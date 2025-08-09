Tânărul de 19 ani, elev al Şcolii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, care, în data de 21 iulie, a condus beat și a produs un accident grav în Leșu, în urma căruia un tânăr de 18 ani a murit, iar un altul de 20 de ani a fost rănit, a fost exmatriculat.

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public, privind implicarea în data de 21.07.2025 a unui elev al Şcolii de Agenți de Poliție„Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca într-un accident rutier soldat cu victime omeneşti, conducerea instituției doreşte în primul rând să transmită sincere condoleanțe familiei victimei. Menţionăm de asemenea faptul că, în urma analizării abaterilor disciplinare comise de către elevul în cauză, Consiliul Profesoral întrunit în data de 31 iulie 2025 a decis să aplice ca sancțiune disciplinară exmatricularea acestuia. Urmare a Dispoziției directorului şcolii nr. 82/31.07.2025, tânărului respectiv i-a încetat calitatea de elev al şcolii”, a transmis Şcoala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, potrivit stiridecluj.ro.

Reamintim că, marți 5 august tânărul a fost reținut de polițiști, iar a doua zi, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud l-au dus în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Năsăud, cu propunere de arestare preventivă. Instanța a respins propunerea procurorilor și a decis ca tânărul de 19 ani să rămână în arest la domiciliu.

