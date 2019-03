Eugen Tomac: Dragnea se folosește de Guvern ca de o casă de avocatură! A confiscat România

Eugen Tomac, preşedintele PMP, a declarat, într-o coferință de presă susținută la Bistrița, că România a ratat şansa de a-şi promova interesele la nivelul Uniunii Europene, asta deoarece ţara „este confiscată” de Liviu Dragnea, care se foloseşte de Guvern ca de o „casă de avocatură” pentru a scăpa de problemele penale.

„Nici în ceasul al doisprezecelea, în care puteam cel puţin demonstra că ştim ca naţiune de ce am intrat în Uniunea Europeană într-un an în care avem această şansă de a conduce preşedinţia rotativă a UE, din păcate nu avem o conducere care să aibă o minimă viziune şi disponibilitate în a înţelege cât de uriaşă este această şansă pe care am ratat-o. România, de doi ani de zile, este confiscată de un singur om care a transformat Guvernul într-o casă de avocatură, care are misiunea de a-l salva. Liviu Dragnea nu are alt scop decât de a găsi modalităţi prin care să poată scăpa de problemele penale cu care se confruntă, prin urmare şi-a găsit cea mai potrivită casă de avocatură pe care o utilizează în scopuri personale, nicidecum în sensul celor pe care trebuie să le îndeplinească într-o democrație sănătoasă„, a declarat Eugen Tomac.

Liderul PMP a menţionat că Uniunea Europeană este un proiect care s-a creat ca o necesitate pentru a oferi generaţiilor viitoare un proiect solid care aduce pace şi prosperitate, însă România, indiferent de guvernare şi de partide politice, nu a reuşit să fructifice această oportunitate măcar la o capacitate medie.

„Am avut destul de multe resurse pe care Uniunea Europeană ni le-a oferit și nu am putut să le atragem, drept dovadă fiind infrastructura care e din ce în ce mai critică. Nu discutăm doar de distanțe, discutăm de siguranță, deoarece numărul autoturismelor se mărește de la an la an, iar infrastructura rămâne aceeași„, a mai adăugat Eugen Tomac.

Potrivit liderului PMP, lipsa de responsabilitate a împins România într-un punct critic.

„Suntem în luna martie şi încă nu avem un buget de stat adoptat de Parlament, în condiţiile în care această guvernare toxică mimează că are majoritate parlamentară confortabilă şi cu bună ştiinţă au încălcat legea aducându-ne în acest punct. Demagogia aceasta cu mărirea alocaţiilor, împinsă înainte cu iz populist, ştim foarte bine că este foarte greu să schimbi din mers lucrurile. Noi am votat pentru mărirea alocaţiilor, dar românii trebuie să ştie că, din nefericire, aici se produce o înşelătorie. Nu este suficient doar să dai un vot în Parlament. S-a mai dat un vot în parlament pentru dublarea salariilor profesorilor, dar nu s-au dublat niciodată„, a declarat Eugen Tomac.

Acesta a mai menționat că PMP face o politică pentru cetăţeni, responsabilă.

„Ceea ce trebuie să știe cetățenii este faptul că aproape toate partidele au fost de acord să se dea pensii seciale pentru parlamentari. Noi nu am votat acea lege, ba mai mult decât atât am propus să fie anulate pensiile speciale pentru parlamentari printr-o inițiativă legislativă și am fost aspru criticați de colegii noștri parlamentari pentru aceasta. Noi am contestat la CCR pensiile speciale ale aleșilor locali, odată cu contestarea codului administrativ. CCR a respins Codul administrativ, cod administrativ prin care marii patrioți din PSD și din celelalte partide au fost de acord ca limba maghiară să devină limbă oficială în România„, a subliniat Eugen Tomac.