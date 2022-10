Ziua internationala pentru reducerea riscului dezastrelor naturale, marcata in fiecare an in data de 13 octombrie este sarbatorita de Supercom anul acesta, prin doua campanii care auca scop cresterea calitatii mediului inconjurator. Compania S.C Supercom SA sprijina prevenirea si informarea populatiei asupra protejarii mediului, intrucat un factor al dezastrelor naturale este chiar lipsa suficientă de protecție a mediului înconjurător.

In plina desfasurare este campania de constientizare care implica 10 scoli din judetul Bistrita-Nasaud si vizeaza educarea celor mici prin activitati de colectare selectiva. Pentru elevii care colecteaza cea mai mare cantitate de deseuri, Supercom ofera premii in valoare totala de 18.749 lei, care constau in 10 biciclete Mountain Bike, 100 boxe portabile si 100 de seturi de casti audio. Luna octombrie surprinde, de asemenea, una dintre cele 6 campanii gratuite din an, de colectare a deseurilor voluminoase din fata portii catatenilor si depozitarea in locurile special amenajate, unde acestea sunt supuse procedurilor specifice.

Adoptarea unui comportament potrivit in randul cetatenilor cu privire la gestionarea corecta a deseurilor este o adevarata provocare, motiv pentru care Supercom desfasoara in fiecare an, in judetul Bistrita-Nasaud campanii de informare si contientizare destinate populatiei. In ceea ce priveste activitatea de prevenire, operatorul de salubritate Supercom organizeaza activitati in toate scolile din judet, prin care contribuie la educația pentru protejarea mediului a generatiei tinere. Cei mici au ocazia sa invete despre felul in care activitatile de zi cu zi au o influenta asupra mediului si sunt invitati sa se alature activitatilor practice.

Protectia mediului inconjurator ramane in centrul atentiei companiei noastre, astfel, urmatoarea campanie de colectare gratuita care vizeaza predominant deseurile vegetale se va desfasura la inceputul lunii noiembrie 2022. Programul va fi comunicat in cele ce urmeaza tuturor utilizatorilor.