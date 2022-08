Se încearcă salvarea lui Iliescu? Lustrație de formă? Iliescu judecat pentru sângele vărsat? Retrimiterea dosarului Revoluției în judecată, după 33 de ani de la evenimentele sângeroase din decembrie 1989, după doar 5 luni în care pare se că s-a lucrat în el, pe repede înainte, să fie un început de dreptate sau este vorba de blat pentru a da bine în Occident?

Avem suspiciuni rezonabile în sensul blatului, deși Procurorul General, Gabriela Scutea a declarat că ”s-au adăugat probe noi”, cunoscătorii cauzei spun că, în fapt, în ultima vreme s-au cam ”pierdut” aproape 900 de pagini din cele peste 3000 câte au fost inițial? Cum a fost posibilă scăderea numărului filelor dacă s-au adăugat noi probe? Și, de unde s-au luat acestea? Mai crede cineva că Justiția din România va face dreptate rudelor morților Revoluției? Și o întrebare retorică: dacă nu s-au grăbit cu acest dosar 33 de ani, de ce o fac acum? Bagă cineva o „sulă” în coastele cuiva, de la vârful statului ”eșuat”, cum a numit președintele Iohannis, Statul Român? Să știm și noi, nu de alta…Să nu murim proști…

Minciuna stă cu ”statul la masă”?

Procurorul General al României, Gabriela Scutea, a anunțat miercuri 3 august, re-trimiterea în judecată a dosarului Revoluției. După 33 de ani de la momentul decembrie, 1989… respectivul anunț vine la aproape nouă luni de când Curtea Supremă a decis restituirea dosarului, în care Ion Iliescu (92 de ani), Gelu Voican Voiculescu (81 de ani) și Iosif Rus (86 de ani) sunt acuzați de infracțiuni contra umanității, la Parchet. Procurorii susțin acum că neregulile semnalate au fost rezolvate (citat de pe Libertatea.ro)

Ce spunea Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie, pe 7 august 2022

Prezent în studioul emisiunii Talk B1, de duminică, 7 august, orele 20.00, președintele Asociației 21 decembrie 1989, Teodor Mărieș a afirmat cu subiect și predicat că, ”retrimiterea dosarului revoluției la instanță, anunțată miercuri 3 august de Procurorul General al României, Gabriela Scutea, este un fals trucat și că Scutea a anunțat un fals!”

Afirmația este mai mult decât gravă având în vedere implicarea totală a lui Mărieș în adunarea probelor din respectivul dosar, în demersurile privind desecretizarea unor ordine de luptă, pentru ca noi să putem afla adevărul morților de după fuga lui Ceaușescu. Mărieș a fost cel care, fără să țină cont că îți punea în pericol viața, a făcut greva foamei pentru a obține probe incriminatoare în respectul dosar și care, a solicitat CEDO o intervenție în interesul victimelor, pentru ca prescrierea crimelor de la Revoluția Română să fie încadrate drept crime împotriva umanității și astfel să nu mai poată fi prescrise de gângava justiție românească. El nu ratat nici un prilej pentru a cere judecarea vinovaților pentru cei peste 1000 de oameni, omorâți între 22 și 30 dec. 1989, după fuga dictatorului N. Ceaușescu, pentru ca aparținătorii celor împușcați atunci, să se poată liniști…

În respectiva emisiune, T. Mărieș a contestat cifra morților acreditată oficial, care, potrivit anunțului Parchetului s-ar fi cifrat în jur de 800. El a susținut că în fapt au fost peste 1000 de morți! Cât privește afirmațiile unora din studioul de B1 tv, din respectiva emisiune, cum că ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989 a fost o lovitură de stat, revoluționarul Mărieș, datorită căruia crimele de la revoluție au fost declarate de CEDO ca imprescriptibile a făcut o afirmație de o duritate ieșită din comun: El a spus că, ”Nu a fost nici-o lovitură de stat și că ”boschetarii” lui Iliescu au apărut, nu se știe de unde și, au confiscat Revoluția!”

Mărieș a continuat pe același ton acuzele grave, plasând toată guvernarea de până în 1991, în vară, ca fiind în afara LEGII!: ”Tot ceea ce au făcut aceștia ( s-a referit la acoliții lui Ion Iliescu, în frunte cu acesta) a fost ilegal pentru că deciziile prin care au ”condus” statul, din momentul fugii dictatorului nu au fost publicate în Monitorul Oficial”, a mai afirmat Mărieș.

Ce se întâmplă de fapt?

Mulți dintre noi, cei contemporani cu ”iepoca de aur” am trăit Revoluția din 1989 în spirit și nu în fapt. Orașele martir, cu morți și răniți au fost: București, Timișoara, Cluj, Sibiu… În celelalte orașe evenimentele decembriste au fost pașnice și ”preluarea” puterii de către revoluționari mai mult sau mai puțin autentici s-a făcut pașnic, în contextul în care aproape toate informațiile aveau ca surse: radiolul și televizorul. Ambele canale de informare a populației au fost ” virusate” încă de la început. Oamenii din eșalonul doi al PCR și o parte dintre securiștii care au făcut parte din ”complotul” așa zisei eliberări a României primeau ordinele pe alte canale… Noi, românii de rând, ne-am bucurat pentru câteva ore, alții pentru câteva zile, pentru că Ole, Ole, Ceaușescu nu mai e…

Bilanțul a fost tragic și a marcat definitiv românii

Mulțimea de morți și furtul actului de libertate a Poporului Român, făcut cu jertfa de viață și sânge a peste 1.000 de morți (varianta Mărieș) ne-a marcat definitiv. După explozia de ”fericire” pe care am trăit-o imediat după fuga dictatorului și soției sale, ”savantă de renume mondial” inițiatoarea și autoarea pare se a practicilor de lucrări, studii și doctorate plagiate…???am suferit profund când am constat că în fapt, gruparea lui ILIESCU ar fi furat Revoluția! Faptul că, nu mult după aceea românii au început să plece pe capete din țară, foarte mulți, pe motiv de restaurație comunistoidă, a fost un semn clar că neocomuniștii s-au impus prin metodele binecunoscute și învățate de la agenții KGB ruși. Cine a plecat atunci și în anii imediat următori și-a făcut o altă viață în patria de împrumut. Apoi, au venit tot mai multe probe în sensul în care gruparea Iliescu s-a instalat la butoanele țării, pentru a pune la adăpost secretele furăciunilor din banii publici, a banilor din conturile prin care lucra securitatea și, a acoperi rețelele de influență pentru distrugerea României și capturarea resurselor!

Mărieș: După plecarea lui Ceaușescu statul nu mai exista!

”Oamenii lui Iliescu veneau din boscheți… pe rețeaua Moscovei și a structurilor KGB…după plecarea lui Ceaușescu din punct de vedere legal statul nu mai exista, iar tot ce au făcut boschetarii lui Iliescu a fost ilegal… O grupare din eșalonul doi al PCR a dat lovitura Revoluției…(…) Statul a fost dat jos de revoluționari, iar oamenii lui Iliescu a venit, la mobilizarea acestuia și au ocupat butoanele de comandă, ei fiind membri ai PCR și kaghebiști, iar alții securiști membri ai grupului care a pus la cale confiscarea Revoluției!”

Dumunică seara, 6 august 2022, Mărieș a spus, imediat după ce a afirmat că retrimiterea este un fals trucat, că ”dacă luăm în considerație afirmațiile Parchetului prin vocea doamnei Scutea, ar fi dispărut în jur de 900 de pagini din Dosarul Revoluției. El a mai spus că așteaptă ca procedura prealabilă să se pună în mișcare și reclamanții din dosar să primească rechizitoriul… abia după aceea se va putea spune dacă este sau NU vorba de Dosarul Revoluției. El a vorbit de un procuror care a făcut multe falsuri în Dosarul Revoluției și că este posibil ca morții revoluției să fie uciși a doua oară…”

În sprijinul afirmației sale cum că procurorul general a anunțat un fals, Mărieș a spus:”Noi am avut dreptate. în urmă cu trei ani când am contestat dosarul, iar d-na Scutea vine acum și ne spune că s-au reintrodus probe în dosar, în contextul în care nimeni nu a fost contactat dintre reclamanți și intervenienți? Cum se poate?”

Minciuna permanentă devine, întocmai ca și trădarea, unica formă neprimejdioasă de existență

Intertitlul face parte din citatul pe care l-am preluat dintr-un comentariu de pe g4media.ro, la un articol privind acest subiect. Pare a fi din Soljenițin, volumul Arhipelagul Gulag…Este remarcabil cum scriitorul rus a conceptualizat într-o frază esența și pericolul minciunii:

”Minciuna permanenta devine, întocmai ca și trădarea, unica forma neprimejdioasă de existență. De aceea fiecare cuvânt, dacă nu este în mod necesar o minciuna patenta, trebuie, în orice caz, sa nu contrazică minciuna generala. Minciuna ca fundație durabila a vieții ne-a împins atât de departe de o societate normala, încât ne-am pierdut orice posibilitate de orientare; ceața ei sura și de nepătruns nu lasă să se distingă nici un reper. Și, de altfel, chiar dacă ni s-ar propune dezvăluirea adevărului, e sigur oare că acei ce încă se mai bucura de libertate ar vrea să-l audă?” – citatul pare a fi din ALEXANDR SOLJENITIN Arhipelagul Gulag.

Prezent prin skype, în emisiunea de la B1 TV, jurnalistul român Mihai Rusu, rezident în Germania, a confirmat existența unor informații din surse deschise cum că liderii europeni știu ceea ce se întâmplă în Justiția din România și, că tot ce se întâmplă în țărișoară se vede foarte bine în Europa și nu numai.

”Mulți lideri importanți se întreabă ce se întîmplă cu această țară și dacă este guvernabilă”, a conchis Rusu.

În 2022, o mie de instituții din România au soft-uri rusești

Tot Mihai Rusu a afirmat cu subiect și predicat, referitor la putinismul din România că, în august, 2022, cel puțin 1000 de instituții din România operează încă pe calculator… cu soft-uri rusești…

“Rolul manipulării populare. Uciderea lui Ceaușescu pentru a i se închide gura

Ce spune regizorul Bobby Păunescu? Că o parte din lucrătorii SRI lucrează la documentarea unor dosare privind banii oligarhilor ruși dar că respectivele dosare sunt blocate…33 de ani de minciună și fals…actuala republică este instaurată pe fals și pe crimă…cei care la revoluție au preluat puterea și banii acum vor să își conserve controlul (…)

33 de ani de minciuni și manipulare, potrivit lui Bobby Păunescu, iar din cauza acestor minciuni chiar și integritatea României este pusă în pericol. El susține că a fost lovitură de stat și că în fapt Revoluția nu ar fi existat. Teodor Mărieș, participant activ la evenimentele din toată luna decembrie 1989 l-a contrazis dur: A fost Revoluție, dar după fuga lui Ceaușescu aceasta a fost FURATĂ!”, scrie romania.europalibera.org.

Cum a reușit Germania să facă lustrația și ce mai are România de făcut, pentru ca românii să revină în țară – Interviu cu ambasadorul Germaniei pe ziare com

Trecutul, chiar acela dur comunist, nu poate fi șters cu buretele, ci asumat pâna la capăt, fără contabilizări meschine, spunea ambasadorul german Cord Meier-Klodt.

Klodt ne îndemna la o.privire lucidă, necantonată în stereotipuri și care să vadă mai departe de clivajul Est versus Vest. De pildă, România, după trei ani de avertismente europene, începe sa fie promițătoare, iar romanii europeni ar putea să se întoarcă acasă

Numai că, de la momentul interviului, Președintele Iohannis pare că este principala armă de întoarcere a României în epoca tristă și cețoasă a neocomunismului prin promovarea unor legi, care, dacă nu vor fi modificate, ar putea scoate țara din UE! NN. Și asta, acum, când pericolul rusesc este tot mai aproape de granițele de stat și, acest lucru ne ajută să ”vedem” mult mai clar, cum s-au orienta, precum pilitura de fier, după magnetul rusesc, politrucii români!

Reporter:Excelenta Voastra, marcarea a trei decenii de la caderea Cortinei de Fier va gaseste in Romania, tara care se afla, acum 30 de ani, de partea neagra a istoriei. Cum arata idealurile din 1989, astazi? Sunt suficienti 30 de ani pentru a vindeca o astfel de trauma? Vindecarea aceasta presupune mai degraba uitarea raului comunist sau, din contra, recuperarea prin memorie?

Fac o precizare: Nu sunt doar oaspete intr-o astfel de tara, ci si reprezint o tara a carei jumatate s-a aflat timp de multi ani de cealalta parte a Cortinei de fier si ai carei cetateni si-au dobandit libertatea acum 30 de ani printr-o revolutie pasnica.

Astazi – 30 de ani mai tarziu – si la noi isi pun, intr-adevar, multi intrebarea: cate dintre visurile si obiectivele pe care le aveam atunci, precum libertate si democratie, unitate si pace in Europa, am reusit, oare, sa le implinim?

Am doua raspunsuri la aceasta intrebare. In primul rand, sunt impotriva unei contabilizari meschine. S-a derulat totul atunci fara erori? A fost totul facut atunci cum trebuia? Desigur ca nu! Oare nu au promis unii din vest prea mult? Probabil ca da! A fost separarea in „invingatori si invinsi” ai Razboiului rece prea categorica? Cred ca da! (…)

Cine ar fi crezut, la scurt timp dupa schimbarea regimului comunist, ca Romania va deveni membru al Uniunii Europene deja in anul 2007? In prezent, Romania este o tara deschisa spre lume, moderna, cu un popor avid de noi experiente. Cu precadere tinerii sunt mobili si marcati de spiritul european. Nu exista nicio îndoială asupra valorilor pe care ei le reprezintă: valori europene, precum statul de drept, libertatea presei si o Uniune Europeana puternica.

Iar acum ajung la cea de-a doua parte a răspunsului. Trebuie sa facem totul pentru a apara aceste realizari de dimensiuni istorice in fata unor provocari complet noi: in domeniul securitatii interne si externe, in ceea ce priveste fluxurile migratorii globale si protectia climei globale. Anul 1989 nu a insemnat, desigur, „sfarsitul istoriei”! (…)

“Una dintre marile teme postcomuniste a fost aceea a lustratiei. In Romania, nu s-a făcut, iar acest fapt e perceput ca unul dintre marile esecuri. In Polonia, s-a facut, dar rezultatele acestui proces au pastrat, in continuare, clivaje, polarizari in societate. Germania pare a fi singurul exemplu pozitiv. Cum a reusit Germania?

Experienta noastra din Germania a demonstrat in mod clar ca investigarea si constientizarea la nivelul societatii a capitolelor intunecate ale propriei istorii sunt importante si vindecatoare. Numai in acest fel poate fi depasita povara istorica, asigurandu-se totodata o abordare constructiva si de viitor a acesteia.

Este un proces dureros, care necesita timp si caruia, mai ales, nu i se pune punct.

Fiindca atitudinea de „a sterge cu buretele” n-ar reprezenta o asumare a trecutului, ci o reprimare – iar acest lucru n-ar fi corect nici fata de victime, nici fata de generatia care a supravietuit acelor vremuri grele.

Un astfel de proces de analiza implica, desigur, si niste dezbateri incinse, care pot, la randul lor, sa dezbine.

Ce spun procurorii

La peste un an după ce fusese retrimis pentru refacere la Parchetul Militar, dosarul Revoluției a fost înaintat instanței. Sunt urmăriți penal pentru infracțiuni contra umanității doar trei inculpați: Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus.

Prin rechizitoriul Secției Parchetelor militare din 29 iulie 2022, în dosarul penal privind Revoluția din decembrie 1989, s-a dispus trimiterea în judecată pentru infracțiuni contra umanității a următorilor:

Ion Iliescu – fost președinte al României

Gelu Voican Voiculescu – fost viceprim-ministru al Guvernului României

Iosif Rus – general (rtr.) – fost șef al Aviației Militare

Este vorba de aceiași inculpați din dosarul care a fost restituit Parchetului Militar și în esență, de aceleași acuzații.

Procurorii dau acum asigurări că neregulile din acel dosar au fost remediate, potrivit unui comunicat al Parchetului General.

Procurorul general Gabriela Scutea a declarat miercuri că „reluarea dosarului de către un alt procuror ar fi însemnat o perioadă foarte mare de timp chiar și doar pentru citirea volumelor dosarului revoluției”.

Actele de urmărire penală și redactarea rechizitorului au fost făcute în 5 luni și 15 zile, a mai precizat Scutea.

Ca noutate, ICCJ a confirmat redeschiderea urmării penale în privința a 627 de persoane vătămate, cercetările fiind continuate de către Secția parchetelor militare în dosarul penal nr. 1/P/2020. Aceasta fusese una dintre nemulțumirile asociațiilor de revoluționari.

În intervalul 22 decembrie, orele 16.00 și 30 decembrie 1989 au survenit 857 decese, 2382 răniri de persoane, 585 privări grave de libertate cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional şi 409 cazuri de suferinţe mari.

Statul român și-a cerut iertare pentru crimele de la Revoluție, dar dreptatea așteaptă de 30 de ani ca și LUSTRAȚIA!

Florica Dura