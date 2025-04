Patricia Brad, actriță a Teatrului Național din Cluj, a devenit victima unei înșelătorii complexe. Escrocii, pretinzând că sunt reprezentanți ai Poliției și ai Băncii Naționale, au convins-o să contracteze un credit de 100.000 de lei sub pretextul că ar fi parte dintr-o anchetă privind o tentativă de fraudă pe numele ei. Sub presiune psihologică și manipulare atent orchestrată, ea a fost ghidată pas cu pas să acceseze creditul și să transfere banii într-un bancomat pentru criptomonede. Actrița a făcut publică experiența pe rețelele sociale, la recomandarea Poliției, cu scopul de a avertiza populația. Autoritățile anchetează cazul, însă șansele de identificare a escrocilor sunt minime. Incidentul vine pe fondul unui val de fraude similare în România, multe dintre ele având legături cu rețele infracționale din Republica Moldova.

Ieri, ora 11, totul era încă perfect.

Primesc un telefon de la „BT”. Mi se spune că cineva încearcă să facă un credit pe numele meu în orașul meu natal si că se va deschide o anchetă să se afle ce se întâmplă. Mă sună în continuare doi „polițiști” care îmi spun că s-a deschis ancheta și mă pun să mă concentrez să îmi amintesc cât mai clar cui i-am trimis eu copie de buletin. Mă înștiințează că mă va suna un inspector financiar de la BNR și să colaborez cu dumnealui pentru binele anchetei. Și intră în scenă așa numitul DAVID ORȚAN care mă sună de pe un număr de fix, după care pe WhatsApp îmi trimite „legitimația” dumnealui precum și un contract de confidențialitate pe care mă pune să îl citesc cu atenție. De aici înainte nu mai aveam voie să dezvălui nimanui nimic din ce aveam să vorbim. Îmi iau la revedere prin semne de la oamenii cu care eram și plec îndată spre CEC să fac un credit pe numele meu, desigur suma maximă. În fața băncii, ca să mă asigure că totul e în ordine, mă pune să intru pe site-ul BNR, să intru la contacte și să verific dacă numărul de telefon din dreptul numelui său este același cu cel de fix de pe care mă sunase anterior. Era același. Îmi spune că sunt urmărită prin camerele de supraveghere de la bancă și să fac exact așa cum spune el. Din fericire, site-ul Anaf nu mergea la CEC, așa că am avut în sfârșit curajul să îi închid telefonul și să mă urc în primul autobuz care să mă ducă acasă. În autobuz mă sună din nou „politia” să îmi spună că obtructionez ancheta în desfășurare și că, dacă nu am citit bine contractul de confidențialitate, acolo scrie că voi primi amendă dacă nu colaborez. Așa că, mă dau jos din autobuz, alerg spre o altă bancă indicată de ei și fac un credit de 100.000 fiind în tot acest timp în direct cu „inspectorul” BNR. De aici mi s-a spus să le trimit toți banii ca dumnealui să îmi închidă linia de credit și astfel să nu mai pot fi fraudată. Fraierită. Folosită.

M-am tot rugat azi noapte să mă mai trezesc o dată pe data de 8 aprilie și să nu mai fac încă o dată greșelile pe care le-am făcut ieri.

Aceasta a adăugat că a postat întâmplarea chiar la cererea Poliției, care cu un drum ar vrea să educe populația împotriva acestui tip de fraude. Nici o vorbă însă despre call centerele din care sunt date aceste telefoane și mai ales despre conturile, verificabile, în care ajung banii. ”Mă roagă lumea insistent de un an și mai bine să nu mai postez nimic la mine pe Facebook. Așa că m-am abținut, am fost cuminte și nu am mai postat. Text. Dar acum însăși Poliția Română mă roagă să vă scriu ce am pățit ca să ajungă informația la cât mai multă lume. Din păcate este adevărat, iar prejudiciul este mult mai mare decât suma amintită, întrucât eu va trebui să plătesc și dobânzile la acea sumă. În total 28 000 de euro”, a adăugat actrița, precizând că persoanele cu care a vorbit la telefon aveau accent moldovenesc.

Născută la 1 martie 1983 în Iaşi, Patricia Brad a absolvit Facultatea de Teatru şi Televiziune a UBB Cluj, promoţia 2006, an din care s-a angajat la Teatrul Național din Cluj-Napoca.Este asistent universitar în cadrul Facultăţii de Teatru şi Televiziune de la UBB.