Tragedia care a zguduit comunitatea din complexul rezidențial Cosmopolis capătă noi valențe dramatice. Teodora Marcu, care făcea și videochat, în vârstă de 23 de ani și însărcinată în 24 de săptămâni, a fost împușcată mortal de fostul său iubit, Robert Wolf, în fața fiicei sale de trei ani. Incidentul a avut loc sâmbătă, 31 mai, în jurul orei 19:09, pe o stradă din comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov.

O relație începută în adolescență și marcată de abuzuri

Relația dintre Teodora și Robert a început când aceasta avea doar 14 ani, continuând până la vârsta de 16 ani. După încheierea relației, bărbatul a continuat să o hărțuiască, chiar și după ce Teodora s-a căsătorit și a devenit mamă. În ciuda obținerii unui ordin de protecție împotriva lui Robert, acesta a continuat să o urmărească și să o amenințe.

”Am fost împreună de la 14 ani, timp de 2 ani. Mi-a arătat divorțat de 7 ani și am crezut, dar nu era despărțit, locuiau împreună. Eu eram atașată de el și nu puteam să renunț. Era singurul om despre care știam că dacă pățesc ceva era acolo, lângă mine. Am acceptat, prinsesem drag de el. Am cerut și ordin de restricție, pentru că Alex (soțul n.r.) nu accepta. Venea mereu după noi și mă enerva să îl vezi mereu după tine.”, a spus Teodora în timpul emisiunii Insula iubirii.

Crima premeditată și eșecul sistemului de protecție

Anchetatorii au stabilit că Robert Lupu, zis ”Wolf” și-a premeditat crima. Cu câteva ore înainte de atac, el a postat pe rețelele sociale un mesaj criptic: „E doar o chestiune de timp”. În momentul atacului, Teodora se afla la plimbare cu fiica sa și o prietenă. Robert s-a apropiat de ea și a tras patru focuri de armă, două dintre ele lovind-o în piept și abdomen. După comiterea faptei, agresorul a fugit de la locul crimei.

La aproximativ trei ore după crimă, Robert Lupu s-a sinucis în apropierea locului faptei, în momentul în care polițiștii se apropiau de el. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și pentru a evalua modul în care a fost gestionat cazul anterior incidentului fatal.

Apel la protejarea victimelor violenței domestice

Cazul Teodorei Marcu evidențiază necesitatea unei intervenții mai eficiente din partea autorităților în cazurile de violență domestică și hărțuire. Organizațiile pentru drepturile femeilor solicită măsuri urgente pentru a preveni astfel de tragedii și pentru a asigura protecția adecvată a victimelor.

Teodora Marcu, cunoscută publicului din emisiunea „Insula Iubirii”, lasă în urmă o fiică de trei ani. Tragedia sa ridică semne de întrebare cu privire la eficiența sistemului de protecție a victimelor și la responsabilitatea societății în prevenirea violenței domestice.