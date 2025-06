Mai mult de 30 de cercetători, intelectuali şi artişti preocupaţi de problema adevărului istoric pe tema Holocaustului i-au adresat o scrisoare deschisă deputatului Silviu Vexler, reprezentantul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, pe care îl acuză că a susţinut în mod fals că înaltul prelat Iuliu Hossu a salvat mii de evrei. „Cardinalul nu şi-a arogat aceste acţiuni de salvare”, spun istoricii.

„Suntem un grup de cercetători ai istoriei Holocaustului şi intelectuali implicaţi în studierea problematicii celor două totalitarisme. Unii dintre noi ne-am petrecut ani din viaţă în cercetări de arhivă legate de diversele aspecte ale acestui subiect complex. De asemenea, o parte dintre noi am fost membri ai Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Cu toţii am fost surprinşi, în primele zile ale lunii iunie, când am aflat despre evenimentul la care aţi participat şi mai ales despre prezentarea pe care aţi făcut-o la Vatican Cardinalului Iuliu Hossu. Conform materialelor de presă, în cadrul evenimentului omagial s-a spus că Iuliu Hossu a salvat mii de evrei, iar dumneavoastră aţi confirmat că acesta a ascuns în Catedrala Greco-Catolică din Cluj pe acei evrei care urmau să fie deportaţi şi ar fi cerut credincioşilor „să îi protejeze pe evreii care urmau să fie trimişi la chinuri şi moarte la Auschwitz”. Din nefericire, nici una din aceste informaţii nu este confirmată de probe documentare, convergente şi plasate dincolo de diferite auspicii subiective. Noi credem că şi actele frumoase din istorie trebuie să se bazeze pe surse credibile şi verificabile. De altfel, personalitatea, sacrificiul civic sau imaginea istorică a lui Iuliu Hossu nu au nevoie de astfel de adăugiri versatile. Mai mult decât atât, din câte ştim, Cardinalul nu şi-a arogat aceste acţiuni de salvare”, se arată în scrisoare.

Semnatarii acestei scrisori deschise, precum şi colegi cercetători cu care s-au consultat, au precizat: „Nu am găsit, în cursul unor îndelungi cercetări, dovezi coerente şi solide, care să probeze acţiuni salvatoare ale înaltului prelat. Au fost cercetate arhivele relevante ale temei: Arhiva Yad Vashem, Arhiva Muzeului Holocaustului de la Washington (U.S. Holocaust Memorial Museum), Arhiva C.N.S.A.S. şi arhivele maghiare. Nici una nu păstrează vreo dovadă certă şi convergentă privind o posibilă acţiune de salvare a mii de oameni”.

În 2 iunie, la Vatican, a avut loc ceremonia în care a fost onorată memoria cardinalului Iuliu Hossu, pentru contribuţia sa la salvarea evreilor din Transilvania de Nord, în timpul Holocaustului. Ceremonia a fost onorată de Papa Leon al XIV-lea şi s-a bazat pe mărturia conducerii Federaţiei Comunităţii evreieşti, prezentă în totalitate la Roma.

Profesorul Liviu Rotman a subliniat: „Ştirea a fost preluată de numeroase agenţii, a stârnit emoţii. Firesc! Un singur aspect este mai puţin clar: care sunt mărturiile ce probează gestul celebrat. Ele nu au fost invocate. A spune că au fost salvaţi mii de evrei de înaltul prelat ar trebui probat. În istorie şi gesturile frumoase au nevoie să fie dovedite. Şi aici e problema: se pare că nu există dovezi. Domnul deputat Silviu Wexler nu a simţit nevoia să amintească aceste mărturii. Importantă este poza, în care apare cu noul papa. Bună pentru CV. Pe scurt: în aceste zile am discutat cu cei mai importanţi cercetători ai problemei, care au lucrat în cele mai importante fonduri arhivistice relevante. Nu au găsit documente, care să confirme, ceea ce am numi pe scurt teza Wexler (…). Suntem în faţa unui nou fals, legat de Holocaust. Fals, expus, în faţa întregii lumi, în unul din cele mai vizibile locuri de pe planetă. Un asemenea act de cosmeticizare a istoriei Holocaustului este o insultă la adresa sutelor de mii de victime. Este în acelaşi timp o nedreptate acelora, indiferent de poziţia socială, care au salvat evrei de la drumul fără întoarcere”.

Semnatarii scrisorii

1. Liviu Rotman

2. Alexandru Florian

3. Mihai Demetriade

4. William Totok

5. Norman Manea

6. Dennis Deletant

7. Zoltán Tibori-Szabó

8. Liviu Antonesei

9. Gido Attila

10. Adina Babeş-Fruchter

11. Ciprian Necula

12. Raphael Vago

13. Cristian Pîrvulescu

14. Ana Bărbulescu

15. Ionuţ Biliuţă

16. Dinu Adam

17. Lucian Năstasă

18. Alexandru Bulucz

19. Marius Cazan

20. Valentin Cernat

21. Eugenia Mihalcea

22. Emanuel Copilaş

23. Andrei Cornea

24. Teodora Dumitru

25. Lou Ghelerter

26. Mariana Hausleitner

27. Georg Herbstritt

28. Hans-Christian Maner

29. Adina Marincea

30. Petre Matei

31. Katia Pascariu

32. Ovidiu Pop

33. Măriuca Stanciu

34. Călin Vlase

