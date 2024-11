Ca parlamentar am dotat Serviciul Județean de Ambulanță Bistrița-Năsăud cu patru ambulanțe tip ACD, am înființat un cabinet stomatologic mobil la noi în județ și am adus două autoutilitare pentru transportul hranei în condiții de siguranță la creșele și cantina socială din Municipiul Bistrița!

Mai mult, am reușit să organizez o strângere de fonduri pentru înființarea unei săli de terapie senzorială pentru copiii cu autism din județul nostru!

CMF 11240022