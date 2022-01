În aprilie 2019, în Maieru, un tânăr din localitate, pe atunci în vârstă de 29 de ani, a fost înjunghiat în abdomen de un alt tânăr din Sângeorz Băi, în urma unui conflict spontan, și a fost lăsat aproape inconștient în fața barului în care a avut loc ciondăneala. După câteva ore, atacatorul a fost descoperit și reținut de polițiști. La scurt timp, anchetatorii au descoperit că de fapt acesta nu a acționat singur, ci a mai avut un complice, care de fapt i-a dat arma albă. După nici o lună de la comiterea faptei, cei doi au fost trimiși în judecată, însă o primă sentință a fost pronunțată abia în toamna anului trecut, când Tribunalul Bistrița-Năsăud l-a condamnat pe agresor, Andrei Ivancu, la 5 ani de închisoare, iar pe complicele său – Cornel Cârceie, la 3 ani și 6 luni de închisoare. În plus, cei doi erau obligați să îi plătească victimei daune morale și materiale în cuantum de 152.000 lei, precum și peste 7.200 lei despăgubiri civile – cheltuieli cu spitalizarea. S-a ajuns la Curtea de Apel Cluj, unde magistrații au menținut condamnarea aplicată de tribunalul bistrițean.

Incidentul s-a petrecut în seara zile de 22 aprilie 2019, când în urma unui conflict spontan ce a avut loc într-un bar din Maieru, un tânăr din localitate a fost înjunghiat cu un cutter de un tânăr din Sângeorz Băi. Victima a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Bistrița și a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale.

Agresiunea s-a produs pe fondul consumului de alcool.

Dar să vedem ce spune instanța de la Tribunalul Bistrița-Năsăud în motivarea sentinței pronunțată în octombrie 2021.

De la o bere și skandenberg, la bătaie

Potrivit documentului Ivancu s-a întâlnit cu Cârceie în seara zilei de 22 aprilie, la un bar din Maieru, unde se afla și tânărul care avea să fie agresat, și care era deja sub influența alcoolului. Ca să ne fie mai ușor, pe acesta îl vom numi Marin, fiindcă numele real nu îl vom face cunoscut.

Conform declarațiilor de la dosar, Marin și-a comandat o bere și a stat pentru un timp singur la masă, iar mai apoi cu doi amici. După o vreme s-a mutat la masa la care stăteau Ivancu și Cârceie. Părea că totul este în regulă, cei trei servind alcool dintr-o sticlă aflată pe masă, ba chiar au dansat și s-au îmbrățișat. În contextul dat, nimeni nu bănuia nenorocirea care avea să se abată asupra celor trei.

La un moment dat însă, Ivancu s-a dus la masa de biliard și a vrut să-și măsoare puterile cu Marin prin skandenberg, dar au pus și pariu de câte 200 de lei pentru fiecare partidă, despre care spun martorii a fost doar formal, în glumă. Cele mai multe lupte au fost câștigate însă de Ivancu, astfel că la sfârșit acesta i-a cerut lui Marin să achite pariul care, după cum calculase el, a ajuns la o sumă de circa 1.000-2.000 de lei. A fost momentul în care cei doi au început să se certe și să se înjure ca șa ușa cortului. La un moment dat, Marin l-a împins ușor pe Ivancu, care a ripostat cu pumnul, lovindu-l în zona feței. Din acest punct conflictul a degenerat rapid, astfel că cei doi s-au lovit reciproc cu pumnii și picioarele, și nu s-au oprit până nu au fost despărțiți de barman, care le-a cerut ambilor să iasă afară din local. Marin s-a conformat, nu și Ivancu, care a mai rămas.

A primit un cutter și și-a tăiat adversarul

La scurt timp, Marin a reintrat în bar și i-a spus lui Ivancu, care se afla la tejgheaua barului, să mergă afară să se bată, însă, potrivit martorilor, nu s-a apropiat de el. La acel moment, Cârceie s-a apropiat de amicul său și i-a întins un cutter, care arăta ca un briceag și avea o lamă de 2 cm. Chiar dacă în prima fază Ivancu a refuzat arma, a luat-o ulterior și a ieșit afară, și cu cutterul în mână, s-a apropiat în viteză de Marin și l-a lovit, provocându-i o tăietură lungă, de la umăr până la abdomen. Și nu a fost singura lovitură.

“Inculpatul Ivancu Andrei s-a îndreptat în viteză înspre persoana vătămată care era în apropierea ieșirii din bar și, prin surprindere, pe la spate-lateral stânga, l-a lovit cu putere cu cutterul cauzându-i o tăietură oblică de la baza umărului până în zona abdominală, astfel încât sângele persoanei vătămate a fost împroșcat până pe peretele lateral al barului pe o masă și pe jos. După această lovitură inculpatul Ivancu Andrei i-a mai aplicat persoanei vătămate două lovituri cu același obiect, dintre care una la mâna dreaptă, provocându-i o tăietură la braț.

Momentul aplicării loviturii cu cutterul a fost surprins de martorii E. E. și J. J. Referitor la momentul agresării persoanei vătămate, martorul J. J. a declarat în fața instanței următoarele: «Ivancu Andrei a fugit dintr-un colț al barului spre persoana vătămată care era la ușa de ieșire din bar și a lovit-o cu cutter-ul sub brațul stâng. După părerea mea persoana vătămată C. C. (n. r. – Marin) a fost surprinsă de lovitura aplicată de Ivancu Andrei pentru că era cu spatele și s-a întors cu fața doar când Ivancu Andrei s-a apropiat. În acel moment persoana vătămată a ridicat mâna să se apere și în felul acesta a fost lovită cu cutter-ul de inculpat sub brațul stâng. În momentul aplicării loviturii persoana vătămată era singură în zona ușii, iar ceilalți consumatori erau la masă iar o parte dintre ei în partea stângă la aparate».

Același martor a mai declarat: «Fac precizarea că în altercația dintre Ivancu Andrei și C. C. nu au intervenit și alte persoane, respectiv nu au fost persoane care să-l amenințe în vreun fel pe Ivancu Andrei. Nici în apărarea persoanei vătămate C. C. nu au intervenit alte persoane»”, se arată în documentul instanței.

La un pas de moarte

După agresiune, Marin ținându-se cu mâna de rana din partea stângă a reușit să facă doar câțiva pași și a căzut lângă bordura trotuarului, loc în care a sângerat abundent. Deși tânărul era la pământ, Ivancu a încercat să-l agreseze din nou, însă nu a mai reușit fiindcă a intervenit J.J., aruncând după el cu o sticlă. Drept urmare, atât Ivancu, cât și Cârceie au fugit, părăsind locul faptei, aruncând totodată cutterul în râul Someș.

Incidentul a fost anunțat de cei prezenți la 112, astfel că Marin a fost dus de urgență la spital, în timp ce polițiștii au demarat o anchetă.

“Persoana vătămată a fost dusă de urgență și internată la Secția Chirurgie Generală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița cu diagnosticul «Plagă tăiată penetrantă perforată. Perforanță toracică cu secționarea cvasicompletă a lis., Pneumotorax total stâng, Plagă abdominală nepenetrantă. Insuficiență respiratorie acută, Leucocitoză cu neutrofilie, Anemie secundară posthemoragică acută». Pe perioada spitalizării s-a intervenit chirurgical de urgență.

Prin Raportul de expertiză medico-legală nr. 894/II/a/21 din 24.04.2019, al Serviciului de Medicină Legală Bistrița-Năsăud, s-a concluzionat că persoana vătămată C. C. prezintă la examenul obiectiv la nivelul hemitoracelui stg. începând cu baza regiunii axilare stg. posterior cu direcția spre regiunea fosei iliace stg. plagă liniară oblică suturată cu 27 fire, precum și o altă plagă la antebrațul drept de 5,5 cm, suturată cu 4 fire. S-a concluzionat că leziunile s-au putut produce prin lovire cu corp tăietor, care necesită în total 45-47 de zile de îngrijiri medicale și întrunesc caracteristicile medico-legale ale noțiunii de punere în primejdie a vieții. Leziunile pot data din 23.04.2019”, se precizează în documentul instanței.

Totodată, instanța mai precizează că, Ivancu a acționat extrem de agresiv, iar loviturile aplicate cu cutterul i-au pus viața lui Marin în primejdie.

“Folosind cutterul, un obiect tăietor folosit în construcții la decupaje de rigips și aplicând o lovitură foarte puternică, prin surprindere persoanei vătămate, chiar dacă nu ar fi urmărit (așa cum susține) suprimarea vieții persoanei vătămate, inculpatul putea în mod cert, să aibă reprezentarea unei asemenea urmări. Din planșele foto aflate la fila 142-146 vol. II dos.inst. rezultă cu prisosință violența cu care inculpatul Ivancu Andrei l-a lovit prin surprindere cu cutterul pe persoana vătămată C. C.”, mai subliniază judecătorii.

Pedepsiți pentru faptele lor

Ivancu a încercat să-și minimalizeze vina, susținând că a fost provocat, însă și-a recunoscut faptele și a încercat să obțină judecarea sa prin procedura simplificată, în ideea de a obține o condamnare redusă cu o treime. Și a reușit. Mai mult, a susținut în instanță că „autorul moral” al faptei comisă de el este amicul său, Cârceie, și a cerut judecătorilor schimbarea calității acestuia din aceea de complice la tentativă la omor, în instigator.

În schimb, Cârceie, acuzat de complicitate la tentativa de omor, a cerut achitarea sa, el susținând că i-a înmânat amicului să acel doar să-l sperie pe Marin, pe care îl știa drept o persoană violentă, însă nu s-a gândit vreo clipă că Ivancu l-ar putea ataca pe acesta. Evident, instanța nu a admis o astfel de cerere.

“Solicitarea inculpatului Cârceie Cornel de a se dispune în privința sa achitarea în baza art. 16 alin. 1 lit. b Cod procedură penală nu va fi însușită pentru motivele arătate în continuare:

Din probele dosarului rezultă că inculpatul Cârceie Cornel a oferit cutterul inculpatului Ivancu Dorin din proprie inițiativă, în contextul în care știa că în momentele imediat următoare acesta urma să se bată cu persoana vătămată care îl aștepta în acest scop la ieșirea din local. Inculpatul Cârceie Cornel a oferit acel cutter la tejgheaua barului, ferit de privirile celorlalți consumatori din local. Instanța apreciază că prin înmânarea acelui cutter, inculpatul Cârceie Cornel și-a asumat conștient posibilitatea ca inculpatul Ivancu Andrei să-l folosească în timpul agresiunii, precum și riscul de a cauza cu acest obiect tăietor leziuni grave, de natură a pune în primejdie viața persoanei vătămate. (…)

Susținerea inculpatului Cârceie Cornel în sensul că i-ar fi dat cutterul inculpatului Ivancu Andrei doar pentru a o speria pe persoana vătămată C. C. nu este confirmată de probele dosarului. Prin declarațiile date în cauză inculpatul Ivancu Andrei nu a confirmat apărarea coinculpatului Cârceie Cornel, în fața instanței acesta susținând că nu au discutat ce să facă cu cutterul (…). Acel cutter era de cca 5 cm și se deschidea ca un briceag, lama având cca 2 cm.

Mai mult, pe parcursul cercetării judecătorești, prin apărările făcute de avocatul său ales, inculpatul Ivancu Andrei a susținut permanent că „autorul moral” al faptei este Cârceie Cornel, motiv pentru care a cerut schimbarea calității acestuia din aceea de complice la tentativă la omor, în instigator, în esență, cu motivarea că odată ajuns în mâinile sale acest obiect vulnerant i-a oferit posibilitatea (pe fondul consumului de alcool) să-l înfrunte pe C. C”, se mai arată în motivare.

În acest context instanța subliniază că, în condițiile în care Ivancu s-a bătut în bar cu Marin, tentativa de omor nu s-ar fi produs dacă Cârceie nu i-ar fi dat lui Ivancu acel cutter.

“Instanța reține că leziunile care au pus în primejdie viața persoanei vătămate au fost cele produse prin loviturile (tăierea) cu cutterul și nu prin lovire cu pumnii și picioarele. Prin urmare, dacă nu ar fi avut acel cutter, inculpatul Ivancu Andrei nu ar fi putut să o înfrunte atât violent, rapid și pe neașteptate pe persoana vătămată. (…)

Față de probele de la dosar se reține că fapta inculpatului Cârceie Cornel, de a da inculpatului Ivancu Andrei cutterul care îl avea asupra sa (utilizat anterior în lucrări de construcții) pentru a-l folosi la agresarea persoanei vătămate C. C., știind că urma să aibă loc o bătaie, cutter folosit ulterior de inculpatul Ivancu Andrei la aplicarea unor lovituri puternice persoanei vătămate C. C., prin care i-a cauzat leziuni care i-au pus în primejdie viața, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la tentativă de omor, astfel cum se reține în actul de sesizare.

Solicitarea inculpatului Ivancu Andrei de a se reține în favoarea sa circumstanța atenuantă a provocării nu va fi însușită având în vedere că din probele dosarului rezultă că el a fost cel care a inițiat conflictul și a fost primul care a lovit-o pe persoana vătămată, după care s-au agresat reciproc până când a intervenit barmanul și i-a despărțit. Nu poate fi însușită nici apărarea inculpaților în sensul că fiind străini de localitatea în care se afla barul, riscau să fie agresați de alți tineri localnici care ar fi venit în ajutorul persoanei vătămate. Din imaginile surprinse pe camerele de înregistrare rezultă cu claritate că nu au fost alte persoane care să intervină în apărarea persoanei vătămate. De altfel, acest aspect (acela că nu s-au implicat alte persoane în conflictul dintre inculpați și persoana vătămată) rezultă implicit din declarațiile martorilor audiați. Ca urmare și din această perspectivă nu se poate reține starea de provocare în favoarea inculpaților care nu au avut motive reale să creadă că ar fi putut fi agresați de alte persoane chemate în ajutorul persoanei vătămate”, se mai precizează în documentul instanței.

Drept urmare, Ivancu a beneficiat de reducerea pedepsei cu o treime și astfel a fost condamnat la doar 5 ani de închisoare (din care 2 sunt deja considerați executați, fiindcă, de la comiterea faptei, Ivancu a stat după gratii în arest preventiv), iar Cârceie (care s-a aflat sub control judiciar) a primit 3 ani și 6 luni. În plus aceștia erau obligați de instanță să plătească lui Marin daune morale și materiale în cuantum de 152.000 lei, precum și peste 7.200 lei despăgubiri civile – cheltuieli cu spitalizarea.

Procesul nu s-a oprit însă aici, fiindcă a ajuns la Curtea de Apel Cluj, unde cei doi inculpați au atacat sentința tribunalului bistrițean cu apel. Pe 27 ianuarie, magistrații Curții au pronunțat sentința, respingându-le acțiunea. Se pare însă că au scăpat de plata daunelor morale și materiale, victima renunțând în a se mai constitui în parte civilă.

Andrei Ivancu, fiind în arest preventiv, a rămas după gratii să-și ispășească pedeapsa. Imediat după pronunțarea sentinței de magistrații de la Curtea de Apel Cluj, a ajuns după gratii și Cornel Cârceie.