorească încet . Ce este bun pentru mine, ce mi se întâmplă, ce sentimente declanșează în mine? Pentru ca ea să vă poată susține durabil de bine în ființa dumneavoastră.

CBD – Ingredient activ puternic din floarea femelă de cânepă.

Dacă mergem pe un câmp de cânepă, plantele de cânepă feminine și masculine cresc într-o armonie sănătoasă – nu una în spatele sau deasupra celeilalte, ci una lângă alta, astfel încât fiecare dintre ele să primească suficientă lumină pentru a crește . Plantele masculine își donează semințele. Ele sunt furnizoare de energie și ne oferă ulei de cânepă de înaltă calitate . Principalele ingrediente active sunt THC-ul psihoactiv și CBD-ul care nu produce efecte secundare din florile feminine. Conform unor studii reprezentative, CBD este eficient pentru tulburările de somn , durere, neliniște și stări depresive, așa cum am experimentat tot mai mult în ultimul an.