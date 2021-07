Un credit de nevoi personale, adica solutia potrivita cand uneori ai planuri pe care vrei sa le duci la bun sfarsit, dar nu ai suficiente resurse financiare, poate sa-ti schimbe viata in mai bine. Desigur, daca iei decizia responsabil si stii cat iti permiti sa aloci din venitul lunar pentru plata ratelor, fara sa ai grija unui dezechilibru financiar. Pentru astfel de momente importante pentru tine, Provident Financial Romania are ofertele porivite pentru planurile tale.

„Pentru ca fiecare poveste este diferita, la fel de diferit este si ritmul in care se petrec evenimentele din vietile noastre. Astfel, se intampla uneori ca la momentul potrivit sa nu avem resursele potrivite. Asta nu trebuie sa fie neaprat un impediment, cel putin din punct de vedere financiar. Noi suntem alaturi de clientii nostri atunci cand e important pentru ei si pentru ca stim ca momentul potrivit nu asteapta, putem oferi un credit de nevoi personale in maximum 48 de ore, oriunde in tara!”

Infiintata in Romania inca din anul 2006, institutia financiara nebancara Provident a deservit pana in prezent, cu credite nebancare (de tip IFN), peste 1,2 milioane de clienti unici – romani din toate colturile tarii, inclusiv din judetul Bistrita-Nasaud. Motivele pentru care atat de multi romani au ales Provident, de fapt, sunt cele mai importante lucruri pentru ei atunci cand aleg un creditor:

In primul rand, criteriile minime de eligibilitate, in acord cu legislatia in vigoare, care faciliteaza aplicarea pentru un credit:

✔ persoana cu cetatenie romana, majora (care a implinit varsta de 18 ani);

✔ venit fix dovedibil (dovada poate consta in fluturasul de salariu, adeverinta de serviciu, cuponul de pensie etc.);

✔ adresa de domiciliu sau resedinta pe teritoriul Romaniei (aceeasi cu cea din cartea de identitate), figurand intr-una dintre zonele in care compania ofera imprumuturi (inclusiv in municipiul Bistrita si la nivel de judet);

✔ un numar de telefon valabil (pentru a lua si mentine legatura cu institutia creditoare, pe toata durata contractului).

In al doilea rand, serviciul optional si auxiliar de gestionare a imprumutului la domiciliu, cu inmanarea banilor in maximum 48 de ore, fara necesitatea unui cont bancar sau a tehnologiei banking, a inlesnit accesul unei categorii extinse de romani la un credit de nevoi personale :

✔ romani care provin atat din mediul urban, cat si cel rural;

✔ clienti care dipun atat de venituri medii, cat si mici.

Asadar, nu-ti mai amana planurile si nevoile personale! Bucura-te chiar acum de avantajele imprumutului Provident:

✔ sume cuprinse intre 500 si 20.000 de lei;

✔ rate fixe saptamanale sau lunare;

✔ banii cash in maximum 48 de ore, cu ajutorul serviciului auxiliar si optional de gestionare a imprumutului la domiciliu (indiferent ca locuiesti intr-un oras, intr-un sat sau intr-o comuna din Bistrita-Nasaud);

✔ fara garanti sau garantii;

✔ informatii clare despre costuri si conditii.

credit nevoi personale

Apeleaza reprezentantii Provident din zona ta, in vederea obtinerii unui credit de nevoi personale, direct la unul dintre numerele cu tarif normal 021 9877 / 021 275 75 75, printr-un SMS la 1805 sau prin completarea formularului online disponibil pe site-ul Provident.ro. In ultimele doua cazuri, vei fi contactat telefonic de catre un reprezentant al companiei, in cel mai scurt timp posibil.