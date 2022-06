La 32 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, românii conștientizează, că li s-a furat viitorul! Unii dintre ei… În urmă cu o lună de zile, în luna mai, au aflat că li s-a pus la secret și, ”pe ici pe acolo, prin părțile esențiale” li s-a distrus trecutul!!! Curajoasa luare de poziție a inițiaților de la Arhivele Naționale, printr-o scrisoare deschisă, articole dar și petiție, la care s-au raliat istorici reputați și câțiva jurnaliști, ne-a adus aminte de perioada de tristă amintire a ”iepocii de aur”… în care aproape totul era sub obroc și libertatea era un VIS!

Zilele trecute am aflat din presă că, 40.000 de absolvenți de liceu nu s-au înscris să susțină examenul de BACALAUREAT! Că, ministrul anti-educație motivează absențele miilor de adolescenți punând în cârca pandemiei de coronavirus-19 această dezertare în masă de la BAC, ne face să ne punem întrebări grave despre viitorul românilor ca popor. Dar și despre competența ministrului! Românii au dovedit, prin realizările lor de-a lungul timpului că sunt o nație de oameni inteligenți, harnici și cu resurse creative imense! Cine și de ce a ”lucrat” la îndobitocirea românilor și reducerea lor la o nație de analfabeți funcționali?! Care este miza? Câtă manipulare și barbară mancurtizare, inspirație asiatică, a fost pusă în operă de cozile de topor provenite din ”sânul națiunii”? Și de ce?

Nu timpul schimbă mentalitățile ci informația

Cei care am trăit în perioada ”iepocii” și am participat activ sau empatic la Revoluția din Decembrie 1989, ne amintim cât de mult ne-a deranjat afirmația lui Silviu Brucan că este nevoie de 20 de ani pentru a schimba mentalitatea comunistă cu o altă, de factură vestică, să-i zicem capitalistă… Din păcate, pentru noi cei de atunci, dar și pentru tinerii născuți după 1989 și care ”n-au mâncat salam cu soia”, au trecut deja 32 de ani de la momentul în care nici nu am apucat să ne bucurăm de Libertatea câștigată cu prețul vieții a peste 1500 de români, uciși la ordinul neocomuniștilor la Timișoara și București, că am și aflat că pe repede înainte, Revoluția a fost furată! ( … vom muri și vom fi liberi? A fost sloganul cel mai profund al Revoluției, cât de adevărat și cât de tragic, ca și în cazul piesei premonitorii ai tinerilor morți în drama de la Colectiv… Că, manipularea cu teroriștii, apa otrăvită și alte gogorițe spuse prin canalul de mințit poporul, adică televizorul, a continuat și s-a diversificat prin varii metode, cu adresabilitate clară și țintită, este un alt fapt pe care majoritatea dintre noi l-am constatat de-a lungul acestor 32 de ani, în care am tot sperat, de la un ciclu electoral la altul, să se schimbe ceva. În bine! Dar cu cine? Că dacă o luăm cu începutul, de la așa zișii ”luptători pentru democratizare” , care erau de fapt oamenii Moscovei și în special ai KGB și care aveau planul lor pentru România, trasat cu precizie de Gorbaciov, în ”opera lui” de seducție a occidentului, alt plan decât cel în firea lucrurilor, asemenea celorlalte țări din fostul lagăr socialist, am aflat piesă cu piesă. La mineriade și cu alte ocazii, în care ”forța” celor din ministerele grele și-a spus ”cuvântul” sau bâta, am aflat…

Sărind peste etape, ca să scurtăm povestea, ajungem în zilele noastre în care din cauza invaziei rusești din Ucraina suntem nevoiți să reevaluăm totul sau aproape totul, constatăm cu amărăciune că politrucii ariviști care ne conduc, sunt de departe, cei mai incompetenți, cei mai lacomi, cei mai nepregătiți la toate materiile și, cei mai dispuși să ne vândă pe 30 de arginți, oricui… pentru început celor care ne fură viitorul distrugând trecutul, legalizând fosta Securitate(???). Nu rușii, nu alți lăcomiți de-a subjuga popoare și ale fura resursele ne fac asta, ci unii dintre români! Ai noștri cum ar veni?! ”Niște torționari moderni pe care unii dintre noi i-au ales să ne reprezinte, să ne apere interesele”, pe care îi plătim cu bani grei, din puținul Poporului Român?!

La început a fost manipularea?

Toate acestea și altele nescrise și nespuse ne duc cu gândul la niște concluzii dramatice: că nu numai Ucraina este în război, ci și România… Iar dacă în țara vecină, invadată de lăcomia unor scelerați războiul este vizibil, în România bătaia peștelui este pe tăcute și pe făcute și nu a început ieri alaltăieri ci din momentul în care tocmai credeam că SUNTEM LIBERI!

Un alt slogan apărut din mentalul colectiv după revoluția din 1989 a fost: Ultima soluție, înc-o revoluție…Atunci nu ne-am dat seama la bun și la ce se referea revărsarea de înțelepciune populară. Am aflat după aceea: era și este vorba de revoluția mentalităților! Lucrul cel mai greu de făcut, care nu se schimbă cu trecerea timpului, ci doar cu ajutorul informației…Poate acum unii înțeleg de ce am fost manipulați, de ce ni s-au ascuns lucruri esențiale din Istoria Românilor, de ce s-au distrus și ascuns documente și de ce EDUCAȚIA ROMÂNILOR a fost subfinanțată, de ce analfabetismul a înflorit precum buruienile la margine drumului?

Se împlinesc 32 de ani de la cel mai rușinos episod al statului român! Acela în care un președinte român chema minerii în București să… planteze panseluțe în Piața Universității!

Scrie pe ziare.com Mircea Gheorghe într-un articol care seamănă mai mult cu un poem în proză, în care emoțiile acelui nou început ne-au copleșit pe aproape toți și, nu am mai ”băgat de seamă” decât târziu, că Revoluția a fost furată, că Piața Universității a fost transformată într-o baie de sânge, și că minerii, niște oameni cumsecade altfel, au fost manipulați și folosiți pentru a legitima abuzurile clicii lui Iliescu, în fapt neocomuniștii cu ordine de la Moscova: https://ziare.com/mineriada/mineriada-din-13-15-iunie-1990-cea-mai-mare-umilire-a-romanilor-chiar-de-catre-statul-roman-1745960 adică un român, un cetățean, un om implicat:

“Mai bine haimana, decât trădător

Mai bine huligan, decât dictator

Mai bine golan, decât activist

Mai bine mort, decât comunist!”

Am reprodus acest catren care a făcut carieră, din păcate, pentru noi, pentru a ne aduce AMINTE! Pentru a nu UITA! Oare câți își mai aduc aminte?

”Ce primăvară frumoasă am trăit atunci, plină de speranță că România se va scutura de mantaua rusească, comunistă, care a apăsat-o 50 de ani și va deveni liberă. Ca o fată frumoasă, care zburda prin câmpiile cu maci către soare, avântându-se dinainte goală, doar cu speranța că va reuși să biruiască Răul. N-a fost așa! A fost Iliescu! Cea mai mizerabilă figură politică a României, care, alături de Ceaușescu, cu care juca cerculețe, au târât poporul ăsta în noroi și mocirlă, pervertindu-l pentru zeci de ani. Pentru cei tineri, care nu au apucat grozăvia petrecuta atunci, prezint aici, în opinia mea, un scurt rezumat!

După asasinarea lui Ceaușescu, noua putere condusă de Ion Iliescu a dorit să se certifice și justifice în fața țării și a inventat “joaca de-a teroriștii”. Ca urmare, la Revoluție, după ce a fost capturat Ceaușescu, au murit mai multi oameni decât înainte de căderea lui. Multi oameni deschiși la cap și-au dat seama că e o mare mânărie, în urma căreia Iliescu și șleahta lui au confiscat Revoluția. S-a constituit FSN (Frontul Salvării Naționale), care era condus de “ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră” în speță Ion Iliescu. Cel care avea inițial rolul de a organiza alegeri DAR FĂRĂ SĂ PARTICIPE LA ALEGERI. În momentul în care FSN s-a organizat ca partid politic și a anunțat că participă la primele alegeri libere din România, cele din 20 mai 1990, totul a luat foc. Toți ne-am dat seama că e o furăciune”.

România, analfabetă funcțional intenționat?

Bacalaureat 2022! Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu susține că pandemia de coronavirus a avut efecte devastatoare și pune pe seama pandemiei absența ”motivată” a tinerilor…Șeful Ministerului Educației a calificat acest trend ca fiind unul „îngrijorător”, precizând totodată că previziunile sale s-au împlinit, oficialul făcând referire la pandemia de coronavirus, care a afectat copiii, adolescenții și tinerii pe diferite planuri, în mod simultan.

„Este îngrijorător acest trend descrescător din două motive: motivele ce țin de demografie sunt cât se poate de clare, dar îngrijorarea pe care mi-am exprimat-o de mult timp cu privire la efectele perioadei de criză sanitară, din păcate, se confirmă.

Aș vrea să precizez faptul că până în anul 2012 aveam în fiecare an peste 200.000 de candidați înscriși la examenul de Bacalaureat iar acum avem puțin peste 126.000. În anul 2008 am avut un vârf de peste 225.000 de elevi înscriși la Bac”, a explicat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Adriana Săftoiu intră tare în scandalul generat de o profesoară din Bacău, care a propus ca elevii cu rezultate bune la învățătură să nu mai fie premiați pentru ca restul, cei cu note mai slabe, să nu se simtă discriminați.

„Pentru cei care nu iau coronița…ei oare ce cred? Îi stimulează să intre în competiție? Îi frustrează? Cei care iau coronița vor fi mai ambițioși? Își fac din coroniță o țintă? Asta înseamnă că sunt mai pregătiți pentru viață care, din păcate, s-ar putea să infirme coronițele?

Premiile arată că ți-ai însușit, la un moment dat, niște materii. Dar nu mai mult, mai ales cum e școala la noi. Coronițele poate satisfac niște ambiții de familie, dar nu garantează nimic pentru viitor.

Știu un caz care nu a luat BAC-ul, dar a reușit să facă studii superioare în Scoția unde a ajuns profesor. Poate că or fi ăia mai generoși, deși nu aș crede, dacă mă uit pe statistici. Așa că putem continua cu coronițe, dar îi păcălim și pe cei care iau și pe cei care nu iau. Dar sigur școala noastră nu poate primi nici o coroniță de sârmă ghimpată. Și asta ar fi prea mult”, scrie Săftoiu pe Facebook.

Istoricul Armand Goșu despre incompetenții ”defazați” care ”fac” politica externă

Nu demult istoricul reputat Armand Goșu, specializat în istoria spațiului ex-sovietic, din a cărui zonă ne-au venit lucruri bune dar și multe nenorociri, dacă este să vorbim doar despre comunismul adus pe tancuri și bolșevizarea României, apoi scoaterea țării de pe cursul ei firesc și după Revoluție ”controlul” înspre o direcție ”originală” (asemănătoare celor care au deturnat cursul firesc al fostei monarhii constituționale, singura care a întregit România și a adus-o pe un trend economic, social și cultural ascendent), a criticat sever politica externă a României: ”autoritățile de la noi practică o politică externă de securitate ca la 1900. (…) Dacă groaza de Rusia e atât de mare la nivelul actualei coaliții de la București, România ar putea să intre în CSI și atunci Rusia nu o să ne mai atace.

Suntem total defazați în această criză. Mai rău decât oricând în ultimii 150 de ani de istorie, din cauza unei elite politice mediocre, modestă intelectual și care nu pricepe miza uriașă a momentului”. Pe spot media.ro

România s-a instalat într-o mediocritate confortabilă. Nu mi-e foarte clar de ce e în afara jocului politico-diplomatic. Presupun că s-a scos singură din joc prin deciziile proaste luate și incapacitatea de a înțelege ce se întâmplă în jur. În ultimii ani statul român e capturat de grupări dubioase, din zone militarizate, pentru care obiectivul fundamental e să pună mâna pe miliardele care stau să vină de la Bruxelles. Oricum, elita românească nu-și ascunde nemulțumirea la perspectiva unei integrări a Ucrainei în clubul euro-atlantic. Pe platforma contributors.

Depresia de corupție generalizată, de stat mafiotizat, care ne ia perspectiva istorică

Scriitorul Gabriel Liiceanu consideră că Proiectul România Educată nu reprezintă doar un eşec, ci este ceva ”mult mai dramatic” de atât, menţionând că preşedintele Klaus Iohannis nu poate spune un singur lucru făcut în orizontul acestui proiect. ”Nimeni nu poate să ştie cum vom ieşi din depresia de corupţie generalizată, de stat mafiotizat în care ne aflăm”, a explicat Gabriel Liiceanu. Întrebat, duminică, 12 iunie, 2022, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, dacă Proiectul România Educată este un eşec, intelectualul Liiceanu, a spus: ”Nu poţi să accepţi că tot ceea ce scoate pe gură un politician totul de la A la Z e minciună, că totul e propagandă vidă. Nu înţeleg cum a ales (Iohannis – n. red.) acest slogan, că nu avea nimic comun cu facerea lui! Care este gravitatea lucrului? Că acest proiect, care ar fi însemnat o renaştere a României în spaţiul civilizaţiei occidentale, nu că a eşuat, nu a fost pus pe picioare niciodată, ne ia perspectiva istorică. Ăsta e lucrul cel mai grav. Pentru că oamenii care gândesc ce se întâmplă şi văd la lucru cinismul de a spune un lucru şi de a face cu totul altceva îşi dau seama că nu mai ştiu ce să vadă pentru România înainte. Nu ai perspectivă, noi nu mai avem în momentul de faţă perspectivă istorică. Nimeni nu mai are, nimeni nu poate să ştie cum vom ieşi din depresia de corupţie generalizată, de stat mafiotizat în care ne aflăm”.

E ceva mult mai dramatic, de fapt, decât un eşec, pentru că, în clipa în care, dacă ideea a fost a lui, a candidatului la funcţie de atunci sau i-a fost sugerată, a fost de departe o săgeată înfiptă la ţintă. România nu îşi putea reveni din ceea ce trăia după ’90 decât dacă populaţia îşi schimba încet, încet mentalul colectiv (…) şi totul pornind de aici, de la o România Educată s-ar fi schimbat. Nu poţi să te apuci să faci căi ferate, şcoli, spitale cu oameni care nu ştiu să gândească şi nu au calificările cu pricina. Totul trebuie luat de acolo, de la bază, aşa cum a făcut Spiru Haret, care s-a gândit cum poate educa ţara pornind de jos, de la sate. Şi ăla a fost un moment formidabil.”

„Ce s-a întâmplat pe urmă, cum acest proiect a rămas o coajă goală, un maldăr de hârtii, rezultate din activitatea unei comisii care să se ocupe de… să pună pe picioare România Educată şi care a produs câteva cufere de hârtii din care nicio literă în aceşti şapte ani nu a trecut în realitate, niciuna, de niciun fel. Dacă preşedintele actual al României ar face interviuri, nu ar putea să răspundă, să spună un singur lucru, care s-a făcut în orizontul proiectului România Educată.”

„Ce este grav este că lucrurile astea, corupţia, diplomele furate, doctoratele furate la vârf, faptul că 60% din parlamentari, potrivit cărţii Nu tot ei, a lui Valeriu Nicolae, sunt impostori şi 75% sunt şantajabili, toate astea fac parte din contraselecţia valorilor care ar fi dus la o Românie cultivată, culturală. (…)

Culmea ea că, în 21 iulie, cred…Klaus Iohannis a ieşit din nou la rampă şi a zis «nu se mai poate continua aşa, toleranţă zero la furt intelectual». Toleranţă zero. Şi l-a păstrat mai departe ministrul Educaţiei, pus să facă România Educată, pe cel care avea un CV plin de proiecte şi de gesturi care sprijineau pe cei care plagiază”.

Este un mare fragment dintr-un interviu pe care filosoful Gabriel Liiceanu l-a acordat news.ro. Dar ceea ce spune intelectualul de clasă, Liiceanu este mai mult decât un interviu dat într-un moment grav pentru noi românii: este o radiografie a situației educației naționale, la momentul iunie 2022…O radiografie și un diagnostic grav, MALIGN! Ceva care ar putea duce la pieirea românilor… Dacă nu se face ceva! Dacă societatea nu se trezește și nu acționează prin vocile sale importante, prin liderii săi, prin intelectualii săi! Revin la punerea sub obroc a Istoriei Românilor pentru că de acolo începe TOTUL. De acolo a început manipularea privind trecutul nostru, atât în perioada comunistoidă, patronată de Securitatea Ceaușistă, cât și în perioada neocomunistă patronată de bolșevicul Ion Iliescu…

În episodul următor vom scrie despre mancurtizarea programatică de inspirație rusească și despre cum niște țărani imperiali din zona Năsăudului și-au dat viețile pentru ca urmașii lor să se poată instrui, educa!!! Adică, cum se poate atunci când toate condițiile sunt create ”să nu se poată”?!

Florica Dura