Dragnea: „Trimitem nişte oameni la Cotroceni să îi sugerăm noi nişte întrebări preşedintelui. Iohannis are doar porunci şi dorinţe: ori ca el, ori nu se face”

Preşdintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că PSD va trimite oameni la consultările de la Palatul Cotroceni pentru a-i sugera nişte întrebări şefului statului, considerând însă că demersul legat de referendum este o păcăleală a lui Iohannis „ca să îi ajute pe ai lui”.

„Trimitem nişte oameni să îi sugerăm nişte întrebări (n.r.: pentru referendum)”, a declarat Liviu Dragnea, la România TV.



Întrebat despre faptul că PSD a fost chemat la consultări la o zi după celelalte partide, liderul PSD a afirmat: „e ceva straniu, pentru că preşedinţii chemau PSD pentru că e cu cel mai mare număr de voturi şi cel mai mare număr de parlamentari. E o stare de disperare”.



„Temele în sine nu sunt de respins, nu am fost împotriva luptei anticorupţie şi o spun cu date şi acţiuni, nu este PSD împotriva instituţiilor statului, am sprijinit cu tot ce a fost nevoie infrastructură, legislatură. Mai am o speranţă şi sper să nu mor cu ea în brate, ca magistraţii să fie independenţi, toţi cei care vrem să vedem cu ce teamă au trăit, unii mai trăiesc”, a mai spus Dragnea.

Legat de iniţierea referendumului, liderul PSD susţine însă că aceasta este: „o păcăleală a lui, caută un prilej disperat să îi ajute pe liberali, o să aibă o problemă cu USR şi Cioloş pentru că ei au dat OUG care au modificat sute de articole din Codul Penal. Şi au mai spus ceva că vor adopta ordonanţe ca să modifice codurile.(…) Pe Iohannis nu-l interesează decât să aibă ocazia să vorbească, să nu fie mut în referendum. Cu temele nu am o problemă, de aici şi până a vedea dacă constituţional, o să văd”.

DRAGNEA, DESPRE IOHANNIS: ACEST OM ARE DOAR PORUNCI ŞI DORINŢE, ORI CA EL, ORI NU SE FACE

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că Victor Ponta era o variantă mai puţin gravă la Cotroceni, în comparaţie cu Klaus Iohannis, despre care spune că are „doar porunci şi dorinţe, ori ca el, ori nu se face”.



„Le-am spus tuturor colegilor, am discutat cu toate judeţele. Mie numai un nesimţit poate să îmi reproşeze aşa ceva, când am fost condamnat politic că am chemat oamenii la vot, numai nişte nesimţiti pot spune aşa ceva. Oamneii trebuie să vină la vot”, a declarat Liviu Dragnea, la România TV.

Întrebat despre declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis, care a spus că PSD se teme de referendum, motiv pentru care vrea să facă secţii separate, liderul PSD a menţionat: „când doarme, când stă degeaba între Bucureşti şi Sibiu?”

Întrebat dacă Victor Ponta era o variantă mai bună la Cotroceni, Dragnea a spus: „Cred că nu ajungeam la nivelul ăsta. Nu cred că ajungeam aici. Cu ăla se mai putea discuta, cu ăsta nu. Acest om are doar porunci şi dorinţe, ori ca el, ori nu se face. iar dacă unul refuză, l-a luat ca obiectiv. În afară de incitare, ură, discordie, blocarea Guvernului, nimic în extern, merge şi tace, ce a făcut?”

Întrebat dacă a mai discutat cu preşedintele, Liviu Dragnea a spus că: „Informal am mai discutat, dar omul minte. Avea nişte argumente care m-au păcălit (n.r.: la numirea Guvernului Cioloş) stabilitate. Era în prag de iarnă, că nu va numi de la PSD, atunci am pus umărul să se facă un Guvern care a dat România înapoi cu mulţi ani. Am mai discutat la telefon înaintea de numirea celor doi premieri, dar nu îmi dau seama când s-a rupt orice comunicare”.

DRAGNEA NEAGĂ ZVONURILE: ÎL ADUC EU PE SATANA SĂ FIE CONSILIERUL MEU? COLDEA VREA SĂ MĂ CONDAMNE A PATRA OARĂ

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a negat luni că Florian Coldea ar fi consilierul său, spunând că acesta este unul dintre oamenii care au făcut rău României şi l-a condamnat, prin presiuni, de trei ori şi vrea să o facă şi a patra oară.

„Pe mine Coldea (n.r.: să îl consulte)? „Sfetnicul” meu de taină m-a condamnat de 3 ori până acum şi vrea şi a patra oară. Florian Coldea, doamnul general. Şi presiunile făcute de Pahonţu (directorul SPP)”, a declarfat Liviu Dragnea, la România TV.

Liderul PSD a spus că este enervat de zvonurile potrivit cărora fostul număr doi din SRI ar fi consilierul său.

„Cum dracu să fiu auzit? Doamne iartă-mă în post. Mă enervează asta cu Codea consilierul meu. Îl aduc pe Satana consilierul meu? E unul dintre cei trei oameni care au distrus România”, a mai spus Dragnea.

DRAGNEA: DOMNUL TOADER NE-A PĂCĂLIT. SĂPTĂMÂNILE VIITOARE TREBUIE SĂ SE REIA PROCEDURA ÎN PARLAMENT

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că dezbaterile pe modificarea codurilor penale trebuie reluate săptămânile viitoare în Parlament, susţinând că partidul a fost păcălit de ministrul Tudorel Toader, care a provocat, prin declaraţii, un scandal „până la cer” şi apoi nu dat ordonanţele.



„Minciuna asta ristogolită doi ani, la unii a prins (n.r: că legile justiţiei sunt emise în interesul lui Liviu Dragnea). Nu e nicio virgulă care mă avantajează pe mine, pe de altă parte nu se discută despre faptul că la Înata Curte nu s-a preocupat să aibă completul de 5, nu s-a preocupat să respecte legea pe completurile de 3. Problema nu e la ăla care încalcă o lege, ci cel care sesizează. În partid s-a luat o decizie, pentru unii facultativă, a fost o întrebare: articolele din codurile penale declarate constituţionale să fie declarate prin oug să nu se mai continue prin această dezbatere”, a declarat Liviu Dragnea, la România TV.

Liderul PSD l-a acuzat din nou pe Tudorel Toader că nu a venit cu ordonanţele promise.

„Ne-am lăsat păcăliţi tot partidul. Domnul Toader ne-a păcălit. Singur sau au fost doi, a făcut-o intenţionat sau nu, a spus în ianuarie vreau să adopt ordonanţa aia şi aia. Nu a vorbit cu nimeni. Dar nu poţi la început de an să spui, ridici scandalul până la cer, stăm sub gloanţele din ţară şi străinătate şi ieşi apoi şi spui că nu se justifice urgenţa?! S-a şi blocat dezbaterea în Parlament. S-a închis subiectul”, a mai spus liderul PSD.

Dragnea a afirmat că vrea cât mai repede reluarea dezbaterii în Parlament: „Nu cred că se adoptă (n.r.: ordonanţele), s-a spus explicit. Săptămânile viitoare trebuie să se reia procedura în Parlament”.

DRAGNEA, DESPRE REFERIREA LUI ANDREI CARAMITRU LA HOLOCAUST: ELEMENTE DESTUL DE CLARE DE FASCISM

Liviu Dragnea lansează un atac la adresa USR şi PLUS, după declaraţiile controversate făcute de Andrei Caramitru (USR) şi Oana Bogdan (PLUS). Liderul PSD îi acuză pe reprezentanţii celor două partide de ”elemente destul de clare de fascism şi de extremă stângă, şi de extremă dreapta”.



”Nu este prima dată când cei de la USR au astfel de poziţii. Deci după părerea mea ceea ce spune USR, ceea ce spune şi PLUS cu care s-au aliat, sunt elemente destul de clare de fascism şi de extremă stângă şi de extremă dreapta. (…) Nu au nici un fel de rezerve. E cea mai mare dramă pe care a suferit-o omenirea şi nu poţi să o foloseşti într-un asemenea hal, dar mă refer şi la alte afirmaţii, gen că desfiinţăm proprietatea, gen să trăim în grup, gen să nu ştiu să fie arestaţi toţi sau să fie condamnaţi foarte rapid. Următorul pas sunt tribunalele populare, ca pe vremea Dudeşti, cred că la Ceauşescu nu mai erau”, a declarat la România TV Liviu Dragnea.

Reacţia lui Liviu Dragnea vice după ce Andrei Caramitru a acuzat PSD că este responsabil de „holocaustul României”, susţinând că „e mai rău decât ce am suferit în al doilea război mondial”. Ulterior, el şi-a editat postarea punând în sarcina social-democraţilor „genocidul împotriva României”.

Ambasadorul Israelului, David Saranga, a reacţionat pe Facebook, invitându-l pe Caramitru să se documenteze mai mult şi să viziteze Memorialul Victimelor Holocaustului ”Yad Vashem” de la Ierusalim.

”Din păcate, din nou, constatăm cu dezamăgire că un politician român se foloseşte de termenul „Holocaust” într-un context total nepotrivit. Moartea a milioane de oameni nevinovaţi nu trebuie minimalizată iar atrocităţile războiului nu trebuie să-şi găsească locul în campania electorală a vreunui partid. România a făcut paşi importanţi în combaterea anti semitismului şi este fără îindoială un model de urmat în regiune. Educaţia despre Holocaust şi despre ororile îndurate de milioanele de oameni este extrem de importantă, de aceea ignoranţa în acest sens nu trebuie tolerată. Îl invităm pe domnul Andrei Caramitru să se documenteze mai mult şi să viziteze Memorialul Victimelor Holocaustului Yad Vashem de la Ierusalim”, a scris David Saranga.

LIVIU DRAGNEA, DESPRE AUGUSTIN LAZĂR: CREDE CĂ PRIN TRIMITEREA ACESTUI DOSAR ACOPERĂ NENOROCIREA?

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că România are o mare problemă dacă la 30 de ani de la Revoluţie procurorul general este o persoană acuzată că a refuzat eliberarea unui disident, susţinând că trimiterea în judecată a dosarului Revoluţiei nu acoperă nenorocirea de la Aiud.



„Au fost totuşi speranţe mari la Revoluţie, nu am fost participant, mă rog, ca orice român care a stat în casă, totuşi procurorul general al României, nu am nimic cu acest om, nu am zis despre el nimic, totuşi e greu să spui că nu ai făcut poliţie politică, argumentele sunt scrise de hastagisti. (…). Poate tinerii nu ştiu, noi am trăit acele vremuri, credeţi că cineva decidea ăsta pleacă asta nu? Avea comandă. De la Securitate şi partid, astea erau cele două structuri”, a declarat Liviu Dragnea, la România Tv.

„În 2019, procurorul general să fie un asemenea om, avem o mare poblemă. Dacă tot spui că esti anticomunist…de ce îl ţii pe acest om (n.r.: Iulius Filip)? Această mizerie, crede că cu trimiterea acestui dosar acoperă nenorocirea? Sau e cum spun alţii că nici după grozăvia lui nu-l demite pentru că familia sa (n.r.: familia lui Klaus Iohannis) are un dosar la instituţia aia. Ce ar trebui să mai apară ca să îl dea jos? (…) Poate să îl propună domnul Toader din nou…”, a mai spus liderul PSD.

Augustin Lazăr a anunţat luni că procurorii Secţiei militare din Parchetul General au trimis în judecată dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, în care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus au fost inculpaţi pentru infracţiuni contra umanităţii.