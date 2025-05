Constructorul Far Foundation pare să fi pus mâna pe potul cel mare de la CNI. În ultimii doi ani, constructorul bistrițean a semnat în jur de 15 contracte cu Compania Națională pentru Investiții pentru amenajarea de creșe de diferite dimensiuni, în diferite județe ale țării. Far Foundation s-a ocupat și de cea din Bistrița, situate în Subcetate, inaugurată de curând în prezența ministrului Dezvoltării.

În anul 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunța aprobarea construcției de 138 de creșe noi, moderne, în toată țara. În prima fază, au fost aprobate creșe în fiecare municipiu din țară și câte două în municipiile care au peste 100.000 de locuitori.

La acea dată, la nivel național existau 386 de creșe și un număr de preșcolari în scădere. Programul guvernamental de construire creșe se numește „Sfînta Ana” și este finanțat prin PNRR.

Patru ani mai târziu, Ministerul Dezvoltării a reușit să bifeze mai puțin de 12% din cât își propusese în 2021. De curând, Ministerul Dezvoltării a inaugurat și creșa construită la Bistrița, mai exact în cartierul Subcetate. Aceasta este a 16-a creșă din program.

Creșa a fost amenajată pe un teren de 3.200 de metri pătrați, are spații de joacă inclusiv în exterior și are 40 de locuri. Clădirea are 4 dormitoare, două camere de joacă cu vestiar filtru și grupuri sanitare, zonă de primire a copiilor și cabinet medical.

Spații de joacă moderne au fost amenajate și în interior și a fost dotată cu mobilier adaptat pentru nevoile copiilor de sub 3 ani. Are inclusiv o zonă de izolare pentru copiii bolnavi, care este dotată cu baie proprie.

Are și bucătărie unde va fi pregătită mâncarea celor mici, dotată și cu încălzitoare de biberoane. Creșa este dotată și cu spălătorie, iar toaletele au o zonă pentru schimbat scutece și una de duș pentru spălarea celor mici.

14 creșe, pe mâna celor de la Far Foundation!

De lucrarea de la Bistrița s-au ocupat cei de la Far Foundation, care par să fi pus mâna pe potul ce mare. Constructorul preia amplasamentul și ridică clădirea și o predă la cheie, cu mobilier și toate dotările necesare, astfel că cei mici pot fi primiți acolo în cel mai scurt timp. Creșele sunt predate mai apoi autorităților locale.

Potrivit SEAP, constructorul bistrițean Far Foundation a pus mâna, la finalul lunii trecute, și pe contractul de 11,9 milioane de lei care presupune construirea unei creșe în Turda.

În toamna anului trecut, Far Foundation semna un contract în valoare de 12 milioane de lei, pentru amenajarea unei creșe medii în localitatea Răscruci, din comuna clujeană Bonțida. Tot atunci, constructorul semnează un contract de aproape 12 milioane de lei pentru construirea unei creșe în comuna Santana de Mureș, din județul vecin.

Tot atunci, mai pune mâna pe un contract de 9,2 milioane de lei pentru construirea unei creșe mici în comuna Farcașa din județul Maramureș. Tot în toamnă mai semnează un contract de peste 9 milioane de lei cu CNI, pentru construirea unei creșe mici în comuna Vama din județul Suceava.

În toamna anului trecut, constructorul pune mâna și pe un pachet cu 2 creșe, în valoare de 20 de milioane de lei, care presupune construirea unei creșe mici în municipiul Târgu Mureș și a alteia medii în municipiul Sighișoara (tot județul Mureș).

În toamnă a mai venit un contract de peste 9 milioane de lei, care presupune construirea unei creșe mici în comuna Cristești

La începutul anului 2023, Far Foundation, alături de DFT Concret, punea mâna pe un contract de 8 milioane de lei pentru construirea unei creșe mici în municipiul Gherla. Tot în anul 2023, în luna mai, Far Foundation, cu același partener semnează un contract pentru construirea unei creșe mici în Dej, contractual având valoarea de 7,8 milioane de lei.

În toamna anului 2022, constructorul bistrițean puneam mâna pe un contract de 12,5 milioane de lei pentru construirea unei creșe similare în Câmpulung Moldovenesc.

Tot în 2022, Far Foundation pune mâna pe licitația pentru construirea unei creșe mici în orașul Târnăveni (județul Mureș). Valoarea contractului trece de 10 milioane de lei. În vara anului 2022, constructorul semnează un contract de 15 milioane de lei pentru construirea unei creșe mari în municipiul Alba Iulia.

Constructorul are pe mână drumuri, școli și săli de sport

Far Foundation are pe mână și alte lucrări publice. Anul trecut, în luna martie, Far Foundation, în asociere cu Campeador, a pus mâna pe renovarea energetică a clădirii spitalului orășenesc Negrești Oraș, un contract în valoare de aproape 33 de milioane de lei.

Pentru aproape 9 milioane de lei a modernizat străzi în comuna Dumitra, iar pentru 16,6 milioane de lei s-a ocupat, alături de alte firme printre care și Record, care a fost lider de asociere, de renovarea energetică a Palatului Administrativ, unde funcționează mai multe instituții.

Cu 17 milioane de lei, constructorul alături de Record, lider de asociere, și Campeador realizează bazinul de înot didactic din Sovata (județul Mureș). Licitația a fost organizată tot de Compania Națională de Investiții.

Tot cu Compania Națională de Investiții, Far Foundation a semnat un contract în valoare de peste 43 de milioane de lei, pentru extinderea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Miercurea Ciuc.

Constructorul încasează și aproape 7 milioane de lei, tot prin Compania Națională de Investiții, pentru construirea unei săli de sport școlare în comuna Viișoara, din județul Bihor. Tot prin CNI construiește, pentru 7,1 milioane de lei, o sală de sport școlară în comuna Satu Mare din județul Suceava.

Constructorul Far Foundation are sediul în comuna Rodna și are peste 150 de angajați. Pentru anul 2024, constructorul a raportat o cifră de afaceri de 35,2 milioane de lei și un profit de 4,8 milioane de lei. Nu au lipsit nici datoriile, cele mai mari din istoria companiei: aproape 30 de milioane de lei.

Cifra de afaceri și profitul constructorului este în continuă creștere în ultimii ani. În 2023, acesta raporta o cifră de afaceri de 20,7 milioane de lei și un profit de 1,5 milioane de lei de aproape 3 ori mai mic decât cel din 2024. Datoriile ajungeau la 16,4 milioane de lei.

În 2022, Far Foundation SRL raporta o cifră de afaceri de 14 milioane de lei și un profit de sub un milion, mai exact de 692.343 de lei. Datoriile treceau și atunci de 9 milioane de lei. Dacă în 2024, constructorul avea 168 de angajați, acum 2 ani, în 2022, acesta avea doar 119 angajați.

