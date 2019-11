După ce a tras un tun de 6 milioane de euro, țeparul imobiliar Mihai Chezan își așteaptă sentința. Artizanul Tower ar putea scăpa de pușcărie

După cinci ani de la trimiterea dosarului în judecată, procesul în care Mihai Chezan, omul de afaceri acuzat de una dintre cele mai mari înșelăciuni imobiliare din Cluj Napoca, se apropie de final. Judecătorul Marius Lupea a declarat la finalul ședinței că, în pofida faptului că a stabilit termenul de pronunțare la jumătatea lunii viitoare, cel mai probabil sentința va fi dată în cursul anului viitor. Potrivit procurorilor, Mihai Chezan este judecat pentru o înșelăciune de aproximativ 6 milioane de euro. O parte din prejudiciu a fost achitat de omul de afaceri clujean Dorin Bob, care a preluat proiectul imobiliar Tower și i-a despăgubit pe majoritatea clienților lui Chezan.

În cursul acestei săptămâni a avut loc ultimul termen din procesul penal în care Mihai Chezan, omul de afaceri acuzat de aproximativ 100 de persoane de o țeapă imobiliară de proporții, își așteaptă sentința. Chiar dacă emiterea unei sentințe a fost stabilită pentru data de 10 decembrie, judecătorul Marius Lupea a declarat la finalul ședinței de judecată că avea nevoie de mult mai timp pentru deliberare, astfel că soluția va fi dată în cursul anului viitor.

Chiar dacă prejudiciul calculat de procurorii DNA Cluj este unul consistent (5.044.042,17 euro şi 4.816.253,04 lei) există mari șanse ca omul de afaceri să scape fără să facă pușcărie.

Potrivit art. 244. Înșelăciunea din Codul Penal, ”(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani”.

Însă, la aliniatul 3 al articolului respectiv se specifică faptul că ”împăcarea înlătură răspunderea penală”.

Majoritatea clienților lui Chezan au fost despăgubiți de omul de afaceri clujean Dorin Bob care, prin intermediul SC Studium Green, a preluat proiectul imobiliar Tower pentru a-l finaliza el. Iar despăgubirile, plătite de Bob și nu de Chezan, reprezintă o modalitate de ”împăcare a părților”.

De asemenea, la administrarea pedepsei se ține cont dacă inculpatul a mai suferit vreo condamnare. Pe teritoriul României, Chezan are cazierul curat. Singura condamnare primită de el este una administrată de justiția americană. Este vorba de o pedeapsă de 3 ani pentru ”complicitate și instigare la căsătorie frauduloasă”. Pentru a nu executa pedeapsa respectivă, el a fugit din SUA și, momentan, ”pendulează” între Germania și Franța. Mai mult, pedeapsa primită în SUA a fost dată pentru Michael Chezan, numele folosit de afaceristul clujean în State.

Ținând cont de aceste aspecte, sunt mari șansele ca el să primească, cel mult, o condamnare cu suspendare.

Avocatul ”artizanului” Tower este Mihai Neamț, un specialist în drept care are o rată mare a achitărilor. El susține că în cadrul rechizitoriului DNA Cluj nu există niciun element care să arată că Mihai Chezan ar fi acționat cu premeditare, teza lui fiind că ”țeapa” Tower nu ar fi fost decât o afacere proastă și că afaceristul ar fi încercat să rezolve problemele apărute, dar nu a putut.

În replică, avocatul Florin Mircea, care reprezintă Studium Green, a susținut că afacerea Tower a fost gândită ca o înșelăciune încă din start. Acesta ar fi fost și motivul pentru care Chezan și-a cumpărat mașini scumpe, pentru a da impresia unui om de afaceri potent.

A încercat să îl înțepe pe cel care a preluat proiectul Tower

Anul trecut, omul de afaceri Dorin Bob a preluat, prin intermediul firmei Studium Green, proiectul Tower de la Mihai Chezan. Odată cu preluarea proiectului, pentru a reîncepe lucrările, a trebuit să îi despăgubească pe clienții înșelați de Chezan. Inițial, el a preluat creanța bancară apoi s-a asociat cu Chezan şi cu fondul american de investiții Carpathia LLC. Ulterior, Chezan a ieșit din schemă după ce i-a vândut lui Bob fondul de investiții Carpathia LLC.

Însă, odată cu semnare acordurilor de mediere, numărul plângerilor îndreptate împotriva lui Mihai Chezan va scădea. De asemenea, prin prisma faptului că el nu s-a aflat în țară pe perioada procesului, fiind fugit în Germania și Franța, în cazul condamnării din acest dosar, el se va putea prevala de faptul că nu s-a putut apăra în proces și va obține rejudecarea cauzei până la prescripția faptei. În cazurile de înșelăciune, prescripția poate fi invocată după cinci ani de la trimiterea în judecată. Dosarul în care Mihai Chezan este acuzat de înșelăciune a fost înregistrat la Tribunalul Cluj la începutul lunii iunie 2014.

Revenind la intenția lui Dorin Bob de a resuscita proiectul imobiliar trebuie menționat că, după ce imobiliarul clujean a achitat marea parte a prejudiciului, Chezan a încercat să îl înlăture pe Bob din afacerea Tower.

Proiectul imobiliar a fost preluat prin intermediul AHQ Management SRL. În cadrul acestei firme s-au constituit, ca acționari, Dorin Bob, prin intermediul firmei Uzina de Case SRL (50%) și Via Cargo, firmă controlată de Mihai Chezan prin intermediul companiei CARPATHIA LLC din SUA. Înțelegerea dintre Bob și Chezan a fost ca în schimbul unei sume de bani și a despăgubirii părților vătămate din dosarul de înșelăciune care s-a deschis pe numele lui Mihai Chezan, cel din urmă să renunțe la afacere, proiectul urmând să fie continuat de Bob. Doar că acest lucru nu s-a întâmplat.

În cadrul firmei AHQ Management, pe lângă Dorin Bob, a fost impus ca administrator societatea Equilibrum of Equity SRL controlată de contabilul Nicolae Bocșa, unul dintre oamenii lui Chezan. În baza unor convenții, s-a stabilit ca Equilibrum of Equity SRL să primească pe perioada anului trecut 40.000 euro/lună pentru managementul afacerii Tower. După terminarea acestui contract, firma controlată de Bocșa a mai cerut o suplimentare a înțelegerii în valoare de 100.000 euro, bani care au fost plătiți din conturile firmei AHQ Management SRL. Pentru că și Dorin Bob are funcția de administrator la firmă, a retras și el 100.000 euro. Între timp, alături de Bocșa, în acționariatul Equilibrum of Equity SRL a apărut Claudia Chezan, soția principalul inculpat din dosarul Tower.

Întrebat despre cum soția lui Chezan a ”aterizat” în această afacere, Bocșa a refuzat să comenteze.

”Acestea sunt informații publice, informați-vă la Registrul comerțului dacă vreți să aflați! Bună ziua!”, a declarat contabilul clujean.

Bocșa și Claudia Chezan au solicitat reînnoirea contractului de 40.000 euro/lună, dar a Bob a refuzat să semneze această înțelegere.

Sifon de 14 milioane de euro

Claudia, soția lui Mihai Chezan, este cunoscută în America sub trei nume: Claudia Elena Chezan, Claudia Elena Sandor și… Claudia Velez. În America ea conduce o afacere cu grădinițe, American Kidz Academy, LLC – West Loop, împreună cu avocatul Gerald Leroy Berlin, fost membru în consiliul de conducere al firmei Mox Construction, una dintre societățile care a asigurat antreprenoriatul afacerii Tower.

Pentru a vedea cum au fost sifonați o mare parte din banii pe care clienții Tower i-au plătit lui Chezan, trebuie pus în discuție faptul că firma Sterling International a facturat Mox Construction cu 14 milioane de dolari pentru servicii de consultanță. Atât Mox Construction, cât și Sterling, erau controlate de Mihai Chezan, iar tranzacția a fost acceptată ca fiind eligibilă de Casa de Insolvență Transilvania care se ocupa de insolvență.

De această afacere s-au ocupat și procurorii DIICOT, însă nu au trimis pe nimeni în judecată.

Avocatul Berlin a fost reprezentantul off-shore-ului Carpathia LLC (501 Silverside Road suite 87, Wilmington 19809, Delaware) firmă prin care Mihai Chezan a plătit un milion de dolari pentru ca Banc Post să retragă o plângere penală făcută împotriva lui Chezan.

Același off-shore este folosit acum de soții Chezan pentru a controla societatea Via Cargo, firmă care face parte din acționariatul AHQ Management SRL prin care omul de afaceri Dorin Bob încearcă restartarea proiectului imobiliar.

CCR se implică și îi dă o mână de ajutor lui Mihai Chezan

Pentru că justiția din România este, de multe ori, uimitoare, Curtea Constituțională a României a emis o hotărâre vizavi de termenul în care poate fi dispusă prescripția faptelor penale, iar unul dintre beneficiarii acestei decizii este și Mihai Chezan!

De altfel, Mihai Neamț, avocatul lui Chezan a ridicat această problemă vizavi de prescripția faptelor. În Cazul lui Chezan, dosarul de urmărire penală a fost deschis în anul 2011 și trimis la judecător în 2014. Fapta de înșelăciune pentru care este judecat, alături de alte persoane, se pedepsește cu până la cinci ani, iar termenul de prescripție intervine dacă termenul este depăşit cu încă jumătate, astfel că principalul inculpat din acest dosar s-ar putea încadra în noile prevederi ale hotărârii CCR, dacă se va statua că prescripția nu mai este întreruptă de orice act procedural.

Mihai Chezan implicat într-un tun imobiliar și în SUA

Potrivit documentelor emise de autoritățile din SUA, între iulie 2002 şi iulie 2008, Michael Chezan folosind documente false a obţinut asistenţă financiară din partea Guvernului american pentru locuinţe pe care nu le avea iar Calvin Early a omis să raporteze autorităţilor guvernamentale americane faptul că primea asistenţă financiară dublă ca şi proprietar şi ca şi chiriaş; Williams nu a raportat autorităţilor americane venituri în afara programului de asistenţă şi a folosit numărul de înregistrare al unei alte persoane (Social Security Number-SSN), şi Hon a omis să raporteze vânzarea proprietăţilor sale subvenţionate şi a adus documente false folosite de persoane care au luat împrumuturi. Împreună, inculpaţii de mai sus au obţinut aproximativ 404.218 USD în asistenţă de locuinţe şi 56.486 USD în SSA şi alte beneficii la care nu au avut dreptul”.

În martie 2010, fostul patron al afacerii Tower a fost executat silit de băncile americane, care i-au scos la vânzare o proprietate de peste un milion de dolari, deşi el ar fi estimat-o la aproape trei milioane de dolari. Confiscarea casei de secolul 19 a fost aprobată de Ministerul Justiţiei în 2009, iar după un an casa a fost scoasă la licitaţie. Astfel, banca şi-a recuperat o parte din ipoteca pe care a primit-o Chezan, de 2,6 milioane de dolari, după ce alipise imobilului care l-a costat 774.000 de dolari încă unul, de 1,1 milioane.

Rechizitoriul DNA Cluj

“În perioada decembrie 2007 — mai 2011, inculpaţii Chezan Mihai Dumitru și Bărbos Mihaela Maria au desfășurat o activitate complexă prin care au indus în eroare și au păgubit un număr mare de persoane (99 de persoane care s-au constituit parte civilă), prin intermediul SC Tower SRL și SC Tower Development SRL. Inculpații au anunțat public intenția de a edifica un ansamblu rezidențial, format din mai multe imobile, pe raza municipiului Cluj Napoca, deși nu dețineau resursele necesare executării unui astfel de proiect imobiliar. În acest sens, inculpații au efectuat o campanie agresivă de publicitate, ascunzând situația reală de fapt (privind inexistența fondurilor) și au determinat astfel numeroase persoane fizice și juridice să încheie antecontracte și acte adiționale la acestea, privind vânzarea — cumpărarea unor apartamente, spații și locuri de parcare, în clădirile care urmau a fi edificate. În temeiul acestor antecontracte și acte adiționale, promitenții cumpărători au achitat inculpaților sume mari de bani, în mod repetat. În cauză au fost luate măsuri asigurătorii, constând în indisponibilizarea bunurilor imobile aflate în proprietatea suspecților Chezan Mihai Dumitru și SC Clark International SRL Cluj Napoca, prin instituirea sechestrului. Bunurile sechestrate au fost evaluate la valorile totale de circa 275.000 euro (bunurile inculpatului Chezan Mihai Dumitru), respectiv 1.500.000 euro (bunurile inculpatei persoană juridică)”, arată procurorii.

În cadrul dosarului, ”a fost stabilit un prejudiciu total efectiv de 5.044.042,17 euro și 4.816.253,04 lei, cauzat prin acțiunile infracționale ale inculpaților”.

Preţ de dumping în Tower: 33 de apartamente la 80.000 de lei

”Prietenii” lui Mihai Chezan au cumpărat şi 33 de apartamente la 80.000 de lei, tranzacţie care iarăşi este mai mult decât bătătoare la ochi. Unii dintre păgubiţii Tower ar fi plătit 150.000 de euro pentru două apartamente, adică un preţ de 75.000 de euro per apartament. Faţă de cei 2.400 de lei cât au dat prietenii lui Chezan pe o locuinţă, preţul real se pare că era de 123 de ori mai mare. Această tranzacţie ar fi fost profitabilă dacă complexul Tower s-ar fi construit. În schimb, cei care aşteaptă cu 80.000 de lei la masa credală au mici şanse să îşi recupereze prejudiciul. Şi totul a fost făcut cu oblăduirea celor de la Casa de Insolvenţă Transilvania care au ”supervizat” toate insolvenţele din împrejurul proiectul Tower. Aşa că faptul că cei de la Mox Construction urmau să primească 1-2 apartamente în complexul Tower pare o nimica toată faţă de cele 33 de apartamente achiziţionate la preţ de dumping.

În dosar este implicat și avocatul Sorin Militarul care l-a ajutat pe Chezan să înfiinţeze Chase Global Ltd. o societate off-shore din Republica Seychelles. Acest off-shore a apărut în încercarea de a “coafa” afacerea “Tower”, când în 2009 a fost dat publicităţii ştirea că la construcţia imobilelor s-au angajat două concerne, BELGRAVIA PROPERTIES AKTIENGESELLSCHAFT şi off-shore-ul CHASE GLOBAL LTD, asociate sub emblema unui SRL înfiinţat în 2008 – SC STERLING INTERNATIONAL DEVELOPMENT SRL.

Răzvan Robu