Dosarul lui Daniel Don, fostul șef AJOFM Cluj, făcut pe genunchii SRI

Deschis în urmă cu trei ani, dosarul de luare de mită al fostului șef AJOFM Cluj, Daniel Don, se apropie de final după ce șefii de la ANOFM au fost audiați la termenele trecute. Potrivit lui Don, problemele lui i se trag de la faptul că a refuzat să îl includă pe Răzvan Pop, fostul consilier al lui Horea Uioreanu, în proiectele europene la care lucra Don împreună cu echipa lui. Potrivit unor surse judiciare, Pop ar fi ”omul SRI” declarațiile lui fiind hotărâtoare în condamnarea lui Uioreanu, fostul șef al administrației județene. Gazeta de Cluj vă prezintă o serie de inadvertențe din dosarul lui Daniel Don.

Potrivit rechizitoriului, fostul director al AJOFM Cluj, Daniel Don este acuzat că a luat o ”zeciuială” de peste 3,4 milioane de lei de la membrii echipei cu care lucra la proiectele europene câștigate de echipa de la agenția clujeană.

Don a fost trimis în judecată fără să fi fost prins în flagrant că a primit șpagă, ci doar în baza declarațiilor unor foști membri ai echipei care ar fi fost amenințați cu pușcăria de procurori.

Mai mult, fostul șef AJOFM Cluj spune că probleme i se trag după ce l-a refuzat pe Răzvan Pop care ar fi cerut să intre în echipa de la agenția clujeană care lucra la proiectele europene. Potrivit unor surse judiciare, Pop ar fi ”omul SRI” și a contribuit decisiv la condamnarea fostului șef al CJ Cluj, Horia Uioreanu. După ce Pop a pierdut postul de consilier al fostului șef al administrației județene clujene, el a încercat să intre în echipa lui don de la AJOFM.

”Răzvan Pop, denunțătorul din dosarul lui Uioreanu, a vrut să intre în proiectele europene derulate de mine, dar l-am refuzat să facă parte din echipă. M-a sunat și i-am spus că nu decid eu și l-am trimis la directoarea adjunctă, actualul director executiv al AJOFM Cluj (n.red. Otilia Maria NISTE). Nu știu ce au vorbit ei!”, declară Daniel Don.

Cert este că, la scurt timp, procurorii DNA au descins la sediul agenției clujene de ocupare a forței de muncă și l-au reținut pe șeful instituției pentru luare de mită, fără să fi descoperit vreo neregulă în contabilitatea lui.

Mai mult, după ce Don a intrat în ”caruselul justiției” Maria Niste i-a făcut plângere fostului ei șef pentru abuz în serviciu.

”În 2016, șefa de la AJOFM Cluj (Maria Niste, n.red.) mi-a depus o plângere penală pentru abuz în serviciu. Plângerea a stat un an de zile la procurorul de caz, Anemaria Cireap care o trimite spre soluționare la poliție!

În denunț era vorba despre un contract încheiat între AJOFM Cluj și casa de avocatură a Stancăi Gidro (fostul șef al Baroului Cluj) pentru a reprezenta instituția la ÎCCJ într-un proces cu Curtea de Conturi a României. Noi nu ne puteam reprezenta pentru că juristul nostru nu avea jurisdicție la ÎCCJ. Iar eu n-aș fi avut dreptul să închei contractul fără avizul ANOFM. Păi, contractul avea avizările colegilor mei, eu nu semnasem nimic, iar acțiunea respectivă avea avizul ANOFM. Plus că procesul a fost câștigat în instanță. Suma contractului a fost de 20.000 lei. Poliția nu a mai făcut nicio anchetă în dosarul respectiv!”, povestește Don.

Avocații fostului șef al AJOFM au încercat să afle în ce a constat colaborarea SRI-DNA la cazul lui Don. Reprezentanții SRI au răspuns că nu pot da informații deoarece ele intră sub incidența ”secretului de stat”, iar reprezentanții DNA s-au făcut că uită să răspundă.

Dosar de poliția politică

Dosarul fostului șef AJOFM Cluj a fost deschis de Valeriu Vâtcă, polițist judiciar.

”Dosarul meu a fost deschis de comisarul Vâtcă, fiind singurul polițist judiciar care a făcut un dosar dintr-o sesizare din oficiu, pentru că, de obicei, dosarele le fac procurorii, nu polițiștii judiciari. Avocații mei au sesizat acest lucru, dar instanța nu a luat în seamă acest aspect.

În sesizarea din oficiu nu se face trimitere la absolut niciun act, ci doar în baza informațiilor și notelor. Niciun șef de-al meu de la București, sau Prefectul Clujului, nu au primit vreodată vreo înștiințare că eu aș fi comis vreo faptă penală. Nici în presă nu a apărut vreodată o informație de acest gen!

Cum un judecător acceptă să dea o hotărâre de supraveghere și interceptare în baza unei cereri făcute de un polițist?! Practic eu am fost urmărit fără să fi comis vreo faptă penală! Am fost supravegheat timp de mai multe luni fără ca eu să fiu prins că aș fi făcut ceva, în situația în care Curtea Constituțională a hotărât că supravegherile făcute de tandemul SRI – DNA sunt lovite de nulitate. Practic dosarul meu este de poliție politică. Timp de jumătate de an am fost supravegheat fără să se fi dovedit vreo faptă penală pe care s-o comis. Am fost filat degeaba!”, explică Don.

Șefii de la ANOFM spun că Don și-a respectat sarcinile de serviciu

Revenind la ultimele declarații de martori din proces, șefii agenției naționale au susținut în fața judecătorului că Don și-a respectat atribuțiile de serviciu.

Cristiana Barbu, fost președinte ANOF în perioada 2012 – 2015 a declarat că ea nu a identificat nicio problemă în legătură cu activitatea lui Don.

”Nu am primit niciodată vreo sesizare scrisă, nu aveam certificat ORNIS şi nu puteam să primesc astfel de sesizări şi nici de la cei 4 miniştrii ai Muncii nu am primit vreo atenţionare în acest sens. Aprecierile au fost, în primul rând, ale ANOFM, pentru că la Cluj s-au derulat multe proiecte care au fost un model pentru restul agenţiilor. Exista o practică, în sensul că de 2-3 ori pe an ne întâlneam şi fiecare judeţ îşi prezenta proiectele, pentru că se punea accent pe transparenţă, pe evitarea dublei finanţări. În cadrul acestor întâlniri la care de fiecare participa domnul Don Daniel, erau apreciate proiectele AJOFM Cluj, dar şi pentru faptul că Don Daniel venea de fiecare dată cu idei noi şi bune. De asemenea, a avut prezentări de proiecte şi bune practici la Ministerul Muncii, la Ministerul Fondurilor Europene. Mai mult de atât, am fost invitată împreună cu domnul Don Daniel şi alţi colegi la Bruxelles pentru a prezenta proiecte europene şi noi teme de proiecte”.

Rodica Andronescu, șef ANOFM în perioada 2011 – 2012, a declarat că nu a depistat nicio problemă legată de eligibilitatea plăților făcute din cadrul proiectelor europene derulate la AJOFM Cluj.

Astfel, se pare că procurorii au întocmit rechizitoriul lui Don fără să fi existat vreun prejudiciu la bugetul de stat, al AJOFM Cluj sau al fondurilor europene!

Securistul care a urmărit-o pe Doina Cornea, colaborator cu unul dintre denunțătorii lui Daniel Don

Printre cei care au făcut denunțuri împotriva lui Don se numără și unul dintre juriștii instituției, Daniel Cenan care, potrivit angajaților AJOFM Cluj, avea probleme cu alcoolul și cu jocurile de noroc.

Întâmplător sau nu, Cenan este ”conectat” cu fostul ofițer de Securitate Marcel Brândușan!

”În timpul perchezițiilor, procurorii au constrâns un coleg de-al meu, Daniel Cenan, juristul AJOFM Cluj, să facă un denunț împotriva mea. Ca o paranteză, la Cenan venea destul de des Marcel Brândușan (fost ofițer de Securitate și comandant la „doi s-un sfert”, n.red). Cenan m-a întrebat dacă se poate întâlni cu Brândușan, care vroia să consulte bazele de date de la AJOFM Cluj, și eu i-am spus că nu avem nimic de ascuns.

Ulterior am descoperit că, în ziua în care a avut loc percheziția la sediul AJOFM Cluj, și Cenan trebuia să fie birou, el a dat și denunțul la sediul DNA Cluj, dar s-a pontat ca lucrând la proiectul european la care lucra. Practic, Cenan a fost în ziua de 13 noiembrie în trei locuri în același timp. Am sesizat lucrul acesta judecătorilor, dar nu a contat”, își amintește fostul șef al AJOFM Cluj.

Înainte de arestare, procurorii DNA și agenții SRI au folosit și un ”agent provocator” în încercarea de a-l prinde pe Don. Însă schema nu a funcționat.

”În proces a avut loc audierea unei casete în care s-a dovedit folosirea unui agent provocator de către DNA. Este vorba de o colegă de-a mea, Elena Motoiu, care avea un handicap, și pe care am mutat-o dintr-un birou în altul. La biroul respectiv ea își făcuse o serie de relații cu angajatorii și nu i-a convenit că am mutat-o, așa că a început un război cu mine. M-a amenințat cu avocații de abuz în serviciu, etc.

Procurorii și cei de la SRI au pus tehnică de interceptare pe colega asta și au trimis-o să obțină denunțuri de la colegii mei de la AJOFM Cluj. A mers la sediul AJOFM Cluj să se întâlnească cu Crișan Bodea Marioara și să o întrebe dacă mi-a dat mită. Pe înregistrare se aude cum coboară din mașină, merge la sediu, o întreabă pe colega mea dacă mi-a dat mită, ea spune că nu, apoi ea se întoarce la mașină. Atât! Păi acesta este un agent provocator!”, spune Don.

Ulterior, în perioada în care fostul șef al AJOFM a stat în arest la domiciliu, Motoiu a depus o plângere penală în care sesiza că a fost amenințată de un trimis de-a lui Don! Polițiștii nu au finalizat nici acum ancheta, la câțiva ani de la depunerea plângerii! Însă, în baza plângerii respective, instanța a prelungit măsura arestului la domiciliu considerând că fostul șef al AJOFM reprezintă un ”pericol public”!

”La expirarea măsurii, vine un polițist la mine acasă care mă cheamă să dau o declarație la Secția 4 în dosarul cu martorul amenințat. Aici, am aflat cu stupoare că, de fapt, am calitatea de martor! Dosarul era cu autor necunoscut și așa a rămas până în ziua de azi!”, mai spune Daniel Don.

DNA nu a văzut contul denunțătorului

O altă problemă care transpare din dosarul lui Daniel Don constă în expertizele contabile realizate de DNA. În rechizitoriul DNA se arată faptul Marian Moteoc, șoferul lui Don, scotea sume de bani din bancomate pe care i le dădea personal, în plicuri, fostului șef al AJOFM. Însă, în expertiza DNA nu se arată că, de fapt, Moteoc depunea spumele de bani în contul soției lui!

Cu toate acestea, instanța nu a acceptat nici acum realizarea unui alt raport contabil decât cel făcut de procurori și depus la dosar. ”În aceeași perioadă, Moteoc Marcu Marian a mai avut deschise la Banca Transilvania două conturi cu acumulare în euro care nu au fost identificate în raportul specialistului DNA ăn care înregistrează depuneri în numerar în euro și nu au fost cuprinse în raportul de expertiză al DNA. Aceste depuneri de numerar sunt în directă legătură cu sumele care Moteoc susține că le-a dat mită lui Don Daniel. Unde este răspunsul specialistului cum s-au utilizat sumele încasate de experți în perioada octombrie 2010 – 13 noiembrie 2015?”

Fost securist cu nasul în informațiile AJOFM Cluj

Marcel Brândusan a fost șeful Serviciului de Protecție Internă din cadrul SIPI Cluj. Brândușan este securistul care a filat-o pe Doina Cornea până în 1989 și care a fost destituit din cauza lipsei de rezultate, dar a fost numit ulterior la Direcția Generală Anticorupție Cluj. Serviciul condus de comisarul șef Marcel Brândușan a fost acuzat că nu a reușit să adune informații legate de corupția de la nivelul Serviciului de Poliție Rutieră, unde un control venit la București ar fi depistat zeci de procese verbale de contravenție care nu au fost predate. Lui Brândușan i s-a mai reproșat faptul că nu a strâns informații despre polițiștii care ofereau „acoperire” pentru traficul cu țigări sau alte fapte de corupție.

Acuzațiile DNA Cluj

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2010 – noiembrie 2015, în activitatea de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, în care Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Cluj a avut calitatea de beneficiar sau partener au fost cooptate de către inculpatul Don Daniel persoane provenind din rândul angajaților AJOFM, subordonați ai acestuia ori din rândul foștilor angajați suspendați din funcție, aceștia fiind desemnați în calitate de experți ai proiectelor.

Remunerațiile experților care compuneau echipa de management și respectiv echipa de implementare constituiau cheltuieli ale proiectelor, cuprinse ca atare în bugete drept cheltuieli cu resursa umană și erau suportate din fondurile provenind din bugetul Uniunii Europene.

Întrucât, potrivit prevederilor legale, directorul Don Daniel nu putea fi remunerat în cadrul proiectelor, din probele administrate în cauză a rezultat faptul că acesta a pretins o parte din veniturile încasate de subordonații săi.

În acest context, în perioada respectivă, inculpatul Don Daniel, în calitate de funcționar public cu funcție de conducere, director executiv al AJOFM Cluj, reprezentant legal al instituției și manager al proiectelor finanțate din fonduri provenind din bugetul Uniunii Europene în care instituția a avut calitatea de beneficiar sau partener, a pretins și a primit, în mod repetat, de la inculpații Uifălean Cristina Diana, Enyedi Andrei, Apătean Vasile Dumitru și alte persoane, sume de bani totalizând 3.486.829 lei, bani care provin din bugetele unor proiecte finanțate din fonduri europene, prin programele POSDRU și FEAG.

Începând din anul 2012, inculpatul Don Daniel a fost sprijinit în obținerea foloaselor bănești de către inculpatul Moteoc Marcu Marian, șoferul său, care a colectat lunar banii pretinși. Sumele de bani respective au fost remise de regulă, în sediul instituției, de cele mai multe ori în plicuri.

După colectare, banii au fost înmânați inculpatului Don Daniel sau, la indicațiile sale exprese, au fost depuși fie în autoturismul de serviciu folosit de către acesta din urmă fie într-un cont bancar deținut de directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Cluj.

Inculpatul Don Daniel, în calitate de funcționar public, are obligația declarării activelor financiare cu ocazia completării declarației de avere în cuprinsul căreia, sub sancțiunea atragerii răspunderii penale pentru infracțiunea de fals în declarații,

Urmare a analizării declarațiilor de avere completate de către Don Daniel la data de 14.04.2014, aferent veniturilor obținute pe parcursul anului 2013 și respectiv la data de 08.04.2015 corespunzător veniturilor obținute în anul 2014, s-a reținut că funcționarul public nu a declarat sumele identificate în conturile bancare la categoria activelor financiare.