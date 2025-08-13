Europa traversează un nou val de caniculă, cu maxime ce depășesc 40°C, care a alimentat incendii extinse în sudul continentului, iar Grecia este cea mai grav afectată, cu 152 de focare noi raportate în ultimele 24 de ore și evacuări masive.

Cel puțin trei persoane au murit în incendii izbucnite în Spania, Albania și Turcia, iar zeci, inclusiv pompieri, au ajuns la spital din cauza arsurilor și a inhalării de fum.

În Grecia, turiști și localnici au fost evacuați de pe insulele Chios și Zakynthos, în timp ce în vestul Peloponezului flăcările au atins orașul Patras, unde au fost distruse locuințe, afaceri și vehicule.

Pe Zakynthos, trei fronturi de incendiu întinse pe peste 15km rămân active și greu de controlat, producând pagube la case, facilități turistice și terenuri agricole. Cel puțin 13 pompieri au primit îngrijiri pentru arsuri și alte leziuni, purtătorul de cuvânt al serviciului de pompieri, Vassilis Vathrakogiannis, avertizând că riscul de incendii rămâne foarte ridicat în majoritatea regiunilor.

Echipaje de salvare au evacuat turiști blocați pe Chios, iar autoritățile au solicitat avioane de intervenție din alte state membre ale Uniunii Europene pentru a sprijini operațiunile de stingere.

„Ne confruntăm cu un risc extrem de incendii forestiere”

În Spania, peste 4.000 de persoane au fost evacuate în cursul nopții în provincia León, din nord-vestul țării. Un pompier voluntar a murit în aceeași zonă.

Un angajat al unui centru ecvestru a murit, de asemenea, după ce a suferit arsuri grave în Tres Cantos, lângă Madrid, unde vânturile de peste 70 km/h au împins flăcările în apropierea locuințelor, forțând sute de persoane să fugă.

„Ne confruntăm cu un risc extrem de incendii forestiere. Vă rugăm să fiți foarte precauți”, a declarat prim-ministrul Pedro Sanchez.

Ministrul francez al Sănătății, Catherine Vautrin, a declarat că spitalele sunt pregătite pentru consecințele celei de-a doua valuri de căldură din țară în doar câteva săptămâni.

În Muntenegru, un soldat a murit și altul a fost grav rănit când cisterna lor cu apă s-a răsturnat în timp ce luptau cu flăcările pe dealurile din nordul capitalei, Podgorica.

În Portugalia, pompierii au luptat cu trei incendii mari, inclusiv un incendiu de proporții în Trancoso, în centrul țării.

Turcia a reușit să stingă mai multe incendii majore, inclusiv în Canakkale și Izmir, după ce sute de persoane au fost evacuate și strâmtoarea Dardanele și aeroportul din Canakkale au fost închise.

Sursa: HotNews.ro

