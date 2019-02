Dosar Claudiu Lup: Avocații cer excluderea unor probe pe motiv de nulitate! Vor să știe și care este implicarea SRI în dosar

Dosarul în care este judecat polițistul Claudiu Lup de la Serviciul de Permise Auto Bistrița-Năsăud devine tot mai interesant. Avocații celor doi inculpați, respectiv Claudiu Lup și Ilie Vartolomei, au reușit să îi prindă pe picior greșit pe procurori în ceea ce privește declarațiile martorilor sub acoperire, fiindcă aceștia au recunoscut fără voie că au avut față de cei pe care îi vizau o atitudine provocatoare. Acum, apărarea cere instanței să constate nulitatea relativă a probelor respective și excluderea lor din dosar, precum și a tuturor probelor care derivă din acestea. Un alt element foarte interesant este solicitarea lui Claudiu Lup formulată prin intermediul avocatului său, care a cerut instanței să dispună efectuarea unor adrese către SRI și DIPI, pentru a se verifica implicarea celor două servicii în instrumentarea acestui dosar. De fapt este vorba de implicarea celor două servicii în dosarul principal instrumentat de procurori din care s-au desprins ulterior dosarele care au ajuns pe rolul instanței de judecată, respectiv cel al lui Claudiu Lup, cel al lui Simion Baciu (aflat în apel la Curtea de Apel Cluj) și cel al lui Mihai Capotă.

Așa cum arătam într-o ediție a Gazetei de Bistrița din luna decembrie 2018, în dosarul în care sunt judecați Claudiu Lup și Ilie Vartolomei, primul pentru luare de mită și abuz în serviciu, al doilea pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu, au fost audiați de instanță cei doi investigatori sub acoperire, care le-au întins plasa celor doi actuali inculpați.

Tot atunci arătam că, într-o bună zi, Vartolomei s-a trezit abordat de către investigatorul sub acoperire Dorinel Ionel Rus, pe o terasă din fața casei sale din Parva. Nu se știe însă cum a fost “selectat” Vartolomei de către investigatorul sub acoperire, care în fața instanței a vrut să lase impresia că de fapt el a făcut o mare descoperire printre infractori. Totuși, avocatul lui Vartolomei a reușit să arate instanței faptul că, în ceea ce privește “rezolvarea permiselor” Dorinel Ionel Rus a fost cel care l-a provocat pe clientul său pentru a comite infracțiuni.

Al doilea investigator sub acoperire audiat de instanță

Același stil a fost abordat și de celălalt investigator sub acoperire, Florin Moldovan, cel care a susținut practic examenul pentru permisul auto și i-a dat mită lui Lup.

În fața instanței, acesta a arătat că prima întâlnire cu Ilie Vartolomei a avut-o undeva pe Valea Jelnei, pe când pârveanul i-a adus celuilalt investigator sub acoperire Dorinel Ionel Rusu, un transport de lemne. Este momentul în care Vartolomei și Moldovan s-au cunoscut. Tot atunci, Moldovan a încercat să afle cum poate să își ia mai repede permisul și în ce condiții. Potrivit acestuia, Vartolomei l-a liniștit oarecum lăudându-se că are cunoștințe la poliție și l-a sfătuit ca mai întâi să promoveze examenul teoretic. Deși a încercat să afle care sunt costurile, adică cât trebuie să dea șpagă, Moldovan nu a aflat nimic. După promovarea examenului teoretic, în cadrul unei întâlniri pe care Moldovan, Rusu și Vartolomei au avut-o la un restaurant din orașul Năsăud, pârveanul a fost din nou tras de limbă de cei doi investigatori. Și el, evident, s-a lăudat din nou cu sprijinul unor polițiști, mai ales că Moldovan s-a arătat interesat să ia permisul și pentru alte două categorii. Atunci i-ar fi spus Vartolomei lui Moldovan că îl costă pentru asta 300 de euro. Tot la restaurant, investigatorul sub acoperire Dorinel Ionel Rusu susține că i-ar fi dat 500 leilui Vartolomei, după care, la o altă întâlnire care a avut loc în Năsăud, Florin Moldovan i-a mai dat bărbatului 150 de euro.

Întrebat de instanță cum a decurs de fapt examenul practic susținut cu Claudiu Lup, investigatorul Moldovan a arătat că a încălcat intenționat mai multe reguli de circulație.

“Pe timpul examinării polițistul nu mi-a atras deloc atenția, nu am discutat deloc, la sfârșit mi-a spus că am promovat examenul”, a declarant Moldovan.

Ca și în cazul lui Dorinel Rus, avocații inculpaților au încercat să demonstreze că și Moldovan a avut o atitudine provocatoare. Pentru a înțelege cum au decurs lucrurile vom reda un scurt pasaj din timpul audierii acestui investigator sub acoperire.

Contre în instanță

Avocatul lui Lup Claudiu: “Care a fost motivul pentru care s-au iscat în cursul discuțiilor cu inculpatul Vartolomei și discuții referitor la promovarea categoriilor B, C și așa mai departe, referitor la permisele de conducere De ce s-au iscat astfel de discuții referitor la promovarea acestor examene?”

Investigator Moldovan: “Eu am purtat o singură dată acest gen de discuții la prima întâlnire cu Vartolomei Ilie și vroiam să fiu sigur că voi promova examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria B, deoarece nu vroiam să pierd timp.”

Avocatul lui Lup Claudiu: “În ce sens era nevoie de siguranță sau lipsă de pierdere de timp? Dumneavoastră nu erați pregătit pentru aceste examene? Dumneavoastră nu ați urmat școlile de șoferi înainte de a da aceste examene?”

Investigator Moldovan: “Activitățile mele au fost desfășurate pentru probarea actelor de corupție”.

Avocatul lui Lup Claudiu:” Rugăm să detaliați”

Procuror: “Ne opunem, doamna președinte”

Avocatul lui Lup Claudiu:”Aici este punctul de pornire, deci opunerea ar însemna încălcarea dreptului la apărare. Încălcarea flagrantă a dreptului la apărare”

Procuror: “Doamna președinte, a spus clar martorul în ce condiții s-a desfășurat”.

Avocatul lui Lup Claudiu: “Am pus întrebarea firească în continuare. Deci am rugat să detalieze ultima afirmație, deci răspunsul la întrebarea mea. Domnul a răspuns că activitățile dânsului vizau probarea faptelor de corupție și am rugat să detalieze această afirmație și practic acest răspuns la întrebarea pe care am pus-o eu”.

Procuror: “Există acte la dosar în acest sens. Dacă s-a răspunde la această întrebare s-ar ajunge în final la devoalarea identității acestui martor”.

(…)

Avocatul lui Ilie Vartolomei: “Care erau faptele de corupție care se urmăreau a fi dovedite?”

Procuror: „A spus clar, ceea ce s-a delegat în ordonanța de delagare.”

Avocatul lui Ilie Vartolomei: “Care erau faptele de corupție care se urmăreau a fi dovedite? Concret.”

Președinte complet: Vă rog să răspundeți.”

Martor: Am acționat conform autorizației și conform dispoziților primite din partea procurorului.”

Avocatul lui Ilie Vartolomei: “Am întrebat care, în concret, că în data de.. nu știu ce, că nu, că da, ceva concret. Care erau faptele imputate inculpatului Vartolomei care se doreau a fi dovedite.”

Președinte complet: “Vă mai amintiți acum? Sau ați acționat în baza dispozițiilor ordonanței/. Cum ați procedat?”

Martor: „Am încercat să probez traficul de influență, influența acestuia la polițiști, modul în care urmează să fie ajutat de către polițiști în transportul cu lemne, în promovarea examenelor pentru obținerea categoriei B, C și C+E.”

Avocatul lui Ilie Vartolomei: “La momentul în care vi s-a solicitat să faceți aceste activități, domnul Vartolomei săvârșise vreo faptă de trafic de influență?”

Procuror: “Ne opunem doamna președinte, martorul nu are de unde să știe ce s-a întâmplat înainte. A spus clar martorul, a acționat în baza ordonanței procurorului. Cunoștea exact ceea ce…”

Avocatul lui Ilie Vartolomei: “Faptele pe care dumneavoastră le-ați descris și le-ați detaliat în declarația de acum, la momentul în care vi s-a solicitat să-l abordați pe domnul Vartolomei, erau săvârșite?”

Martor: ”Nu am de unde să știu acest lucru.”

Deși anchetatorii susțin că Vartolomei transporta lemne fără acte, folosindu-se de ajutorul unor polițiști, adică a lui Claudiu Lup, Vartolomei a precizat în instanță că a primit amenzi în valoare de “20 milioane” (n. r. – lei vechi) pentru niște cherestea pe care a dat-ochiar investigatorilor sub acoperire.

Se cere excluderea unor probe

Urmare a audierii în instanță a investigatori sub acoperire, avocatul lui Claudiu Lup a solicitat instanței să constate nulitatea relativă a declarațiilor acestora și în consecință să dispună excluderea acestor probe ca fiind nelegal obținute, precum și excluderea tuturor probelor derivate, respectiv rapoartele și procesele verbale întocmite de cei doi investigatori și cuprinse în rechizitoriu.

“Martorii au fost audiați de către organele de urmărire penală cu încălcarea dreptului la apărare al inculpatului Lup Petru Claudiu, în lipsa respectării dreptului de a participa la efectuarea actelor de urmărire penală și a audierii în condiții de contradictorialitate (posibilitatea de a pune întrebări). Este real că și în cursul judecății, nu au fost admise toate întrebările apărării, pentru că acuzarea s-a opus vehement clarificării condițiilor în care martorii au acționat. Cu toate acestea, au rezultat suficiente indicii care să clarifice aceste «direcții de acțiune»:

Activitățile au fost desfășurate « pentru probarea faptelor de corupție»

După ce a «adâncit» relațiile cu Ilie Vartolomei, motivat de procurarea de material lemnos, Rusu Dorinel Ionel a întrebat = provocat el discuția referitor la «rezolvarea de permise»

Întrebat fiind de ce s-au iscat discuțiile referitor la obținerea permiselor catge. B și C, Moldovan Florin a arătat că «voia să fie sigur… deoarece nu voia să piardă timp»

Solicitându-i-se să explice nevoia de «siguranță» sau «pierderea de timp» și întrebat concret dacă el nu a urmat școala de șoferi, Moldovan Florin a refuzat să răspundă = a evitat un răspuns concret, simplu și a motivat că «activitățile mele s-au desfășurat pentru probarea faptelor de corupție» – moment în care orice întrebare și solicitare de detalieri, în mod firesc, s-a oprit la intervenția vehementă, repetată a acuzării.

Din discuțiile purtate Moldovan Florin știa că transporturile de material lemnos ale lui Rusu Dorinel Ionel erau «transporturi fără acte»;

Rusu Dorinel arată că «din discuțiile avute cu el (Vartolomei Ilie , n.n) i-am spus că ar fi o problemă de transport a unor materiale lemnoase, deoarece are intrare la anumiți polițiști de la Poliția Rutieră cu care lucrează de foarte mulți ani»;

Rusu Dorinel s-a arătat interesat de o întâlnire cu Lup”, a precizat avocatul lui Claudiu Lup în solicitarea depusă la dosarul cauzei.

Vor să știe cât de mult s-a implicat SRI

De asemenea, avocatul lui Claudiu Lup a depus și o cerere în probațiune prin care solicită instanței, în baza Protocolului de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații, să dispună efectuarea unor adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și Serviciul Român de Informații prin care să se solicite celor două instituții să răspundă la o serie de întrebări. Concret este vorba despre comunicarea la dosarul cauzei a întregii corespondențe purtată în baza Protocolului mai sus amintit, între SRI și Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, în legătură cu trei dosare penale, printre care se află și cel în care este inculpat Claudiu Lup. De asemenea, cele două instituții să răspundă dacă pe parcursul urmăririi penale din dosarele penale respective instrumentate de parchetul bistrițean au fost constituite echipe operative comune care au acționat în baza unui plan de acțiune în vederea documentării faptei, conform prevederilor legale, iar în caz afirmativ să se comunice cum s-a materializat această cooperare, componența echipei, identitatea și contribuția fiecărui membru, respectiv deținerea de către membrii a avizului de poliție judiciară, necesar efectuării de acte de urmărire penală în cauză. Tot în cazul unui răspuns afirmativ, avocatul a mai solicitat și comunicarea măsurile și responsabilitățile concrete pentru desfășurarea activităților, precum și sarcinile fiecărei părți.

În aceeași cerere în probațiune apărarea solicită informații cu privire la organul care a asigurat transcrierea comunicărilor și convorbirile telefonice efectuate în dosar, dar și dacă SRI a transmis procurorilor date, informații și documente care să sprijine documentarea cauzei în lucru.