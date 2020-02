Dupa cum stie orice sportiv, alegerea unei tinute care se potriveste si care ofera si libertate de miscare este o provocare. Daca te apuci de sala, joci baschet sau vrei sa incerci cursurile de yoga, ai nevoie de ceva care sa te faca sa te simti bine. Daca hainele sunt incomode, este mai putin probabil sa te apuci de activitatea fizica preferata si sa obtii rezultatele dorite. Gandeste-te ca imbracamintea sport iti va aduce un plus de incredere si iti va oferi putin mai multa motivatie.

Afla mai jos cum iti afecteaza hainele modul in care faci sport:

Materialele din care sunt confectionate hainele sport pot fi un atuu sau nu

Daca vrei sa te apuci de inot, lasa acasa costumul de baie vechi sau perechea de pantaloni scurti. Nu avantajeaza si asta din cauza fluxului aerodinamic din apa. Costumele de baie din poliuretan vor face diferenta in viteza si, apoi, in forma fizica de invidiat, dupa efectuarea turelor de bazin in forta.

Aceasta conditie nu se aplica doar inotului. Daca vrei sa iesi la alegat pe stadion sau sa joci volei, vei avea nevoie de ceva practic, cum ar fi un tricou care evapora transpiratia si tine la distanta iritatiile, dar care si incalzeste corpul.

Imbracamintea din bumbac doar pastreaza umiditatea pe corp, astfel incat jocul va fi unul inconfortabil. In acest fel, creste riscul de raceli si vei abandona rapid ceea ce ar fi fost distractiv.

Indiferent de ce sport practici, poti sa gasesti la Decathlon intregul echipament de care ai nevoie si care iti asigura un grad de cmoditate superior.

Imbracamintea sport poate preveni accidentarile

Un antrenament executat corect nu tine doar de postura in timpul acestuia, ci si de o imbracaminte adecvata, care va preveni accidentarile.

Imagineaza-ti cum ai merge la schi fara un echipament corespunzator, incaltaminte adecvata solului inghetat, manusi, sosete termo, ochelari de soare, masca antivant, casca si caciula. Toate acestea nu doar te protejeaza, dar iti ofera si libertate de miscare, asta pentru a obtine un timp cat mai bun pana la linia de sosire.

Pe cealalta parte, pe timpul verii, maratoanele nici nu ar putea fi posibile fara echipament adecvat care sa te protejeze in fata razelor solare. Si aici, incaltamintea potrivita ca marime, forma si tip de sport poate preveni entorsele, alunecarea si poate proteja in timpul sariturilor.

Un echipament de compresie ajuta la o recuperare mai rapida

In ultimii ani au exista cateva studii care arata avantajul utilizarii hainelor care fac compresie. Efectul de masaj al unor astfel de haine ajuta la cresterea fluxului de sange. Explicatia? Cand sangele circula in corp, se elimina acidul lactic, care este produs in timpul exercitiilor fizice. Daca porti imbracaminte de compresie, recuperarea este mai rapida, muschii nu vor fi atat de durerosi, presiunea care se aplica asupra lor cu hainele speciale poate reduce inflamatia.



Desigur, oamenii dau si semnificatii simbolice hainelor, astfel ca o tinuta sportiva poate ridica moralul, te poate determina sa fii activ si poate influenta sa iti doresti mai mult competitia.



Sursa foto: Pixabay.com