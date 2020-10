Asociaţia CFA Society transmite că leul se va deprecia până la un curs mediu de 5 lei/euro în următoarele 12 luni, în timp ce rata anticipată a inflaţiei va înregistra o valoare medie de 2,87%. Datele analizate de CFA evidențiază că majoritatea analiştilor incluşi în sondajul lunar (timp de 6 luni) anticipează un curs de 4,9284 lei/euro, potrivit Mediafax.

„Un procent de 96% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuala, neexistand nicio opinie de apreciere a leului. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9284, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este pactic 5 lei pentru un euro (4,9996), in conditiile in care anticipatiile individuale au variat intre 4,8700 si 5,2500“, transmit analiştii CFA.

Indicatorul CFA România de încredere Macroeconomică a fost lansat de către CFA Romania în luna mai 2011 şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia asociaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.

În ceea ce priveşte indicatorul de încredere Macroeconomica al CFA pentru luna septembrie, acesta a crescut faţă de luna anterioară cu 1,0 puncte până la valoarea de 34,3 puncte, iar faţă de aceeaşi lună a anului anterior, indicatorul a scăzut cu 13,2 puncte, evoluţie datorată componentei de condiţii curente a indicatorului.

Astfel, Indicatorul conditiilor curente a crescut, fata de luna anterioatra cu 10,5 puncte, pana la valoarea de 33,0 puncte, iar fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a scazut cu 32,3 puncte. Indicatorul anticipatiilor a crescut in luna august cu 3,8 puncte pana la valoarea de 35,0 puncte, în timp ce fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a scazut cu 3,7 puncte, potrivit stiripesurse.ro.

Începând cu luna aprilie acestui an, CFA Society a interogat analiştii şi cu privire impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale, iar răspunsurile centralizate pentru luna septembrie arată că peste jumătate dintre respondenţi anticipează că durata impactului economic al cornavirusului se va resimti puternic pana in T3/ 2021, în timp ce deficitul bugetului de stat pentru anul 2020 a atins valoarea medie a anticipatiilor de 7,9%, scrie stiripesurse.ro.

În acelaşi timp, datele sondajului arată că economia va scădea cu 4,5% în 2020, în timp ce rata somajului va atinge o valoare medie de 6% la finalul anului.

În ceea ce priveşte modalitatea de muncă remote, peste 56% dintre participanţi consideră că acesta va avea un caracter permanent, lucru care va avea un impact de lungă durată (52%) asupra inchirierii de spatiu de tip « office » sau chiar permanent (40%). În schimb, va determina o creştere a cererii de proprietăţi rezidenţiale, potrivit unui procent de 52% din rândul analiştilor.