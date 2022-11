Două companii din Bistrița care se ocupă de construcții au fost trimise în judecată de către DNA deoarece ar fi folosit materiale obținute prin exploatare minieră fără licență. Este vorba despre un drum forestier, amenajat acum 7-8 ani.



Direcția Națională Anticorupție informează într-un comunicat de presă că au fost trimiși în judecată SC Frasinul SRL, SC Dimex 2000 Company SRL și administratorii lor, respectiv Traian Larionesi și Ioan Scurtu. Vizată ar fi o lucrare de acum 7-8 ani de modernizare a drumurilor forestiere din Prundu Bârgăului și Josenii Bărgăului.

Problema ar fi materialele folosite, care ar fi fost obținute prin exploatare minieră fără licență, de la mina Valea Corbului din Prundu Bârgăului, care nu ar deține o licență de exploatare. De asemenea, cei doi constructori sunt acuzați că ar fi apelat la subcontractori fără a anunța beneficiarul lucrării.

Ce spun anchetatorii:

„În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 2014-2015, în contextul implementării a două proiecte finanțate din fonduri nerambursabile ce vizau modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comunele Josenii Bârgăului și Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, administratorii celor două societăți ar fi pus la dispoziția reprezentanților celor două comune mai multe documente nereale pe care aceștia din urmă le-ar fi depus fără vinovăție la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (A.P.D.R.P.).

Documentele respective cuprindeau informații nereale referitoare la:

– proveniența pietrei sparte ce a fost utilizată la construcția unora dintre drumurile forestiere (o parte din acest produs de carieră ar fi fost exploatat fără drept de la fosta mină Colbu, situată pe raza comunei Prundu Bârgăului),

– constructorul care ar fi efectuat în realitate majoritatea lucrărilor de construcție a unuia dintre drumuri (această activitate ar fi fost subcontractată fără drept unei societății comerciale, fără a fi anunțat beneficiarul lucrării).

Aceste demersuri ar fi avut ca rezultat prejudicierea, de către cei doi oameni de afaceri, a bugetului UE cu suma de 4.156.577 lei și a bugetului Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în sumă de 34.122 lei. În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin celor două societăți comerciale.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenția Națională pentru Resurse Minerale au comunicat că se constituie părți civile în cauză”.

Contactați pentru a comenta acuzațiile aduse, reprezentanții DIMEX 2000 și Frasinul SRL precizează:

„Este un dosar vechi și cu acuzații neîntemeiate – din punctul nostru de vedere. Noi am depus două expertize la dosar, independente fiecare dintre ele, care arată că piatra la care se face referire nu a fost luată din cariera Valea Corbului. Rămâne ca justiția să stabilească adevărul, avem toată încrederea” – au declarat reprezentanții companiei DIMEX, pentru Bistrițeanul.ro.

„Este vorba de un drum realizat la Josenii Bârgăului, executat la timp, cu o garanție a lucrării de 60 de luni, așa am câștigat licitația, oferind cea mai mare garanție a lucrării. Nu am emoții niciodată, știu cum și la ce calitate lucrăm. Ce e cu acest dosar? O gravă și regretabilă eroare, din punctul nostru de vedere. Un furnizor de materiale a fost catalogat drept subcontractor în lucrare, iar aceasta ar fi fost nelegal, nefiind declarat. Doar că a fost vorba de un furnizor de materiale toată ziua, noi neavând balastieră din care să asigurăm balastrul pentru acel drum. Valoarea lucrării a fost luată cea din contract, nu partea executată din contract, când s-a stabilit prejudiciul. E un dosar la care s-a lucrat mulți ani. Sincer, am crezut că nu va ajunge în instanță, acuzațiile sunt nefondate din punctul nostru de vedere. Dar, dacă se va ajunge în fața instanței, sunt convins că justiția va face dreptate și în aceast caz. Sunt o mare și profundă nedreptate acuzațiile care ni se aduc” – a declarat Traian Larionesi pentru Bistrițeanul.ro.

