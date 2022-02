Așa cum am arătat în ediția precedent, în dosarul în care sunt judecați Ioan Andreica, Popescu Lazăr, Sabău Ioan-Claudiu, Cozariuc Mihai-Mircea, Stamatoiu Cristian, Palade Adrian, Istrate Ion (Fuji), Stănescu Mihai și Stănescu Cezar, au început audierile. Până acum au dat declarații doi dintre inculpații din dosar: Mircea Cozariuc, proprietarul SC Interdevelopment SRL, precum și amicul acestuia, Cristian Stamatoiu. Din declarația acestuia reiese că fostul președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Liviu Rusu, ar fi condiționat bunul mers al contractului câștigat prin licitație de asocierea Interdevelopment SRL – Bilfinger Berger Baugellschaft m.b.H pentru închiderea gropilor de gunoi existente pe raza județului, și ar fi cerut bani, vreo 300.000 de euro.

Așa cum am arătat în mai multe rânduri, Liviu Rusu a fost scos de sub urmărire penală de către procurorii DNA, și de aici doar bănuim motivele – ori că a colaborat cu anchetatorii, ori că aceștia nu au avut suficiente dovezi pentru a dovedi că acesta a primit șpagă, așa cum reiese din declarațiile celor implicați în toată această poveste penală. Vorba aceea, vorba volant, scripta manent… sau măcar oarecare înregistrări, acolo de suport să fi avut… doar că procurorii nu prea au avut de nici unele, fiindcă Rusu a fost foarte precaut să nu cadă în plasă și și-a păzit spatele mai mult decât s-au gândit unii. A lucrat prin intermediari, fără să lase urme, astfel că probele s-au oprit la alte persoane și nimic concret nu a putut fi dovedit, cum că ar fi comis vreo infracțiune. În schimb, Andreica s-a expus se pare prea tare și a mușcat-o rău, cum se spune. Câtă vinovăție are fiecare, dacă are, în această speță, va cântări la final instanța, însă acel moment e încă departe.

Până una alta, omul de afaceri Mircea Cozariuc a depus mărturie în fața instanței de la Tribunalul Bistrița-Năsăud, declarație prezentată în ediția de săptămâna trecută a Gazeta de Bistrița. Același lucru l-a făcut și Cristian Stamatoiu, amic cu Cozariuc și bun colaborator al acestuia pe parte de proiectare, și pe care a încercat să îl ajute să rezolve problemele ivite în relația Interdevelopment SRL – Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Stamatoiu este cel care a ținut legătura cu Ioan Claudiu Sabău, săgeata lui Liviu Rusu și a lui Ioan Andreica.

Piedici cu caru’, intenționate

Colaborarea lui Stamatoriu cu Cozariuc a început se pare prin 2007, deci cu circa 3 ani mai devreme ca Interdevelopment SRL să prindă contractul de la Bistrița. Potrivit lui Stamatoiu, o parte din documentația tehnică cu care firma lui Cozariuc s-a prezentat la licitație a fost întocmită chiar de el.

„ (…) În cadrul colaborării noastre eu trebuia să fac proiectările pe parte geotehnică și fundație sau să acopăr o zonă mai dificilă. Știu că una dintre licitațiile la care a participat SC Interdevelopment în 2009 a fost și închiderea gropilor neconforme de gunoi, din județul Bistrița-Năsăud. O parte din documentația tehnică a fost întocmită de mine. În 2010, la începutul anului, am aflat de la departamentul tehnic al Sc Interdevelopment cu care colaboram că unul dintre pachetele licitate a fost câștigat de dânșii. Ulterior semnării contractului, tot de la departamentul tehnic, de la persoanele care se ocupau cu implementarea tehnică a proiectului, am aflat că implementarea acestuia întâmpină mari probleme”, a declarat Cristian Stamatoiu.

Acesta este momentul în care apare în scenă Claudiu Sabău. Acesta, prin intermediul unei cunoștințe comune, a făcut rost de numărul de telefon al lui Stamatoiu și a stabilit o întâlnire într-un restaurant din zona Gării de Nord. Atunci, Stamatoiu a aflat că Sabău este trimisul lui Liviu Rusu

“În cadrul întâlnirii, domnul Sabău mi-a spus că este trimis de domnul Rusu Liviu, președintele Consiliului Județean, care solicită pentru ca contractual să nu aibă probleme, să nu fie reziliat, să fie acceptat de diferitele situații de lucrări sau documente, suma de 300.000 de euro. Făcând legătura cu ceea ce îmi spusese personalul Interdevelopment, mi-am dat seama că aceste lucruri pot fi reale și am mers cu domnul Sabău la sediul Interdevelopment și pentru a-i solicita direct dânsului suma respectivă de bani. Ajunși la sediul Interdevelopment, am aflat că domnul Cozariuc nu era acolo. Ne-am despărțit urmând ca eu să îi transmit domnului Cozariuc solicitările președintelului Consiliului Județean”, a declarat Stamatoiu.

Acseta a mai precizat că atunci când s-a întâlnit ulterior cu Cozariuc și i-a transmis pretențiile lui Liviu Rusu, omul de afaceri a refuzat categoric spunând că nu va ceda șantajului.

“Îmi aduc aminte că a spus ceva de genul: «O să ajungem la DNA»”, a mai spus Stamatoiu.

Numai că după o vreme, Cozariuc s-a răzgândit fiindcă nu voia să-și îngroape firma, astfel că i-a spus lui Stamatoiu că va plăti suma cerută de la Bistrița. Aici a intrat în scenă Lazăr Popescu cu a lui firmă Sparver LLC, un off-shore austriac.

“Ulterior întâlnirii (n. r. – cu Mircea Cozariuc) am discutat cu Sabău Claudiu, care a venit la București, și împreună am mers la domnul Lazăr Popescu unde am primit un draft de contract care prevedea plata celor 300.000 de euro în 3 tranșe a câte 100.000 de euro la o distanță de 2 sau 3 luni, nu îmi aduc aminte. Eu am mers cu contractul la Interdevelopment, iar după câteva zile a fost semnat. În următoarele zile, a fost emisă o factură de 100.000 de euro către SC Interdevelopment, care a fost și plătită. După 2-3 săptămâni de la efectuarea plății domnul Cozariuc avea vaga impresie că banii care i-am dat băieților pentru domnul președinte au fost furați sau s-a întâmplat cu totul altceva, pentru că presiunile se măriseră exponențial”, a mai declarat Stamatoiu.

A doua tranșă a mers în conturile firmei lui Fuji

Acesta a mai arătat că în apropierea celei de-a doua tranșe, la solicitarea lui Sabău, contractual cu Sparver LLC a fost închis și s-a făcut un alt contract cu firma lui bistrițeanului Ion Istrate, zis Fuji – SC Elarenal SRL. Pentru a putea plăti sumele solicitate de la Bistrița, Cozariuc ar fi apelat la o linie de credit, pentru a putea a plăti șpaga și să poată merge mai departe cu proiectul.

Numai că, așa cum au arătat procurorii în rechizitoriu, din cei 100.000 de euro intrați în conturile Sparver LLC, 17.000 de euro au ajuns în contul lui Adrian Palade – șoferul lui Ioan Andreica, bani care i-ar fi fost destinați secretarului de stat.

Au dat morman de bani, dar tot nu a fost de-ajuns

Potrivit lui Stamatoiu, după ce Cozariuc a plătit și cea de a doua tranșă de bani, lucrurile păreau că se liniștesc. A fost doar o aparență, fiindcă și după ce au plătit a treia tranșă, li se cereau bani în continuare.

“La începutul toamnei, sau în toamnă, a fost plătită ultima tranșă de 100.000 euro, după care lucrurile au luat-o pur și simplu razna. Am avut o întâlnire cu domnul Cozariuc care mi-a descris o situație extrem de neplăcută la Bistrița, și mi-am pus întrebarea dacă banii au ajuns la președintele Consiliului Județean sau nu, iar din acel moment relația dintre mine și domnul Cozariuc s-a stricat, s-a deteriorat. Am discutat ulterior cu domnul Sabău care mi-a spus ulterior că totul este în regulă, că nu este nicio problemă”, a spus Stamatoiu.

Acesta spune că în aceeași perioadă a fost contactat din nou de Sabău care i-a transmis că “cineva” vrea să îl vadă, așa că a venit la Bistrița. Acel cineva era chiar Liviu Rusu, cu care s-a întâlnit la un restaurant din afara municipiului, într-o parcare.

“Îmi aduc aminte că domnul președinte i-a făcut semn cu mâna domnului Sabău să se îndepărteze și în discuțiile pe care le-am avut, mi-a spus că procentul este foarte mic, el nu a încasat decât o parte din bani și se așteaptă ca întreaga sumă să îi fie remisă. L-am rugat la momentul respectiv să discute cu domnul Sabău și i-am spus că toți banii au fost plătiți și dânsul mi-a spus gata, de-ajuns. Am plecat spre București și mi-am dat seama că undeva lucrurile deviaseră rău de la orice. Având în vedere ultima discuție cu domnul Cozariuc și faptul că eram într-o situație semi-imposibilă, nu i-am spus absolut nimic, inclusiv colaborarea terminându-se la ultima întâlnire.

Tot la sfârșitul toamnei, am mai avut o întâlnire cu președintele Consiliului Județean, tot Claudiu Sabău m-a condus la dânsul și întâlnirea a avut loc în mașina dânsului, era foarte nervos, furios de fapt, aproape că nu am apucat să spun nimic, dar a spus că va anula contractul, nu va executa plăți”, a declarat Stamatoiu.

A făcut pe dracu-n patru și a mai scos 100.000 lei ca să-l mulțumească pe Rusu

Acesta a mai arătat că, dacă la început întâlnirile cu Liviu Rusu erau mijlocite de Sabău, începând cu decembrie 2010 președintele CJ Bistrița-Năsăud a început să îl sune în mod direct cerându-i să se întâlnească, însă a evitat, avansând tot felul de scuze. Cum Stamatoiu nu a mai ajuns la Bistrița, a fost contactat de Sabău, cu care s-a întâlnit prin februarie-martie 2011, și care i-a spus că Liviu Rusu este foarte nemulțumit, că s-a putea să anuleze contractul cu Interdevelopment, s-a mai taie părți din el, și că firma condusă de Cozariuc mai trebuie să remită bani, fără însă a aminti o sumă anume. Totodată, Sabău i-a arătat niște documente din care reieșea că administrația condusă de Liviu Rusu va încerca procedura de dare afară a constructorului, de infrigement. Ca să mai amâne deznodământul, în martie 2011, Stamatoiu a luat legătura cu unul dintre asociații Geogis SRL pentru a-l ajuta cu o sumă de bani, iar “ajutorul” a fost un contract de circa 80.000 lei, încheiat cu firma lui Fuji, Elarenal SRL. În aceeași lună, Stamatoiu spune că i-a remis, din buzunarul propriu, 20.000 lei lui Liviu Rusu, și dacă ar fi avut mai mulți bani la dispoziție, i-ar fi dat și mai mult doar ca să fie bine.

“Întâlnirea a avut loc în mașina dânsului, banii i-am băgat în torpedo, erau într-un plic, iar ulterior ne-am despărțit”, a mai precizat Stamatoiu, el subliniind totodată că, începând cu acea lună martie și până în iunie a mai fost sunat atât de Liviu Rusu, cât și de Claudiu Sabău, însă nu le-a mai răspuns la telefon.

Spaima de insolvență duce la darea de mită

Întrebat fiind de instanță în legăturile cu piedicile pe care le-a avut Interdevelopment în legătură cu executarea contractului, Stamatoiu a precizat că informațiile i-au parvenit pe două paliere: pe de o parte de la șefii de șantier, iar pe de altă parte de la echipa de management.

“Aceste piedici se concretizau prin nepredarea fronturilor de lucru, neacceptarea de documente, respingerea de planuri de situații, de studii de teren în general; drept exemplu, după ce angajații firmei au făcut la un moment dat două ridicări topografice, a fost nevoie de încă o ridicare topo efectuată de firma care trebuia să facă acest lucru. Contractul fiind unul de proiectare și de execuție au fost foarte multe probleme pe partea de execuție fiind impuși foarte mulți subcontractori locali sau se dorea impunerea acestora”, a declarat Cristian Stamatoiu.

Acesta a mai fost întrebat în instanță de ce Mircea Cozariuc nu a apelat la căile legale atunci când a văzut că întâmpină piedici în derularea contractului încheiat de firma sa cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în vederea înlăturării acestora. Răspunsul a fost unul simplu: teama de insolvență, dar și lipsa de încredere că autoritățile abilitate ar putea face ceva.

“Această discuție am avut-o cu domnul Cozariuc chiar înainte de semnarea contractelor cu Sparvell, acestea au fost două: 1. încrederea că se poate face ceva de către autoritățile abilitate, și 2, în cazul în care se apela la autorități, foarte probabil că firma intra în insolvență pentru că în acel moment în șantiere erau foarte mulți oameni, muncitori, utilaje, combustibil, și lucrurile acestea trebuiau plătite constant. Societatea era foarte angajată, expunerea era mare, societatea contractase deja credite înainte de contractarea liniei de credit pentru plata celei de-a doua tranșe de 100.000 de euro, deoarece toți furnizorii pe care noi îi aveam la rândul nostru pretindeau plăți în avans”, a explicat Cristian Stamatoiu.

Luca Iancu, prezent și el la ciupit de mărunțiș

Stamatoiu spune că nu a fost abordat, prin intermediul lui Claudiu Sabău, doar de Liviu Rusu, ci și de Luca Iancu, la acea vreme vicepreședinte al Consiliului Județean, care și acesta a cerut bani pentru a-l ajuta, vezi-Doamne, în campania electorală sau alte acțiuni. Întâlnirea a avut loc în cursul anului 2011.

“Întâlnirea cu domnul Luca Iancu a avut loc pe o terasă exterioară sau într-o grădină de vară, prezentările au fost făcute de Claudiu Sabău, plata celor 10.000 lei a fost făcută la solicitarea domnului Sabău pentru a-l ajuta în campania electorală sau pentru diferite acțiuni de ajutorare a copiilor. Șțiam că nu este așa, dar de la șefii de șantier aflasem că fusese în șantiere acest domn vicepreședinte și le solicitase direct sau indirect diferite lucruri, foloase, cum ar fi motorină, nisip, utilaje pentru anumite lucrări, lucruri pe care le știu de la șefii de șantier, iar prezența dânsului pe șantier era de 2-3 ori pe săptămână. Suma de 10.000 lei am remis-o vicepreședintelui Consiliului Județean, dar nu cu acea ocazie, deoarece nu aveam bani la mine, remiterea sumei de bani s-a făcut personal în toamnă, însă nu mai țin minte exact locul, în orice caz a fost vorba despre un restaurant sau un local public”, a mai precizat Cristian Stamatoiu.

Zero beneficii și în mâna procurorilor

De ce a făcut atât de multe lucruri Cristian Stamatoiu pentru firma lui Mircea Cozariuc? Simplu: multe dintre proiecte erau întocmite de el, iar înțelegerea cu Cozariuc a fost ca, după ce acestea vor fi aprobate de către beneficiari și deci Interdevelopment își va încasa suma ce îi revenea prin contract pentru munca depusă, atunci și Stamatoiu și-ar fi primit banii. După ce a și dat din buzunarul propriu acesta nu a mai văzut niciun ban, mai ales că ulterior au apărut problemele, a se citi au apărut în peisaj procurorii DNA.