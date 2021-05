Pokerul este, de departe, cel mai iubit în SUA și Canada, însă de câțiva ani încoace se bucură de o creștere masivă a popularității pe continente precum Europa, Australia și Asia. Un rol important în evoluția pokerului l-a jucat progresul fantastic al tehnologiei, dar şi extinderea rapidă a ariei de acoperire a internetului.

Practic, acum, pokerul e accesibil oricui. Pentru a te juca nu mai e nevoie să te deplasezi la cazinouri și nici nu mai trebuie să îți cumperi cărți de joc, jetoane sau o masă de poker. Pasionații acestui sport pot juca poker din orice colț al lumii. E nevoie doar de un dispozitiv mobil, cum ar fi un telefon sau tabletă care să aibă acces la internet.

Pokerul, de la joc de noroc la sport al minții

O evolutie se simte și în jocul în sine. Pe lângă Texas Hold’em, cea mai cunoscută variantă de poker, jucătorii au acum la dispoziție și mai multe optiuni de la Omaha, Razz, Seven Card Stud, Badugi, Deuce to Seven Triple Draw, până la Five Card Draw sau Horse.

În plus, percepția despre poker se schimbă de la an la an. Astfel toți mai mulți au început să vadă pokerul ca pe joc de ştiinţă, de strategie, decât ca pe un joc de noroc. O demonstrează și activitatea unor jucători renumiți precum Doyle Brunson, Justin Bonomo, Daniel Negreanu, Erik Seidel, Bryn Kenney. Dacă în trecut, deciziile se luau mai mult pe fler, pe intuiţie, acum hotărârile au la bază, în primul rând, matematica şi probabilitatea.

Durează doar câteva minute să înveți cum se joacă poker pentru că regulile nu sunt deloc grele. Important este modul în care joci și abilitatea de a transforma pokerul, dintr-o activitate distractivă într-una bănoasă.

Contrar a ceea ce crede multă lume, pokerul nu se bazează doar pe noroc. Jucătorii cu îndemânare și abilități necesare vor avea, cu siguranță, șanse mai mari de câștig.

A juca poker înseamnă nu numai familiarizarea cu regulile și tehnicile, ci și stăpânirea disciplinei de joc. O persoană care nu se poate controla este puțin probabil să devină un jucător bun. Pentru jucătorul profesionist, calculele matematice bazate pe date și practică sunt de o mare importanță și nu există atașament față de noroc, care este, desigur, inconsecvent.

Determinarea și răbdarea sunt, de asemenea, calități necesare pentru a deveni un jucător profesionist de poker. Jucătorii de poker de top sunt pregătiți din punct de vedere psihic pentru joc, sunt buni observatori și pot pune capăt oricând partidei. Tototdată s-a demonstrat că cei care se avăntă în lumea câștigurilor mari trebuie să fie și fini psihologi.

Pokerul a început să fie văzut cu ochi buni și de către specialiști. Jocul de cărți a fost acceptat oficial de International Mind Sports Association la congresul organizației desfășurat în Dubai, în anul 2010. Astfel, pokerul a ajuns să fie considerat un sport al minții la fel ca șahul sau bridge.

Ce este Match Pokerul?

De asemenea, în anul 2017, Asociația Globală a Federațiilor Sportive Internaționale (GAISF) a recunoscut Federația Internațională de Match Poker și a inclus-o în lista de o “observatori”, validând astfel match poker-ul ca sport.

Match Poker este un joc de cărți care combină strategia și abilitatea jucătorului. Este disponibil jucătorilor de toate vârstele din întreaga lume și este cel mai bine prezentat ca un sport de echipă în care elementul de șansă inerent “extragerii aleatorii de cărți” ca fost eliminat complet. Acest lucru face ca Match Poker să fie foarte diferit de variantele utilizate în sectorul jocurilor.

Pokerul se îndreaptă cu pași încrezători către Jocurile Olimpice

Mai mult, în ultimul deceniu s-a vehiculat ideea că poker-ul merită să fie introdus ca și disciplină sportivă la Jocurile Olimpice. Inițiativa este sprijinită de jucători celebri de poker care fac lobby pentru asta.

Lista cu sporturile olimpice este adesea actualizată, fiind făcute modificări frecvente de la o ediție la alta a Jocurilor Olimpice. Pentru ediția din această vară, Comitetul Internațional Olimpic a aprobat includerea in competiție a cinci noi sporturi: surfing, skateboarding, alpinism sportiv, karate și baseball / softball. Startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo se va da în data de 23 iulie.

Potrivit regulamentului, pentru ca un nou sport să fie introdus în programul olimpic, acesta trebuie să fie selectat de Comitetul Internațional Olimpic pe baza a șapte criterii cum ar fi: istoria și tradiția sportului, universalitatea și popularitatea sa, sănătatea atleților, costul practicării sportului și dezvoltarea federației care guvernează sportul vizat.

Cu statutul de “observator“ pe deplin acordat și cu o popularitate în continuă creștere, iubitoriii de poker speră ca acest sport să apară pe lista următoarei ediții a Jocurilor Olimpice, programată să aibă loc în Franța, la Paris, în anul 2024.