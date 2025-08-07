Elevul școlii de poliție care a condus beat și a provocat accidentul cumplit de la Leșu soldat cu moartea unui tânăr și rănirea altuia, a fost ARESTAT PREVENTIV! Vezi ce alcoolemie a avut

Tânărul de 19 ani, elev la școala de poliție, care în luna iulie a condus beat și a provocat un accident rutier în urma căruia un tânăr de 18 ani a murit, iar un altul de 20 de ani a fost rănit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Dosarul este instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, care miercuri 6 august l-au prezentat instanței pe tânărul de 19 ani, cu propunere de arestare preventivă (vezi AICI), după ce anterior acesta a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști.

„În fapt, s-a reținut că la data de 21.07.2025, în jurul orei 04.30, un bărbat în vârstă de 19 ani, elev al unei școli de poliție, și aflat în timpul liber la acel moment, a condus un autoturism în care se mai aflau în calitate de pasageri un bărbat de 18 ani pe scaunul din dreapta și respectiv un bărbat de 20 de ani pe bancheta din spate, într-o localitate din Bistrița-Năsăud, iar la intrarea pe un podeț din beton, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum și al consumului de alcool, a acroșat cu partea dreaptă a autoturismului capătul din dreapta al podețului, iar apoi autoturismul și-a continuat deplasarea, a părăsit partea carosabilă spre stânga și s-a răsturnat în afara carosabilului, într-un mal de pământ.

În urma impactului, a rezultat decesul pasagerului aflat pe scaunul din dreapta șoferului, respectiv un bărbat în vârstă de 18 ani, elev la liceu.

De asemenea, în urma impactului a mai rezultat rănirea pasagerului aflat pe bancheta din spate a autoturismului, un bărbat în vârstă de 20 de ani, precum și rănirea șoferului, inculpatul de 19 ani.

Conform buletinului de analiză toxicologică emis în cauză de SJML Bistrița-Năsăud, inculpatul avea la ora recoltării mostrelor biologice o îmbibație alcoolică de 1,24 g‰ alcool pur în sânge (proba 1 – ora 06:40) și 0,98g‰ alcool pur în sânge (proba 2 – ora 07:40)”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud.

Reamintim că imediat după accident când șoferul a fost testat cu etilotestul de către polițiști, aparatul a indicat valoarea de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

