Mihaela Crișan, femeia care a țepuit mai mulți festivalieri de la Untold după rețeta „celebrului” Traian Onuc, a fost condamnată la 1 an și 20 de zile de închisoare cu suspendare de către magistrații de la Judecătoria Cluj-Napoca. Femeia își racola victimele prin intermediul site-ului OLX, unde a publicat mai multe anunțuri prin care oferea spre închiriere apartamente sau garsoniere în orașul de cinci stele pe perioada festivalului. După ce oamenii cu care ajungea la o înțelegere îi plăteau avansul, nu mai răspundea la telefon și-i lăsa cu ochii în soare.

Festivalul Untold a deschis oportunități neașteptate pentru escrocii cu un simț antreprenorial ascuțit. În preajma evenimentului, cererile pentru cazare cresc exponențial, iar prețurile explodează, ajungând chiar la ordinul miilor de euro. La fel ca mulți alții, Mihaela Crișan a vrut să-și încerce norocul și a promis chirii fabuloase la prețuri irezistibile. Cu un mod de operare bine pus la punct, ea a reușit să înșele nu mai puțin de 8 persoane aflate în căutarea disperată a unei locuințe pe perioada festivalului.

Festivalierii Untold s-au trezit fără apartamentele închiriate

Potrivit documentelor cuprinse la dosarul cauzei, în proximitatea festivalului Untold din 2018, Mihaela Crișan a publicat mai multe anunțuri pe site-ul OLX, prin care oferea spre închiriere garsoniere și apartamente în Cluj-Napoca, pentru perioada 2-6 august 2018.

Aceasta le spunea celor interesați să închirieze că este proprietara imobilelor și, pentru a-și susține calitatea, te trimitea festivalierilor fotografii cu încăperile apartamentelor care, în realitate, erau preluate de pe internet. Aceasta percepea un avans cuprins între 200 şi 650 de lei. După ce păgubiții își dădeau seama că au fost țepuiți şi îi solicitau să restituie sumele plătite, femeia apela la diferite pretexte susținând, în unele cazuri, că i-a murit bunica. Ca să întărească povestea, Crișan le promitea oamenilor că le va restitui banii, ceea ce nu s-a întâmplat.

Femeia a pus la bătaie apartamentul părinților

Țeapa dată festivalierilor de la Untold a fost doar un antrenament pentru ceea ce urma să facă Mihaela Crișan. În luna septembrie a anului 2018, femeia a început să posteze alte anunțuri pe site-ul OLX prin care oferea în chirie apartamentul părinţilor ei, în numele lor. Potențialii chiriași nu au întârziat să apară și pentru că exista „cerere”, Mihaela Crișan s-a gândit să profite. Astfel, a urmat rețeta țeparului Traian Onuc: prezenta apartamentul tuturor celor interesați și convenea cu fiecare în parte să încheie contracte de închiriere pe perioade lungi, inclusiv de 5 ani. Aceasta încasa sume cuprinse între 400 şi 1600 lei, cu titlu de garanţie şi/sau chirie aferentă primei luni. După ce se vedea cu banii în buzunar, femeia nu mai putea fi contactată.

Una dintre persoanele vătămate a arătat în instanță că și-a dat seama că a fost țepuit, după ce colegul său de birou i-a relatat că a închiriat un apartament. Cei doi au realizat cu stupoare că închiriaseră același apartament. Fiind trasă la răspundere, femeia a încercat să îndulcească puțin situația și a restituit banii încasați de la unul dintre cei doi bărbați, motivând că s-a răzgândit în ceea ce privește închirierea apartamentului.

Tatăl Mihaelei Crișan a fost audiat în calitate de martor și a recunoscut în fața instanței că nu a oferit niciodată spre închiriere acel apartament și nici nu și-a mandatat fiica să facă acest lucru.

Mai mult, a declarat că nici ei, nici soţia lui, nu au știut despre acţiunile fiicei lor referitoare la închirierea apartamentului în care locuiesc, până în momentul în care la uşa locuinţei lor s-au prezentat mai multe persoane care le-au spus că fiica lor le-a oferit apartamentul în chirie.

Potrivit documentelor cuprinse la dosar, Mihaela Crișan a fost prinsă în flagrant în timp ce primea suma de 800 lei de la un potențial chiriaș.

Prinsă în flagrant, dar liberă să comită alte infracțiuni

După ce a înșelat 5 persoane folosindu-se de această metodă, femeia a trecut la nivelul următor.

Pentru a-și pregăti terenul, la sfârșitul anului 2018, a închiriat în regim hotelier, inițial pentru o noapte, după care pentru încă două nopţi, un apartament în Cluj-Napoca. Având un apartament la dispoziție, aceasta s-a gândit să mai trag câteva țepe. La fel ca în primele două situații, aceasta s-a folosit de site-ul OLX pentru a-și racola victimele, care nu au întârziat să apară. Prin această metodă, a reușit să înșele încă două persoane cu câte 2000 de lei.

Afacerea Mihaelei Crișan a secat imediat ce persoanele vătămate au apelat la Poliție. Femeia a fost identificată rapid, deoarece în cazul sumelor de bani percepute cu titlu de avans în cazul locuințelor oferite spre închiriere în perioada Untold, banii îi fuseseră viarți într-un cont bancar deschis pe numele ei.

Astfel, a fost nevoită să-și recunoască faptele: „Recunosc că am comis aceste fapte şi că am luat sumele de bani, menţionate în actele întocmite, de la persoanele vătămate. Aceste sume le-am luat personal sau prin virament în contul meu”, a declarat femeia în fața magistraților.

Opt dintre cele 15 fapte s-au prescris

După ce a înșelat nu mai puțin de 15 persoane, femeia a scăpat cu numai 1 an și 20 de zile de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 3 ani și a fost obligată de instanță să restituie sumele încasate de la persoanele vătămate. Magistrații de la Judecătoria Cluj-Napoca au dispus încetarea procesului penal pornit împotriva Mihaelei Crișan după ce a înșelat 8 festivalieri de la Untold, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale, fiind condamnată numai pentru celelalte fapte.

„Din probele administrate în cauză, astfel cum au fost expuse şi analizate mai sus, rezultă că inculpata a urmărit de la bun început să încaseze diferite sume de bani de la persoanele vătămate, fără a avea intenţia de a le asigura, vreodată, folosinţa imobilelor. Astfel, instanţa reţine că, în speţă, nu este în discuţie doar un risc contractual firesc, o proastă organizare din partea inculpatei, ci reaua-credinţă a acesteia, întrucât inculpata era pe deplin conştientă de faptul că nu va executa obligaţiile astfel asumate. Prin urmare, inculpatul nu avea capacitatea obiectivă sau subiectivă de a executa obligaţiile asumate. Rezultatul este reprezentat de prejudiciul material adus persoanelor vătămate, iar legătura de cauzalitate rezultă din probele administrate în cauză. Sub aspectul laturii subiective, inculpata a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) C. p., întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea acestuia, dorind să obţină pe nedrept sume de bani de la persoanele vătămate. (…) În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei principale, instanţa apreciază că scopul sancţiunii poate fi atins şi fără privarea de libertate, având în vedere următoarele: timpul scurs de la data faptelor, absenţa antecedentelor penale, împrejurarea că inculpata are un copil în întreţinere şi conduita de recunoaştere de pe parcursul procesului penal. Astfel, instanţa reţine că trimiterea inculpatei într-un penitenciar nu este în sine un scop al procesului penal, ci reeducarea acesteia.”, au motivat magistrații.