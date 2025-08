Lucrează la Ocolul Silvic Bistrița din `88, iar din anul 2001 îl conduce. Emil Anca, cumnatul ex-deputatei Doina Pană, se retrage din fruntea Ocolului Silvic Bistrița, după ce a rezistat cu toate administrațiile. La 67 de ani, Emil Anca se va pensiona, locul urmând să-i fie luat provizoriu de Lucian Valea, până la organizarea unui concurs pentru șefia ocolului silvic.

Lucian Valea va asigura interimatul șefiei Ocolului Silvic Bistrița. Acesta este președintele Consiliului de Administrație și a lucrat la mai multe ocoale silvice din județ după finalizarea studiilor specifice.

Inginerul silvic a primit un mandat pe 7 luni, timp în care Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic trebuie să organizeze un concurs pentru ocuparea funcției de șef de ocol.

Cu această ocazie se aleg și noi membri în Consiliul de Administrație al ocolului și se va înființa regia publică locală „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița, prin reorganizarea Serviciului municipal Ocolul Silvic al municipiului Bistrița.

Emil Anca, cumnatul deputatului Doina Pană, și cel care a condus Ocolul Silvic Bistrița aproape 25 de ani se retrage, cel mai probabil prin pensionare, acesta împlinind anul acesta 67 de ani.

Acesta a condus Ocolul Silvic din anul 2001, după ce a deținut mai multe funcții de conducere în cadrul ocolului. Anca a mai fost șef de ocol și în perioada 1990 -1999. S-a angajat la Ocolul Silvic Bistrița în 1988, ca inginer șef fond forestier, după ce a activat mai bine de 10 ani la Ocolul Silvic Năsăud.

Emil Anca deține alături de soție două terenuri în Bistrița, unul de 2.400 de mp, iar altul de doar 136 mp și o casă de 250 de mp. Nu are datorii la bancă și nici depozite. Soția sa lucrează și ea la Primăria Bistrița, de unde, anul trecut a mers acasă lunar cu 7.400 de lei. Anca Emil încasa de la Ocolul Silvic lunar nu mai puțin de 12.700 de lei.

2025 a adus tăierea tichetelor de vacanță la Ocolul Silvic Bistrița

Deși în subordinea Primăriei Bistrița, Ocolul Silvic Bistrița a trăit pe „picior mare”, cum s-a întâmplat și cu direcțiile Romsilva, unde Ministrul Mediului a descoperit salarii importante, prime peste prime și eficiență scăzută.

Emil Anca încasa același salariu ca și Gheorghe Ivan, care și el a condus decenii Direcția Silvică Bistrița-Năsăud. Și la Ocolul Silvic Bistrița se acordau prime peste prime și bonusurile de toate felurile.

2025 a fost primul an în care s-a mai tăiat din beneficiile celor 22 de angajați ai Ocolului Silvic Bistrița. Mișcarea a fost făcută de noua administrație condusă de Gabriel Lazany.

Anul acesta s-au acordat bonusuri angajaților în valoare de 185.210 lei. Din această sumă, 80.000 de lei reprezintă tichetele de masă. S-a renunțat însă la tichetele de vacanță. Angajații primesc în continuare ajutoare de deces sau bonusuri de pensionare. Anul trecut, Ocolul Silvic Bistrița aloca pentru bonusuri, în total, 272.999 de lei. Doar tichetele de masă înghițeau 147.000 de lei.

„Față de anul 2024 se observă o scădere a veniturilor totale datorită faptului că în anul 2025 este primul an de aplicare a noului amenajament silvic, an în care volumul de masă lemnoasă ce se poate recolta pe natură de produse este maxim 10.500 de mp, față de anul 2024, an în care s-au recoltat 13.824 de mc”, se arăta într-un document al Ocolului Silvic Bistrița, făcut public în primăvara acestui an.

Cheltuielile Ocolului Silvic trec anul acesta de 5 milioane de lei, în condițiile în care veniturile ajung la 5,4 milioane de lei. 41.000 de lei merge anul acesta doar pe plata membrilor Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic.

Cheltuielile cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate ajung anul acesta la 3 milioane de lei. La acestea se adaugă și taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale, care ajunge la 27.000 de lei și taxa de mediu, care trece de 100.000 de lei.

Cheltuielile cu consumabilele sunt și ele în creștere: pentru piesele de schimb s-a direcționat 50.000 de lei, pentru combustibili 150.000 de lei, pentru energie și apă 30.000 de lei.

Anul trecut profitul Ocolului Silvic a fost de 875.700 de lei, în timp ce anul acesta este estimat la mai puțin de jumătate: 397.600 de lei. Din profit, ocolul silvic trebuie să vireze la bugetul local al municipiului Bistrița și în bugetul comunei Livezile minim 50%. Anul acesta vor merge în bugetele celor două unități administrativ teritoriale 186.989 de lei și aceiași sumă va fi direcționată spre investiții.

OC Bistrița are pe mână „averea” verde a peste 40 de comune și orașe

Potrivit planului de amenajament depus la Agenția pentru Protecția Mediului, anul trecut, Ocolul Silvic Bistrița are pe mână peste 6.700 de hectare de pădure, care aparține de 40 de comune și orașe din Bistrița-Năsăud și chiar din județul vecin. Pădurile administrate de Ocolul Silvic Bistrița sunt situate în Munții Călimani, Munții Rodnei, Munții Bârgăului, Dealurile Năsăudului, Dealurile Șieului, Dealurile Bistriței, zona Lunca Ilvei – Ilva Mare.

Astfel și-au dat pădurea în administrarea Ocolului Silvic Bistrița: orașele Bistrița și Beclean, Năsăud și comunele – Bistrița Bârgăului, Braniștea, Budacu de Jos, Cetate, Chiochiș, Coșbuc, Dumitra, Dumitrița, Feldru, Galații Bistriței, Ilba Mare, Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechința, Leșu, Livezile, Lunca Ilvei, Maieru, Matei, Măgura Ilvei, Mărișelu, Miceștii de Câmpie, Nimigea, Nușeni, Parva, Poiana Ilvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrișoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Telciu, Tiha Bârgăului și Zagra din Bistrița-Năsăud și Sânmartin și Unguraș din județul vecin Cluj.

Unitățile administrativ teritoriale dețin între câteva hectare și sute de hectare de pădure. Cel mai mult dețin comunele Chiochiș – 539 de hectare, Feldru – 554 de hectare, Nimigea – 583 ha, Nușeni 548 ha sau Rodna 698 ha.

Fondul forestier administrat de OS Bistrița se suprapune parțial și cu siturile de importanță comunitară Cușma, Peștera Tăușoare, Munții Rodnei, Someșul Mare Superior, Someșul Mare, Șieu Budac, precum și aria specială de protecție avifaunistică Munții Rodnei. Se suprapune și cu Parcul Național Munții Rodnei.

Ocolul Silvic al municipiului Bistrița mai are și câteva plusuri. Deține și propria pepinieră, unde produce atât arbori forestieri, care sunt folosiți în fondul forestier administrați, dar și arbori ornamentali, folosiți la spațiile verzi din municipiu.

Ocolul Silvic are în gestiune și fondul de vânătoare Cușma, care are unul dintre cele mai importante fonduri cinegetice din județ, cu specii de vânat mic (fazan, iepure, căprior) și vânat mare (mistreț, cerb, urs). Ocolul Silvic organizează, contra cost, în sezonul de vânătoare, inclusiv partide de vânătoare pentru români și străini.

Andreea Radu