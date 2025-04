Direcția Silvică Bistrița-Năsăud mai face o tentativă să adune fonduri și a scos la licitație mai multe bunuri, printre care două cabane, dar și un atelier de prelucrat răchita de la Beclean. Valoarea totală a bunurilor ajunge la un milion de lei. Cele două cabane, una din Dealul Ștefăniței dedicată muncitorilor și alta la Strâmba, nu sunt scoase pentru prima dată la licitație. Cel mai mult cere Direcția Silvică pentru atelierul de prelucrat răchita de la Beclean.

Bunurile scoase la licitație, pentru care și-a dat acordul și Consiliul de Administrație a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, au o valoare totală de un milion de lei. Unele dintre bunuri sunt scoase la licitație cu repetiție, prețul de pornire a licitației scăzând considerabil de anii trecuți.

Se pare că decizia de a strânge cureaua și a obține bani și din piatră seacă vine în contextual în care s-a cerut reducerea numărului de direcții silvice din țară, de la 41 la doar 11, prin comasarea unora dintre ele.

Una dintre variantele de comasare presupunea unirea direcțiilor din județele Bistrița-Năsăud, Sălaj, Maramureș și Satu Mare. Direcțiile respective ar urma să rămână și cu mult mai puține ocoale silvice. În Bistrița-Năsăud, de exemplu, ar urma să rămână doar două ocoale silvice în subordinea Direcției Silvice.

La finalul lunii noiembrie, de exemplu, Direcția Silvică Bistrița-Năsăud înregistra un profit brut de 13 milioane de lei, unul dintre cele mai mari din regiune. Doar Direcția Silvică Maramureș avea un profit brut mai mare, de 14,4 milioane de lei.

Asta deși Direcția Silvică Bistrița-Năsăud are pe mână doar 14.700 de hectare de pădure, cea mai mică suprafață din cele 4 direcții cu care ar urma să se comaseze. Prin comparație, Direcția Silvică Maramureș, care are venituri similare, are pe mână 135.800 de hectare de pădure.

Dintre toate direcțiile din țară, doar 17 sunt pe plus, din venituri proprii, fără suplimentări de la bugetul de stat. Deși toate aceste variante de comasare au rămas la stadiul de discuții, direcțiile silvice au început să facă economii și să încerce să valorifice ce se mai poate.

Direcția Silvică BN se chinuie de 4 ani să vândă atelierul de prelucrare de la Beclean

Direcția Silvică Bistrița-Năsăud se pregătește să organizeze licitații pentru 5 bunuri ale sale. Licitația va avea loc la începutul lunii viitoare, taxa de participare fiind de 200 de lei.

Este vorba despre District Silvic Feldru, pentru care prețul de pornire al licitației, fără TVA este 218.240 de lei, cabana Strâmba, pentru care se cere 122.880 de lei, locuința canton Dealu Ștefăniței cu cabana pentru muncitori, pentru care se cere 185.192 de lei sau Cabana Silvică Valea Secii din Anieș, care are un preț de pornire a licitației de doar 6.300 de lei.

La acestea se adaugă și atelierul de prelucrare răchită de la Beclean, cu tot cu anexe. Pentru acesta se cere și suma cea mai mare, de 430.000 de lei. La această sumă se va adăuga și TVA-ul, dar și o garanție de 21.500 de lei, de asemenea, cea mai mare dintre toate bunurile scoase la licitație.

Nu este prima dată când este scos la licitație atelierul de prelucrare răchită de la Beclean. Anul trecut, prețul de pornire a licitației era 524.000 de lei, cu 100.000 de lei mai mare. Acum 4 ani, în 2020, prețul de pornire pentru acest obiectiv era de 780.000 de lei.

Anii trecuți, Direcția Silvică a scos la licitație și cabanele Cușma 1 și Cușma 2, pentru care a cerut 180.000 de lei. Și cabana apicolă de pe Valea Jelnei a fost scoasă la licitație, prețul de pornire fiind 219.000 de lei.

Și locuința canton de la Dealul Ștefăniței, cu anexă cabană pentru muncitori, a mai fost scoasă la licitație. Anul trecut, de vânzare erau și brigada silvică Ilva Mare pentru care se cerea 47.200 de lei, dar și canton pepinieră Beclean, pentru care se cerea mai bine de 100.000 de lei.

Direcția Silvică Bistrița-Năsăud a avut pe mână 7 cabane, care erau mereu arhipline, în special de sărbători și chiar aduceau venituri instituției. Prețurile practicate de Direcția Silvică erau sub prețurile pieței. Preferate de turiști și bistrițeni erau cele de la Dealul Negru și Aluneasa, care a ars din temelii, în urma unui incendiu care a cuprins-o în 2016.

Direcția Silvică vrea să reabiliteze fosta cabană a lui Ceaușescu de la Dealul Negru

Direcția Silvică vrea să reabiliteze fosta cabană a lui Ceaușescu de la Dealul Negru. Construită în 1977 are 20 de locuri, cu un living generos, o sală de luat masa și un foișor.

Cabana a fost împânzită cu animale împăiate, prinse chiar în pădurea care o înconjoară. În apropiere au fost amenajate două heliporturi, unde Ceaușescu ateriza cu elicopterul personal. Venea la Cușma de 3-4 ori pe an și fiecare vizită a sa mobiliza câteva sute de persoane, care pregăteau partidele de vânătoare și se asigurau ca soții Ceaușescu să aibă tot confortul.

Instituția a și organizat o licitație publică pentru lucrările de modernizare la corpul B și C și amenajări exterioare la clădiri și curte. Printre lucrări se numără recompartimentări ale spațiilor existente, refacerea finisajelor exterioare, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, cu tâmplărie din lemn stratificat, performantă din punct de vedere energetic.

„De menționat este faptul că nu se realizează lucrări pentru extinderea corpului B sau intervenții la corpul C. Având în vedere starea avansată de degradare a finisajului exterior al fațadei, precum și starea tehnică a elementelor din lemn de la nivelul balcoanelor, conform recomandării expertului tehnic, se propune refacerea finisajelor exterioare”, se precizează în caietul de sarcini al licitației anunțate la finalul anului trecute.

De asemenea, clădirile vor fi anvelopate, iar în interior vor fi schimbate pardoselile, în camere urmând să fie schimbat parchetul, iar în băi, holuri și bucătărie faianța și gresia veche să fie înlocuită cu plăci ceramice. Va fi schimbată și pardoseala de la nivelul balcoanelor. Scara interioară din corpul B va fi refăcută total, iar în corpul C etajul va fi izolat termic, iar instalaţiile electrice, sanitare și termice vor fi refăcute integral.

Instituția estimează costurile acestor lucrări la un milion de lei. Deși suma nu este deloc mare și totuși lucrările se fac la una dintre cele mai atractive cabane ale Romsilva din județ, instituția a ales să întindă lucrările pe 3 ani. Rațiunile ar fi tot de natură financiară.

Caietul de sarcini specifică chiar o sistare a lucrărilor, dacă instituția rămâne fără bani și nu-și permite să finanțeze continuarea lor: „Durata contractului se etapizează în funcție de aprobarea finanțării investiției. În lipsa/epuizarea finanțării se va suspenda executarea lucrărilor, până la identificarea și aprobarea unei noi surse de finanțare”, se mai arăta în caietul de sarcini a licitației organizate la final de 2024.

Andreea Radu