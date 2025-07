DNA și-a “băgat coada” în dosarul Zeițelor din urbanismul bistriţean și vizează fapte de corupţie! Nu demult au poposit pe la primărie și au cerut o tură de acte

By

În urmă cu câteva luni Judecătoria Bistrița a admis redeschiderea urmăririi penale în ce o privește pe fosta angajată a Primăriei Bistrița în cadrul Serviciului Urbanism, Sabina Malaicu, pensionată între timp, cu privire la modul în care a eliberat autorizațiile de construire afaceristului Ioan Runcan, pentru blocurile construite pe str. Valeria Peter Predescu. Redeschiderea urmăririi penale a fost posibilă pentru că și-au “băgat coada” procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) care se pare că au elemente care conturează comiterea unor fapte de corupție de către persoane cu funcție de conducere din Primăria Bistrița.

Dosarul „Zeițelor din urbanismul bistrițean” ia o turnură interesantă și nu peste mult timp s-ar putea să aflăm faptul că și alți șefi, actuali și foști, din Primăria Bistrița vor fi fost “onorați” cu titulatura inculpați. Asta după ce pe fir au intrat procurorii DNA, care vizează fapte de corupție.

Cererea de redeschidere a urmăririi penale în dosarul 198/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița a fost formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj (ca unitate de parchet superioară), la solicitarea DNA.

Potrivit informațiilor Gazeta de Bistrița, în urmă cu circa două săptămâni, în jurul datei de 20 iunie, procurorii DNA au poposit la Primăria Bistrița, unde au solicitat să li se pună la dispoziție o serie de documente.

Anchetă deschisă de DNA acum 2 ani! Malaicu și Runcan, cap de afiș

În aprilie 2023, procurorii DNA s-au sesizat din oficiu și au deschis in rem (cu privire la faptă) o anchetă cu privire la comiterea infracțiunilor de luare de mită, dare de mită și abuz în serviciu. Ancheta a continuat până la un punct, până când procurorii anticorupție au constatat că nu o pot continua din cauză că Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a emis pentru anumiți inculpați ordonanţă de clasare.

Punctul de plecare în dosarul DNA a fost consilierul superior Sabina Malaicu din cadrul Serviciului Urbanism al Primăriei Bistrița, cu privire la care procurorii anticorupție aveau indicii că “ar proteja și sprijini interesele SC Runcan Construct SRL și ale administratorului acestei societăți, Runcan Ioan, în sensul că ar fi emis autorizația de construire nr. 414/24.06.2021 pentru edificarea unui bloc de locuințe cu regim de înălțime D+P+10E+Er pe str. Valeria Peter Predescu nr. ##, înscris în CF nr. 87123 Bistrița, fără ca pentru acest obiectiv să fie eliberat aviz de mediu, conform cerințelor obligatorii din certificatul de urbanism nr. 410/18.03.2021. Pentru sprijinul oferit, spun procurorii DNA, Malaicu ar fi primit de la Runcan două apartamente situate în cartierul dezvoltate de către Runcan Ioan în zona străzii V. Peter Predescu, care au fost notate în cartea funciară pe numele unor rude.

“Conform datelor strânse în cursul anchetei, funcționarul public Malaicu Sabina Măriuța nu figurează ca proprietar al unor unităţi locative în imobilele edificate în cadrul ansamblului imobiliar ‘ ‘New Life Residence”.

Fiind căutate relații de rudenie între proprietarii apartamentelor din ansamblul imobiliar, s-a stabilit că în imobilul bloc nr. 8 de pe str. Valeria Peter Predescu, etaj (…), apartamentul nr. (…) figurează a fi în proprietatea numiților AA și soția AB. Numitul AA este nepotul lui Malaicu (fostă Durja) Sabina-Măriuța, fiind fiul surorii sale, numita (…) (fostă Durja) (…). (…)

Din declarațiile martorilor (…) și (…) reies date care sugerează faptul că funcționarul public Malaicu Sabina Măriuța ar fi organizat eliberarea A.C. 414/24.06.2021 cu încălcarea prevederilor normative aplicabile și ar fi beneficiat de foloase materiale din partea reprezentantului beneficiarului autorizației de construire, numitul Runcan Ioan, fără a fi oferite alte detalii.

Martorul (…) a învederat și faptul că acest funcționar public ar fi «optimizat» cerințele cuprinse în diverse certificate de urbanism emise în favoarea SC Runcan Construct SRL, inserând în mod selectiv în cuprinsul lor prevederi ale PUG din 2013 sau ale PUZ din 2008, pentru a maximiza în beneficiul investitorului posibilitățile de construire”, sunt dintre constatările procurorilor DNA.

Raportul experților RUR, cerut de procurorii DNA

Un punct de sprijin pentru anchetatori este și raportul de expertiză efectuat la cererea IPJ Bistrița-Năsăud care efectuează cercetări în Dosarul Zeițelor din urbanismul bistrițean, raport din care Gazeta de Bistrița a publicat în exclusivitate o serie de informații care arată că blocurile lui Runcan pe Valeria Peter Predescu au fost construite în baza unor documente obținute pe lângă lege (VEZI AICI).

“Totodată, la cererea formulată de către D.N.A. — S.T. Cluj a fost anexată și o copie a raportului de expertiză tehnică nr. 2643/06.09.2022 întocmit în specializarea urbanism și amenajarea teritoriului de către specialiști atestați R.U.R. din cadrul SC (…) SRL, din care rezultă următoarele constatări:

– Certificatele de Urbanism nr. 2419/09.12.2021, nr, 2228/11.11.2021, nr. 2100/28.10.2021 și nr. 410/18.03.2021 au fost emise cu nerespectarea prevederilor legale la momentul emiterii lor întrucât scopul solicitării lor nu se încadrează în prevederile PUG și RLU îndeosebi cu referire la regimul tehnic impus (în cazul C.U. nr. 410/18.03.2021, nr. 2100/28.10.2021, nr. 2228/11.11.2021), nu a fost inserată în corpul actului necesitatea obținerii unei noi autorizații de construire (în cazul C.U. nr. 2100/28.10.2021), ori au fost în mod eronat confundate condițiile impuse pentru elaborare, avizare și aprobare PUZ (în cazul C.U. nr. 2419/09.12.2021), nefiind de asemenea specificate în clar în cuprinsul lor necesitatea obținerii avizului de mediu (în cazul C.U. nr. 410/18.03.2021)

– în cuprinsul C.U. nr. 410/]8.03.2021, nr. 2100/28.10.2021, nr. 2419/09.12.2021 și nr. 2228/11.11.2021 nu este nici încercuit, nici bifat, nici subliniat, nici îngrijat lit. e de la pct. 5 al. F.6 (formulat tipizat Certificat de urbanism), care să indice beneficiarului/petentului obligativitatea obținerii acordului/avizului de mediu conform prevederilor legale în vigoare;

– C.U. nr. 4414/24.06.2021 și A.c. nr. 1052/31.12.2021 nu respectă prevederile legale la momentul emiterii lor întrucât au fost eliberate în baza unui certificat de urbanism inform și emis cu încălcarea prevederilor legale, prin omiterea exprimării în clar a solicitării de obținere a avizului obligatoriu de mediu prealabil emiterii autorizației de construire.

S-a învederat în cererea formulată de către D.N.A. — Serviciul Teritorial Cluj faptul că în dosarul penal nr. 198/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud au fost analizate, cu ocazia dispunerii ordonanței de clasare din data de 09.02.2023, împrejurările de fapt legate de emiterea de către Primăria Mun. Bistrița a următoarelor acte administrative : certificatul de urbanism nr. 410/1 8.03.2021, autorizația de construire nr. 414/24.06.2021, certificatul de urbanism nr. 1837/08.09.2021, autorizația de construire nr. 814/26.10.2021, certificatul de urbanism nr. 2100/28.10.2021, certificatul de urbanism nr. 2228/11.11.2021, certificatul de urbanism nr. 2419/09.12.2021 și autorizația de construire nr. 1052/31.12.2021.

S-a susținut că analiza materialului documentar prin raportare exclusivă la infracțiunea de fals intelectual, prev. de art. 321 C.pen. este neîntemeiată, abordarea conduitelor cu valențe penale fiind totodată incompletă.

A fost argumentat că împrejurările în care au fost emise C.U. nr. 410/18.03.2021 și A.C. nr. 414/24.06.2021 reprezintă o activitate în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și nu doar o activitate de consemnare a unor împrejurări de fapt nereale în cadrul unor înscrisuri. În aceste condiții, activitatea infracțională care se impune a fi cercetată nu se poate mărgini la rezultatul produs — emiterea unei autorizații de construire în care se consemnează împrejurări nereale, ci trebuie să privească și modalitatea în care s-a ajuns la emiterea respectivului înscris.

Apoi. a fost expus că în soluția de clasare dispusă în dosarul penal nr. 198/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud se argumentează că devreme ce acordul de mediu nu se poate obține în cazul procedurii intrării în legalitate, această condiție se impune a fi considerată nescrisă, iar mențiunile din certificatul de urbanism în sensul că este necesar un asemenea acord reprezintă un exces al funcționarului public. Acest mod de interpretare al împrejurărilor de fapt ale cauzei este neîntemeiat din moment ce autorizația de construire nr. 414/24.06.2021 nu a fost emisă pentru intrarea în legalitate, situație în care s-ar fi realizat o analiză a modului în care construcţia corespunde reglementărilor din documentațiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament.

În fine, s-a învederat că faptele persoanelor cu funcții de conducere și de control din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița care au emis Certificatul de urbanism nr. 410/18.03.2021 și autorizația de construire nr. 414/24.06.2021 în favoarea lui Runcan Ioan sunt susceptibile de a fi cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, prev. de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 și fals intelectual, prev. de art. 321 C.pen. care, potrivit art. 13 alin. ( l) lit. b) din Legea nr. 78/2000 intră în competența Direcţiei Naționale Anticorupție.

S-a opinat că, în consecința celor prezentate anterior, motivele care au stat la baza emiterii soluției de clasare în dosarul penal nr. 198/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud nu au existat la momentul dispunerii soluției, astfel încât s-ar impune infirmarea ordonanței și redeschiderea urmăririi penale. S-a mai arătat că soluția de clasare dispusă în dosarul penat nr. 198/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud împiedică efectuarea cercetărilor prin raportare la principiul ne bis in idem (n.r. – „Ne bis in idem” este o expresie latină care înseamnă „nu de două ori pentru aceeași chestiune” – Nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni atunci când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică.)”, au arătat procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj în cererea depusă la Judecătoria Bistrița.

Concret, prin ordonanța emisă în februarie 2023, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud în dosarul 198/P/2022 s-a dispus: clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de fals intelectual, deoarece “fapta nu este prevăzută de legea penală”, precum și clasarea cauzei având ca obiect infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat și uz de fals, deoarece din probele administrate în cauză a rezultat că „faptele nu există”.

Totodată, a fost disjunsă cauza cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu, iar competența a fost declinată Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița.

Care au fost argumentele care au convins instanța de la Judecătoria Bistrița că urmărirea penală trebuie redeschisă în dosarul 198/P/2022, vă vom arăta în articolul pe care îl vom publica în curând.