Așa cum am anunțat săptămâna trecută, în urmă cu câteva luni Judecătoria Bistrița a confirmat redeschiderea urmăririi penale în ce o privește pe fosta angajată a Primăriei Bistrița în cadrul Serviciului Urbanism, Sabina Malaicu, pensionată între timp, cu privire la modul în care a eliberat autorizațiile de construire afaceristului Ioan Runcan, pentru blocurile construite pe str. Valeria Peter Predescu. Redeschiderea urmăririi penale a fost posibilă pentru că și-au “băgat coada” procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) care se pare că au elemente care conturează comiterea unor fapte de corupție de către Malaicu, la care persoane cu funcție de conducere din Primăria Bistrița au închis ochii ori au luat parte. Cine va mai cădea în plasa procurorilor DNA, rămâne de văzut.

În ceea ce o priveşte pe Sabina Malaicu, procurorii bistrițeni au pus batista pe țambal, ancheta vizând doar infracțiunea de abuz în serviciu. Or, cum anchetatorii nu au găsit suficiente dovezi în acest sens, au clasat cauza.

Procurorii DNA Cluj au efectuat și ei cercetări, după ce, în 2023, la această unitate de parchet a ajuns o plângere penală care o viza pe Malaicu și în care se afirmă se pare, că angajata Primăriei Bistrița ar fi primit șpagă două apartamente de la Ioan Runcan ca să îl ajute să obțină autorizație de construire pentru blocul de pe Valeria Peter Predescu pe care îl ridicase parțial fără a avea acest document.

Când a vrut să intre în legalitate, Agenția pentru Protecția Mediului a refuzat să-i elibereze lui Runcan avizul de mediu, întrucât acesta a început să construiască ilegal, iar fără unda verde de la această instituție nu i se putea emite practic autorizația de construire. Cu toate acestea Runcan a primit de la Primăria Bistrița documentele necesare să finalizeze blocul.

Urmare a plângerii penale depusă la DNA, procurorii s-au pus pe anchetat și se pare că au găsit elemente care conturează comiterea infracțiunilor de fals intelectual și uz de fals. Dar pentru că între timp Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a clasat cauza în care era cercetată Sabina Malaicu, s-a dovedit a fi un blocaj pentru procurorii clujeni, astfel că aceștia au fost nevoiți să ceară redeschiderea urmării penale în cauză.

Clasarea, nelegală și neîntemeiată

Cererea de redeschidere a urmăririi penale a fost depusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, procurorii DNA prezentând o serie de probe ce au indicat că ancheta Parchetului de pe lângă tribunalul Bistrița-Năsăud nu a fost completă.

Astfel, comparând probele puse la dispoziție de DNA cu probele existente în dosarul instrumentat de parchetul bistrițean, cei Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj au ajuns la concluzia că ordonanța dispusă de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud la data de 09.02.2023 în dosarul penal nr. 198/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, precum și actele care compun acest dosar, este:

– nelegală, sub aspectul omisiunii de a se pronunța asupra tuturor infracțiunilor de abuz în serviciu pentru care a fost inițiată ancheta

– neîntemeiată, sub aspectul soluției de clasare dispuse în raport cu infracţiunile de fals intelectual și uz de fals.

“S-a reţinut faptul că în dosarul penal nr. 198/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud începerea urmăririi penale in rem în cauză a vizat conduite prezumtiv infracționale săvârșite în următoarele împrejurări factuale:

În primul rând, emiterea de către funcționari publici din cadrul Primăriei Mun. Bistrița a două autorizații de construire în favoarea SC Runcan Construct SRL, cu nerespectarea cerinței prevăzute în Certificatul de Urbanism nr. 410/18.03.2021, de obținere a avizului de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în condițiile în care această autoritate publică a emis o decizie prin care a respins eliberarea unui aviz de mediu;

În al doilea rând, emiterea de către funcționari publici din cadrul Primăriei Mun. Bistrița a unor certificate de urbanism în favoarea beneficiarului Runcan Ioan cu nerespectarea reglementărilor urbanistice incidente și a prevederilor legale.

În al treilea rând, emiterea de către funcționari publici din cadrul Primăriei Mun. Bistrița, cu încălcarea prevederilor legale, a Certificatului de urbanism nr. 272/2022 pe care au fost depuse mențiuni olografe ale secretarului Primăriei Mun. Bistrița. Nici în cuprinsul procesului-verbal de sesizare din oficiu și nici în cuprinsul ordonanţei de începere a urmăririi penale din data de 29.06.2022, conduitele prezumtiv infracționale descrise nu sunt asociate în vreun fel cu încadrările juridice cuprinse în actele procesuale.

Totuși, din modalitatea în care faptele au fost descrise de către organele de cercetare penală rezultă, în mod necesar, că la definirea cadrului procesual al investigației au fost avute în vedere multiple acțiuni care se pliază pe tipicitatea infracțiunii de abuz de serviciu, precum au fost ele rezumate anterior.

De altfel, doar în aceste condiții apare ca justificată în faza de debut a anchetei demararea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 Cod penal.

Cu toate acestea, în cuprinsul ordonanței prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud din data de 09.02.2023 se realizează pentru întâia oară o corespondență a stărilor de fapt cercetate cu infracțiunile pentru care se efectuează urmărirea penală.

Astfel, din analiza conținutului ordonanței din data de 09.02.2023, rezultă că singura infracțiune de abuz în serviciu cercetată ar viza faptele și împrejurările legate de emiterea de către funcționari publici din cadrul Primăriei mun. Bistrița a certificatului de urbanism în favoarea SC (…) SRL, faptă pentru care s-a dispus disjungerea și declinarea competenței de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița.

Complementar, în cuprinsul ordonanței de clasare, activitățile funcționarilor din cadrul Primăriei mun. Bistrița, de a elibera autorizații de construire în favoarea SC Runcan Construct SRL, cu încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 — (…), respectiv de a emite în favoarea aceluiași beneficiar SC Runcan Construct SRL, a unor certificate de urbanism în care sunt indicate în mod preferențial reglementări urbanistice avantajoase investiției solicitantului, au fost omise din analiză cu totul de către procurorul de caz.

În concret, toate aceste conduite prezumtiv infracționale, au fost permutate și evaluate prin raportare exclusivă la infracțiunile de fals intelectual și de uz de fals, arătându-se că obiectul concret al conduitei infracționale ar consta în «atestarea în mod nereal (n.r. în cuprinsul autorizațiilor de construire) că sunt întrunite condiţiile legale pentru emiterea autorizațiilor, inclusiv avizele necesare deși în realitate nu exista acordul de mediu emis de către autoritatea competentă».

Or, dincolo de concluzia enunțată mai sus, pe care o apreciază ca fiind neîntemeiată, s-a constatat faptul că prin întreaga paletă de mijloace de probă administrate în cadrul anchetei, respectiv:

-audierile martorilor (…)

-obținerea de puncte de vedere/informații/înscrisuri de la SC Runcan Construct SRL, Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud, Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, Inspectoratul Regional în Construcții Bistrița-Năsăud, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

-expertiza în specializarea urbanism și amenajarea teritoriului

eforturile și actele de urmărire penală realizate de organele de urmărire penală au vizat în mod determinant stabilirea existenței sau nu a unor încălcări a prevederilor legale la momentul eliberării A.C. nr. 414/24.06.2021 și A.C. nr. 1052/31.12.2021 de către funcţionarii din cadrul Primăriei mun. Bistrița, precum și stabilirea practicii administrative de la nivelul primăriei în raport cu proiectele imobiliare.

Așadar, ancheta efectivă a purtat și asupra conduitelor pretabile a fi încadrate la infracțiunea de abuz în serviciu, aspect care este de natură să întărească concluzia enunţată mai sus, conform căreia s-a omis a se pronunța o soluție prin raportare la cele două infracțiuni prev. de art. 297 alin. (I) C.pen.”, se arată în încheierea penală a instanței de cameră preliminară care a judecat cererea de redeschidere a urmării penale.

La momentul la care Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a clasat cauza, Monica Pop, arhitectul-șef al municipalității a depus plângere împotriva ordonanței procurorului, care însă a fost respinsă de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, dar și de instanță.

Ancheta de la Bistrița, deficitară

De asemenea, din analiza probelor din dosarul instrumentat de DNA Cluj, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj a apreciat că rezultă existența unor indicii care sugerează că funcționarul public Malaicu Sabina Măriuța, (posibil în conivență cu alți funcționari din aparatul Primăriei oraș Bistrița), ar fi fost cointeresată de către Runcan Ioan, administratorul SC Runcan Construct SRL, în vederea eliberării tuturor actelor administrative specifice (C.U./A.C.) ce vizează o parte din construcțiile cu destinație de locuinţe colective care compun ansamblul imobiliar New Life Residence de pe str. Valeria Peter Predescu din oraș Bistrița (blocul nr. 7), ori că aceasta a încălcat cu bună-știință prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 și prevederi din acte normative infra legale, ce impuneau emiterea autorizației de construire doar în măsura existentei punctului de vedere/avizului eliberat de autoritatea de mediu competentă, determinându-i ori conlucrând cu alți funcționari publici din cadrul aparatului Primăriei oraș Bistrița la/în eliberarea autorizațiilor de construire mai sus indicate, totul în scopul obținerii unor foloase necuvenite”.

“Astfel, s-a constatat faptul că la momentul dispunerii soluției de clasare din data de 09.02.2023 în dosarul penal nr. 198/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud:

l. Nu a fost analizată conduita funcționarilor publici din cadrul Primăriei oraș Bistrița, constând în prezumtiva eliberare a autorizațiilor de construire nr. 414/2021 și nr. 1052/2012 cu încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) cuprinse în Legea nr. 50/1991, deşi organele de urmărire penală au fost învestite cu starea de fapt;

2. La momentul pronunțării soluției cu privire la infracțiunea de fals intelectual și la infracțiunea de uz de fals nu a fost cunoscută împrejurarea că atestarea mențiunilor necorespunzătoare adevărului în cele două autorizaţii de construire referite mai sus a fost generată de încălcarea unor prevederi legale, cu bună-știință, de către Malaicu Sabina Măriuța și, posibil, alți funcționari publici care au concurat la eliberarea autorizațiilor de construire, în condițiile în care susnumita a obținut prin abuzul în serviciu prezumtiv, cel puțin pentru SC Runcan Construct SRL, foloase materiale necuvenite. (…)

Prin raportare la cele mai sus expuse, s-a constatat că se impune infirmarea, în parte, a soluției dispuse prin ordonanţa prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud din 09.02.2023, întrucât aceasta este neîntemeiată, nefiind incidente dispozițiile art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. raportat la infracțiunea de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. (1) C.pen. și nefiind incidente dispozițiile art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen. raportat la infracțiunea de uz de fals.

S-a menționat faptul că urmărirea penală realizată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud este, în strategia pusă în aplicare, efectivă și aparent completă, însă caracterul deficitar al încadrării juridice dată stării de fapt cercetate este de natură să paralizeze ancheta penală desfăşurată de D.N.A. — Serviciul Teritorial Cluj întrucât nucleul de fapte asupra cărora s-a pronunțat organul de urmărire penală în dosarul penal nr. 198/P/2022, chiar dacă el nu a fost în mod corect definit/încadrat juridic la momentul dispunerii soluției de clasare, corespunde cu nucleul faptelor cercetate de unitatea de parchet specializată.

S-a mai invocat că, în acest cadru procesual nu pot fi cenzurate sau apreciate în vreun fel probele care întemeiază urmărirea penală declanșată în dosarul penal nr. ##/P/2022 al D.N.A. — S.T. Cluj, fiind relevantă exclusiv împrejurarea că această unitate de parchet este învestită și, aparent competentă, să cerceteze o faptă asupra căreia Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud s-a pronunţat anterior iar indiciile strânse în cursul dosarului instrumentat de către unitatea de parchet specializată referitoare la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și, consecutiv a infracțiunilor pe linia falsurilor, în condițiile obținerii unui folos necuvenit beneficiarului final Runcan Ioan, reprezintă elemente necunoscute la data dispunerii soluției inițiale de clasare, care se circumscriu sintagmei prevăzute de art. 335 alin. (l) C.pr.pen. — nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea.

Consecutiv, s-a dispus redeschiderea urmăririi penale și s-a înaintat dosarul către judecătorul de camera preliminară competent material și teritorial, din cadrul Judecătoriei Bistrița.

Astfel, s-a dispus infirmarea, în parte, a soluției de clasare dispusă prin ordonanța emisă de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud la data de 09.02.2023, în dosarul nr. 198/P/2022 al acestei unități de parchet, având ca obiect infracțiunile de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. (1) C.pen. și uz de fals, prev. de art. 323 C.pen. şi redeschiderea urmăririi penale în dosarul penal nr. 198/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud în raport cu infracțiunile de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. (l) C.pen. și uz de fals, prev. de art. 323 C.pen.”, se mai arată în încheierea penală a Judecătoriei Bistrița.

Redeschiderea urmării penale, confirmată de instanță

După ce a analizat toate probele și înscrisurile depuse la dosar de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, instanța de cameră preliminară de la Judecătoria Bistrița a confirmat redeschiderea urmăririi penale.

“Judecătorul de cameră preliminară reţine că, această ipoteză de redeschidere a urmăririi penale ca urmare a efectuării controlului ierarhic implică toate aspectele de legalitate şi temeinicie a soluţiei de clasare şi vizează împrejurările pe care le-a avut sau ar fi trebuit să le aibă în vedere procurorul de caz şi modul în care dispoziţiile legale au fost aplicate acestor împrejurări.

Se constată că, prin ordonanţa emisă de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, emisă în data de 03.04.2023, în lucrarea nr. 35/II/2/2023 s-a respins ca inadmisibilă plângerea formulată de către petenta Pop Monica, împotriva ordonanţei de clasare, disjungere şi declinarea competenţei emisă la data de 09.02.2023. de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud în dosar nr. 198/P/2022.

Raportat la conţinutul ordonanţei sus amintite, controlul ierarhic superior a fost efectuat în cauză strict raportat la plângerea formulată de petentă, analizându-se în fapt admisibilitatea plângerii, respectiv interesul legitim al petentei în formularea plângerii. Spre finalul ordonanţei de clasare procurorul ierarhic superior a făcut o menţiune legată de temeinicia plângerii şi de corectitudinea soluţiei de clasare, însă această afirmaţie nu este motivată în vreun fel, nefiind analizată în fapt şi în drept legalitatea şi temeinicia soluţiei de clasare. Față de cuprinsul ordonanţei de clasare, judecătorul de cameră preliminară reţine că efectuarea controlului ierarhic nu a avut în vedere toate aspectele de legalitate şi temeinicie a soluţiei de clasare, astfel cum prevăd disp. art. 335 alin.1 CPP.

În lucrarea nr. 102/II/2/2024 controlul ierarhic a fost exercitat din oficiu, fără ca în această situaţie procurorul ierarhic superior să fie ţinut de vreun termen în care redeschiderea urmăririi penale poate avea loc.

În plus, judecătorul constată că soluţia de clasare nu cuprinde o rezolvare de fond cu privire la o acuzaţie formulată in personam, situaţie în care nu se impune să verifice şi criteriile de aplicare a regulii ne bis in idem, respectiv incidenţa acestui principiu procesual penal în cauză.

Pe fond, judecătorul de cameră preliminară reţine că argumentele prim-procurorului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj sunt pertinente, motiv pentru care vor fi însuşite în totalitate. (…)

Raportat la aceste considerente, văzând că sunt îndeplinite condiţiile impuse de lege, în baza art. 335 alin. 4 şi alin. 4 ind. 1 Cod procedură penală, va constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei nr. 102/II/2/2024 din 21 noiembrie 2024, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Va confirma soluţia de redeschidere a urmăririi penale în dosarul penal nr. 198/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud în raport cu infracțiunile de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. (l) C.pen. și uz de fals, prev. de art. 323 C.pen.”, este decizia Judecătoriei Bistrița.