Foștii patroni ai Decis Com SRL, soții Chiș Marcel Mircea și Jutka Eniko, sunt anchetați de procurorii DIICOT Bistrița-Năsăud, pentru înșelăciune în dauna a 22 de societăți comerciale din țară, după ce au achiziționat diferite produse și le-au “plătit” cu cecuri fără acoperire. Frauda este una de proporții și depășește două milioane de lei, bani obținuți în circa 5 luni de zile din anul 2014. Soții Chiș nu au acționat însă singuri, cei doi având un creier al operațiunii, un anume Grigore George Nelu, dar și o “săgeată” pe nume Lucian Țventarnei, un călărășean fără loc de muncă la acea vreme și deci fără venituri, racolat de cei trei în speranța că vor scăpa basma curată la o adică.

Deocamdată în toată această poveste există un singur condamnat: Lucian Țventarnei, călărășeanul fără bani în buzunare ce s-a trezit peste noapte mare patron. Bărbatul a fost cooptat în firmă în luna aprilie 2014, când deținea doar 5% din părțile sociale, restul de 95% figurând pe Chiș Jutka Eniko. În august același an, călărășeanul a devenit asociat unic și administrator al firmei, însă era doar pe post de păpușă, fiindcă ceilalți trăgeau sforile și luat grosul profitului, unul ilegal, evident.

Pus asociat unic al firmei, Țventarnei s-a trezit anchetat și inculpat de procurorii DIICOT Bistrița-Năsăud. Ca să scape mai ieftin, călărășeanul a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii și a primit o condamnare de 2 ani şi 10 luni închisoare.

În acordul de recunoaștere, procurorii descriu cum a acționat grupul infracțional.

Prejudiciu de peste două milioane lei

Din probele administrate în cauză rezultă ca în perioada februarie-martie 2013 și până cel tîrziu la data de 03 aprilie 2014 a fost constituit un grup infracțional organizat, având ca scop comiterea unor infracțiuni de înșelăciune prin inducerea în eroare a unor persoane juridice cu ocazia relațiilor comerciale derulate în numele societății Decis Com SRL Bistrița, constând în achiziționarea de mărfuri pentru care urma să nu se realizeze plata, prin folosirea de mijloace frauduloase (instrumente de plată – cec-uri și bilete la ordin) și prin ultilizarea de calități mincinoase (prin pretinderea deținerii calităților de administrator sau reprezentant al Decis Com SRL). Activitatea infracțională a grupului s-a derulat pe o perioadă relativ lungă de timp, de peste 5 luni de zile și a avut ca și consecințe prejudicierea unui număr de 22 de societăți comerciale cu o sumă mai mare de 2.000.000 lei”, este precizat în documentul DIICOT.

Componența și rolul fiecăruia în gașca infracțională

Procurorii arată și rolul fiecărui membru al grupării.

“Suspectul Grigore George Nelu (lider), în calitate de inițiator (împreună cu Chiș Marcel Mircea) și coordonator al grupului infracțional organizat, controlae în fapt societatea Decis Com SRL, l-a racolat pe Țventarnei Lucian, l-a determinat să participe la activitatea infracțională prin preluarea părților sociale ale Decis Com SRL, a identificat furnizori de mărfuri (persoane vătămate), a dispus celorlalți membri, cum ar fi Țventarnei Lucian și/sau Chiș Marcel Mircea sau altor persoane angajate ale societății (…) să efectueze comenzi de marfă, a coordonat activitatea de valorificare a mărfurilor achiziționate (…), a dobândit și a beneficiat de sume de bani provenite din infracțiunea de înșelăciune, a stabilit cadrul în care urmau să aibă loc relațiile comerciale frauduloase, respectiv având ca modalitate de plată a contravalorii bunurilor achiziționate emiterea de instrumente de plată (bilete de oridinsau file de ce) cu scadența la 30, 45 sau 60 de zile, instrumente de plată care nu se mai decontau în realitate.

Suspectul Chiș Marcel Mircea (co-lider), în calitate co-lider și membru, care în perioada 19.08.2008 – 11.12.2013 a deținut și calitatea de asociat majoritar la societatea Decis Com SRL, a inițiat împreună cu suspectul Grigore George Nelu constituirea grupului infracțional, prin punerea la dispoziție a societății Decis Com SRL și cooptarea soției sale Chiș Jutka Eniko pentru realizarea activităților infracționale, folosindu-se de imaginea sa anterioară de reprezentant al unui agent economic care a derulat relații comerciale licite a lansat diferite comenzi către societăți comerciale furnizoare cu care societatea Decis Com SRL derulase activități comerciale licite și însemnate în perioada anterioară anului 2014, a dispus celorlalți membri, cum ar fi Țventarnei Lucian și/sau Chiș Jutka Eniko sau altor persoane angajate ale societății (…), să efectueze comenzi de marfă, a coordonat activitatea de valorificare a mărfurilor, a dobândit și a beneficiat de sume de bani provenite din infracțiunea de înșelăciune.

Suspecta Chiș Jutka Eniko (membru), soția suspectului Chiș Marcel Mircea, în calitate de membru al grupului infracțional organizat, care în perioada 11.12.2013 – 03.04.2014 a deținut calitatea de asociat unic la Decis Com SRL Bistrița, a desfîășurat activitățile specifice de director economic, ocupând-se de întocmirea evidenței contabile și de emiterea instrumentelor de plată, despre care se știa că sunt fără acoperire și a beneficiat de sume de bani provenite din infracțiunea de înșelăciune.

Inculpatul Țventarnei Lucian (membru), în calitate de membru a fost persoana folosită drept «persoană interpusă săgeată» în derularea activităților infracționale. Astfel, cu bună știință, Țventarnei Lucian a acceptat să participe la activitatea infracțională în schimbul unor sume modice de bani, a preluat părți sociale ale Decis Com SRL la 03.04.2014, iar la data de 20.08.2014 a dobândit și calitatea de administrator în drept, a desfășurat toate a ctivitățile dispuse de liderii Grigore George Nelu și Chiș Marcel Mircea, semnând contracte de colaborare, facturi fiscale, instrumente de plată, etc., având rolul unui veritabil administrator formal al societății Decis Com SRL, a cunsocut și acceptat tacit inducerea în eroare a persoanelor vătămate prin folosirea instrumentelor de plată fără acoperire, accetând tacit valorificarea rapidă a mărfurilor (…), din sumele obținute prin valorificarea mărfurilor primind și el o parte”, au precizat procurorii.

Cu situație materială precară, pradă sigură

Anchetatorii arată și cum Țventarnei a ajuns să fie racolat de gruparea infracțională de la Decis Com SRL, mai precis de Grigore George Nelu.

“În cursul lunii februarie 2014, suspectul Grigore George Nelu l-a recrutat pe inculpatul Țventarnei Lucian, profitând de starea materială precară a acestuia, care nu avea nici un loc de muncă și nici nu obținea venituri. Așa cum rezultă și din declarația dată în cauză de inculpatul Țventarnei Lucian la data de 26.06.2020, acesta «încerca să facă orice pentru a câștiga bani de subzistență», astfel încât, prin intermediul unei persoane neidentificate până în prezent, Miroiu Ioan din Călărași, la locuința acestuia, i-a cunoscut pe suspectul Grigore George Nelu și pe Nicolae Iulia, persoana de încredere a suspectului. Suspectul Grigore George Nelu a dispus celorolalți participanți să-și lase telefoanele într-o altă încăpere, pentru e evita posibilitatea înregistrării sau interceptării discuțiilor, iar apoi i-a adus la cunoștință inculpatului Țventarnei Lucian că «dacă va fi cuminte și liniștit, atât el cât și ceilalți vor face bani». Cu aceeași ocazie, la solicitarea supsectului Grigore George Nelu, inculpatul Țventarnei Lucian i-a înmânat o copie după cartea sa de identitate.

În cursul lunii martie 2014, din dispoziția suspectului Grigore George Nelu, care deja își exercita atribuțiile de lider al grupului infracțional organizat, inculpatul Țventarnei Lucian s-a deplasat în București, unde a fost cazat de suspectul Grigore George Nelu, care a demarat activitățile de «pregătire și instruire», astfel i-a dat inculpatului Țventarnei Lucian o agendă și i-a solicitat să noteze și să memoreze ce înseamnă biletul la ordin, ordinul de plată, termenele de 20, 45, 60 și 90 de zile, date despre diverse produse, cum ar fi uleiul de palmier și despre uleiul de cocs, dictând efectiv ce înseamnă noțiunile amintite.

În paralel, fără a se putea indica condițiile și împrejurările concrete, suspectul Grigore George Nelu i-a întâlnit pe suspecții soț-soție Chiș Marcel Mircea și Chiș Jutka Eniko și s-a înțeles cu aceștia cu privire la activitatea infracțională ce urma să fie realizată prin folosirea societății Decis Com SRL pentru inducerea în eroare și prejudicierea unor societăți cu ocazia cumpărării de mărfuri pentru plata cîrora urma să fie emise file ce sau bilete la ordin fără acoperire, în scopul obținerii de bani care urmau să fie împărțite procentual între cei trei, iar restul persoanelor angrenate în activitatea infracțională urmau a fi plătite cu diferite sume relativ mici de bani, raportat la valoarea prejudiciilor cauzate persoanelor vătămate. (…)

La sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie 2014, inculpatul Țventarnei Lucian a fost dus în mun. Bistrița de suspectul Grigore George Nelu, după ce în prealabil i-a cumpărat un costum, o cămașă, o cravată și o pereche de pantofi din Complexul Comercial Europa, pentru ca aspectul vestimentar să fie unul specific unui viitor administrator de societate comercială. (…)

În mun. Bistrița, suspectul Grigore George Nelu și inculpatul Țventarnei Lucian s-au întâlnit cu soții Chiș Marcel Mircea și Chiș Jutka Eniko la un restaurant unde au discutat despre «activitățile generatoare de bani pe care urma să le facă în viitor», așa cum a recunsocut inculpatul Țventarnei Lucian. Pasul următor în activitatea infracțională a fost cooptarea în calitate de asociat, prin majorarea capitalului social cu suma de 4.210 lei, a inculpatului Țventarnei Lucia, (…) care a dobândit astfel 5% din părțile sociale ale Decis Com SRL Bistrița, asociat majoritar rămânând Chiș Jutka Eniko cu o cotă de 95% din capitalul social (…)”, au mai arătat procurorii în document.

Țventarnei a fost instruit de Grigore George Nelu cum să se comporte în public și cum să i se adreseze, astfel încât să pară că este un patron respectabil.

După ce instruirea a fost finalizată iar detaliile au fost puse la punct, gruparea s-a apucat de treabă.

Au fost închiriate două apartamente în Viișoara, dar și un spațiu comercial în incinta Shopping Center pentru birourile firmei, documente semnate de Țventarnei.

Boss-ul ăl mare, rămas ascuns! Cum s-a împărțit cașcavalul

Potrivit declarațiilor călărășeanului, în spatele afacerii s-ar fi aflat totuși o a cincea persoană care a rămas neidentificată, pe nume Mitică zis Nașul.

“De asemenea, inculpatul Țventarnei Lucian a mai declarat că a asistat la o discuție purtată de soții Chiș Marcel Mircea și Chiș Jutka, pe de o parte și suspectul Grigore George Nelu și numitul (…) pe de altă parte, din care a rezultat că suspecta Chiș Jutka Eniko dorește să obțină cel puțin suma de 350.000 de euro, care să le revină soților Chi ca profit din derularea «afacerii», banii urmând să se obțină după toate etapele ce urmau a fi derulate (deși inițal nu a înțeles exact mecanismul infracțional, inculpatul Țventarnei Lucian și-a dat seama că urma să «păcălească niște oameni, furnizor și distribuitori cu ocazia cumpărării de mărfuri ce urmau a fi plătite cu bilete la ordin»). Astfel, inculpatul Țventarnei Lucian a explicat în mod explicit că suma de 350.000 de euro nu reprezenta prețul de vânzare al firmei Decis Com SRL ci o parte, un procent minim, din viitorul profit ce urma să se obțină prin cumpărări de mărfuri care nu mai erau plătite în realitate și urmau să fie revândute sub prețul de achiziție (…)”, se mai arată în document.

Țventarnei având rolul de figurant care urma să dispară din țară în cazul în care procurorii le-ar fi luat urma, evident că nu a fost luat în calcul la “cașcavalul cel mare”, el primind doar “casă și masă”, mărunțiș cât să se poată întreține, iar la final a primit 3.500 de euro. Bărbatul nu a avut putere de decizie, nici acces la actele contabile ale SRL-ului, iar la depozitul firmei amplasat pe Calea Moldovei, Țventarnei a fost de maxim 3 ori. În plus acesta nu avea specimen de semnătură autorizată la unitățile bancare la care Decis Com avea conturi bancare, astfel că nu a dispus vreodată efectuarea unor plăți sau retrageri ale unor sume de bani, și nici nu a semnat cec-uri și bilete la ordin.

(Va urma)