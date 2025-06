Primăria Bistrița reușește să economisească parte din cofinanțarea asigurată la proiectul european care a presupus reabilitarea Colegiului Tehnic Grigore Moisil. Asta după ce cofinanțarea s-a dublat practic. Municipalitatea a reușit să facă o economie de 2,7 milioane de lei, pe care îi redirecționează spre Liceul Agricol unde, ca și în cazul Colegiului Tehnic Grigore Moisil s-a dublat contribuția Primăriei Bistrița.

Săptămâna trecută, consilierii locali ai municipiului au avut pe masă un proiect de hotărâre care vizează redistribuirea banilor din creditul de 81 de milioane de lei, luat de Primăria Bistrița, la final de 2022. Banii au fost folosiți și pentru cofinanțările pe care trebuia să le asigure Primăria Bistrița pentru mai multe proiecte pe fonduri europene.

Este vorba despre Amenajarea pistelor de cicliști, etapa 1, unde Primăria Bistrița a contribuit cu 1,1 milioane de lei, Linia Verde, unde Primăria Bistrița a contribuit cu peste 30 de milioane de lei, amenajarea parcului din Unirea 284.800 de lei, reconfigurarea Axei de Transport Gării –Năsăudului, unde municipalitatea a contribuit cu 8 milioane de lei.

De asemenea, 4,5 milioane de lei din acest credit au mers pe reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit nr 3 și a creșei aferente, pe cofinanțarea pentru Rabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii – 1,1 milioane de lei, cofinanțare pentru restaurarea Bisericii Evanghelice – 4,5 milioane de lei sau creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal nr. 7 – un milion de lei.

Îmbunătățirea eficienței energetice a sediului principal al Primăriei mai înghite o cofinanțare de 1,8 milioane de lei. Grădinița nr 10 de pe Bulevardul Independenței a primit 1,4 milioane de lei – cofinanțare, iar cofinanțarea pentru reabilitarea energetică a blocurilor de locuinte 768.000 de lei. Palatul Copiilor a primit 417.400 de lei cofinanțare pentru lucrările de reabilitare.

Economii la Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”și Generală nr. 1

În același document aprobat de consilierii locali apare o informație interesantă: Primăria Bistrița a reușit să facă economii la cofinanțarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a Colegiului Tehnic Grigore Moisil, unde a trebuit să sară cu aproape 17 milioane de lei. Suma s-a diminuat cu 2,7 milioane de lei.

Economii a făcut Primăria Bistrița și la reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1, unde a contribuit cu 4,6 milioane de lei, de unde s-au scăzut, de asemenea, 2,5 milioane de lei.

Suumele rezultate, care trec de 5 milioane de lei, au fost distribuite către alte obiective. Astfel, în cazul reabilitării energetice a clădirilor care compun Liceul Tehnologic Agricol, cofinanțarea Primăriei Bistrița a crescut de la 3,2 milioane de lei, la 6,2 milioane, cu un plus de 3 milioane de lei.

Și Colegiul Tehnic INFOEL, unde se reabilitează energetic două corpuri, primește mai mulți bani. În primă fază, Primăria Bistrița a direcționat 745.700 de lei pentru susținerea proiectului pe fonduri europene. Fondurile au crescut cu 609.200 de lei, la 1,3 milioane de lei.

Două obiective care aveau 0 lei alocați primesc bani cu această ocazie. Este vorba despre creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal din Sărata, proiect care primește 722.000 de lei și creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal nr. 16 de pe strada Cerbului, care primește 134.000 de lei. Și Cetatea Medievală Bistrița primește 806.000 de lei.

Cum au crescut costurile de la CT „Grigore Moisil” ca Făt Frumos!

Valoarea inițială a proiectului de reabilitare a Colegiului Tehnic „Grigore Moisil”, intrat în reabilitare încă din 2019, ajungea la 30,9 milioane de lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă care provenea din Fondul European de Dezvoltare Regională ajungea la 20,7 milioane de lei, la care se adăugau 3 milioane de lei, reprezentând cheltuieli eligibile, de la bugetul național. Contribuția Primăriei Bistrița ajungea la 7 milioane de lei.

Ei bine, în toamna lui 2023, contribuția Primăriei Bistrița ajunge la 21,2 milioane de lei și reprezintă (atenție!) cheltuieli neeligibile ale proiectului și contribuția de 2% aferentă municipalității din valoarea eligibilă a proiectului. Suma urma să fie suportată din bugetul municipiului pentru anul 2023:

„Fondurile necesare pentru acoperirea contribuției proprii, a valorii neeligibile a proiectului, care pot să apară pe durata implementării proiectului, precum și cele necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale pot fi prevăzute în bugetul local al municipiului Bistrița, pe anul 2023”, se arata în proiectul aprobat de consilierii locali în 2023.

Așa se face că valoarea totală a proiectului a ajuns, de la 30,9 milioane de lei la 47,9 milioane. În 2022, proiectul era revizuit de o firmă de proiectare din Cluj, care ajungea la concluzia că era nevoie de lucrări importante în plus, care ajungeau la 11 milioane de lei.

„În baza concluziilor și recomandărilor din Expertiza tehnică au fost elaborate soluții tehnice de consolidare, pentru cele trei corpuri de clădire care fac obiectul investiției corp A, B, și C. După cuantificarea și adiționarea valorică a lucrărilor suplimentare rezultate în urma soluțiilor de consolidare a corpului C, estimarea corpului A (identic structural cu corpul C) și estimarea corpului B (diferit din punct de vedere structural față de corpul A, C) precum și alte lucrări suplimentare semnalate de executant pe parcursul execuției, s-a constatat depășirea valorii alocate la capitolul diverse și neprevăzute din devizul general aprobat pentru acest obiectiv”, se explică în documentația licitației de anul trecut pentru revizuirea tehnică a proiectului.

Se pare că problemele structurale ar fi fost constatate de către constructor, în timpul lucrărilor de desfaceri și demolări.

Și în cazul Școlii Gimnaziale nr. 1 s-au făcut economii, după ce s-a așteptat 4 ani pentru reabilitare, iar de curând au fost descoperite probleme grave la sala de sport. Inițial, valoarea totală a proiectului a fost de 18,1 milioane de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă a fost de 15,3 milioane de lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2,3 milioane de lei, iar contribuia proprie suportată de municipiul Bistrița, în valoare de 366.924 de lei.

Și în acest caz a crescut valoarea contractului. S-a descoperit ulterior că e nevoie de lucrări suplimentare, pentru care s-a plătit 630.000 de lei. Pentru acestea a fost organizată o nouă licitație publică, câștigată tot de constructorul principal, MIS Grup.

Andreea Radu