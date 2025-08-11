Banca Națională a României, pe baza raportărilor transmise de Ministerul Finanțelor, semnalează deteriorarea stării financiare a companiilor locale în prima jumătate a lui 2024, în special din cauza scumpirii factorului muncă.

Cheltuielile operaționale s-au majorat cu 5% față de iunie 2023, impulsionate de un avans de 17% al costurilor salariale, în timp ce facturile la utilități au scăzut cu 12% și cheltuielile cu mărfurile au rămas practic neschimbate.

Cifra de afaceri a urcat cu 4,5%, însă ritmul nu a acoperit presiunea pe costuri, astfel că profitul cumulat a coborât ușor, cu 0,6%, la 54,6 miliarde de lei. Numărul companiilor care raportează pierderi a crescut cu aproximativ 22%, iar volumul pierderilor s-a mărit cu 25%.

Numărul firmelor în pierdere crește rapid

În iunie 2024, aproape 9.300 de firme raportau pierderi, cu 22% mai multe față de iunie 2022. Totalul pierderilor s-a ridicat la 16,7 miliarde de lei, în creștere cu 25% față de 2022. Aceste firme cu probleme de capitalizare au nevoie urgentă de recapitalizare, estimată la 35 de miliarde de lei, iar numărul celor cu deficiențe de capital a crescut cu peste 200 de companii față de anul precedent.

Sectore cu evoluții diametral opuse

Analiza pe sectoare arată o imagine fragmentată a economiei: Industria extractivă înregistrează o marjă netă de profit spectaculoasă, de peste 24%, cu o creștere de 10 puncte procentuale față de anul anterior, fiind cel mai profitabil sector.

Imobiliarele și utilitățile au și ele marje nete în creștere, la 16,5% și respectiv 11%, acesta din urmă fiind un nivel record al ultimului deceniu.

Construcțiile au urcat și ele marja netă la 7,1%.

Pe de altă parte, agricultura a avut o scădere semnificativă, marja netă înjumătățindu-se la 5,4%, probabil din cauza secetei.

Sectorele cu cea mai mare pondere în economie — servicii, comerț și industrie — au înregistrat scăderi ușoare ale marjelor nete.

Randamentul capitalurilor (ROE) a scăzut la 18,8% în iunie 2024, în scădere cu 2 puncte procentuale față de 2023 și cu aproape 5 puncte față de vârful atins în 2022.

Sănătatea financiară a firmelor se deteriorează

Indicatorul de sănătate financiară, care măsoară eficiența utilizării activelor, a scăzut, reflectând o utilizare mai slabă a resurselor de către firme. Agricultura, imobiliarele și serviciile sunt sectoarele cu cele mai mari probleme, în timp ce industria extractivă rămâne un punct de referință pozitiv.

Economia românească arată semne de stres, cu firme tot mai multe pe pierdere și profituri în scădere, însă există și sectoare care se mențin sau chiar cresc semnificativ. Creșterea salariilor și majorarea cheltuielilor operaționale pun presiune pe rezultatele financiare, iar necesarul de recapitalizare este în creștere, indicând provocări majore pentru mediul de afaceri în perioada următoare.

Sursa: știripesurse

Citește și: