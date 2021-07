Șefa AJPIS BN, Ani BOB ar fi folosit baza de date pentru a transfera mămici și membri ALDE către PLUS BN?! Este sau nu este infracțiune? Să o fi făcut de capul ei sau la ORDIN?!

Duminică, 4 iulie, la Bistrița, au avut loc alegeri în filiala Bistrița Năsăud a USR. În urma scrutinului, subprefectul Lorand Toth a devenit președinte, iar contracandidatul său, viceprimarul orașului Bistrița Călin Stan a fost ales vicepreședinte. Fostul președinte al fostei filiale județene Plus, Lorant Sas, calificat la recentele alegeri parlamentare pentru un mandat de deputat din partea Alianței USR PLUS, nu a mai candidat la niciuna dintre funcțiile din noul USR, ba chiar i-a acuzat pe cei de la USR că ar fi generat un mediu toxic.

Ce spune Sas? Demisii și nu prea…

Parlamentarul Lorant Sas, aproape invizibil în politica bistrițeană, catalogat de presa locală cu o notă sub 3, a declarat că gestul său este o reacție la prea multele nereguli și linii roșii încălcate atât la nivel local cât și național și la schimbarea regulilor în timpul jocului: “Nu mai putem accepta. Prea multe linii roșii s-au trecut, participarea noastră la aceste alegeri ar legitima neregulile grave locale și naționale”.

Lorant Sas a mai spus că cea mai mare parte dintre membrii fostului birou PLUS s-ar fi retras din alegeri. Deputatul a explicat că cei din fostul PLUS au ajuns la această soluție, una disperată, după ce sesizările lor referitoare în principal la alegerile municipale, dar și în alte organizații din județ ar fi fost ignorate de conducerea centrală sau tratate superficial. Deputatul a confirmat și că mai mulți foști membri din fostul PLUS Bistrița-Năsăud și-au depus demisiile din noul USR.

“Sunt mulți care și-au dat demisiile, eu nu mi-am dat -o, sunt parlamentar USR-PLUS, am responsabilități și un mandat pe care mă voi concentra în următoarea perioadă”, a spus Sas.

În realitate demisiile multe despre care vorbea parlamentarul ”minus de la plus” cum îl numea pe pagina de Facebook o redutabilă jurnalistă de la Bistrița, s-au evaporat și unele chiar au fost retrase, adică au fost și nu prea…

Obiectivele lui Toth

În prima conferință de presă, după alegeri și după ce joi, 8 iulie, a avut loc prima ședință a Biroului Județean al noului USR, fostul și actualul președinte al organizației județene, Lorand Toth a spus:

”Obiectivele principale pe termen scurt ale Biroului Judeţean şi ale mele sunt, în primul rând, să coagulăm echipa atât din fostul USR, cât şi din fostul PLUS. Ne dorim să ajungem ca şi în realitate să fim un singur partid la nivel judeţean. Pe termen mediu şi lung ne dorim să ne întărim structurile în judeţ, unde avem filiale, să creştem, iar în comunele unde avem doar grupuri de iniţiativă, să înfiinţăm filiale. Practic, obiectivul principal este anul 2024, când ştim că vor fi o sumedenie de alegeri. Ne dorim să depăşim rezultatele pe care le-am avut în trecut”.

Călin Stan: Au fost semănați bob cu bob, prin fereastra de la PLUS, traseiști

Potrivit declarației viceprimarului Călin Stan, proaspăt ales vicepreședinte al noului USR BN, la scrutinul de duminică 4 iulie, subprefectul Lorand Toth, președinte ales al organizației județene Bistrița-Năsăud a USR este cea mai bună soluție pentru detensionarea relațiilor dintre vechii useriști și cei proveniți de la Plus BN.

”Va urma o perioadă de consolidare a filialelor locale, având în vedere că, așa cum presa a informat, în interiorul organizației noastre au fost semănați, bob cu bob, prin fereastra de la PLUS, oameni noi, dar și traseiști politici, rude și apropiați ai unor primari sau viceprimari în funcție, în special proveniți de la ALDE. Am descoperit cu stupoare că, șefa AJPIS BN Nastasia Ani Bob, înscrisă la PLUS, ar fi transferat date personale ale unor mămici din baza de date a instituției pe care o conduce ( prin numire politică), dar și ai unor membri ALDE în fosta filială Plus, chiar înainte de fuziunea oficială a celor două partide, înainte de 1 mai. Nu este o taină că, respectiva persoană era o apropiată a fostului șef al ALDE BN Ioan Țintean, în locul căruia, la un moment dat a îndeplinit și funcția de prefect interimar. Nu se știe încă, cum au ajuns în USR via PLUS o sumedenie de membri ALDE! Este vorba de 12 filiale locale, care au fost penetrate astfel: Șieu, Mărișelu, Coșbuc, Telciu, Budacul de Jos, Sânmihaiul de Câmpie, Matei etc majoritatea transferaților fiind rude de gradul I, II și apropiați ai unor primari în funcție, cum sunt: soția primarului ALDE la la Șieu, socrul și soacra acestuia, rudele viceprimarului și angajați ai firmei soției primarului, Mate de la Sânmihaiul de Câmpie, soția și cumnatele fostului viceprimar ALDE de la Mărișelu, Vărărean Emil, actual consilier PSD, soția, soacra, socrul și cumnatul fostului consilier ALDE de la UAT Mărișelu Buta Dumitru.

Referitor la demersurile noastre privind verificarea transferurilor de date făcute din baza AJPIS de către Ani Bob, am descoperit niște mămici care au devenit membre PLUS peste noapte. Fiind vorba de o posibilă infracțiune, vom face demersurile oficiale care se impun în asemenea cazuri”, a precizat Stan.

Reamintim că într-un text de presă anterior informam cum filiala județeană a USR BN a fost capturată de către cei de la PLUS, în timpul lunii aprilie, când, peste noapte ”baza de date a ALDE BN”, în mare parte, a fost vărsată în 12 filiale din mediul rural. Scriam cu aceea ocazie că, nu am fi observat nimic dacă rețeta de penetrare, brevetată sau doar folosită de PLUS BN ar fi avut în distribuție persoane fără experiență politică, necunoscuți, tineri sau lideri de opinie din comunitățile puse în studiu, care să nu fi fost implicați politic. Dar, ”băieții cu organizarea” s-au crezut în calul troian și li s-a părut că nimeni nu le va putea face nimic, perioada de timp de după fuziunea oficială și până la Congres fiind una oarbă și în care, nimeni, chipurile, nu mai putea face nimic referitor la invazia de ”lăcuste politice”, acestea fiind protejate de Protocolul de Fuziune.

Ce spunea atunci subprefectul Lorand Toth: cei mai mulți dintre ”soldații” acestei rețete provin de la PSD și ALDE

”Din verificările pe care le-am făcut, cei de la PLUS, în frunte cu deputatul și cei apropiați lui, nu au mai ținut cont, practic, de nimic: nici de doctrină, nici de criteriile de integritate. Între membrii Plus, adăugați artificial la USR, înainte de legitimarea fuziunii prin absorbție, se numără foști candidați la alegerile locale din 2020, din partea ALDE, UDMR, PNL, PPUSL, alții, cei mai mulți dintre noii înscriși sunt rude cu actuali consilieri sau primari de la PSD și ALDE”, afirma în urmă cu puțin timp Lorand Toth.

Florica Dura