VAR este o abreviere care provine de la Video Assistant Referee. Se refera la acel arbitru asistent care examineaza deciziile pe care le ia arbitrul principal. El este ajutat de inregistrari video si foloseste o casca pentru a comunica cu centralul partidei la care a fost delegat ca arbitru VAR.

Acest sistem a fost testat o buna bucata de timp si a fost introdus in Legile Jocului de catre IFAB in anul 2018. Sistemul VAR incearca sa fie o unealta prin care erorile clare, evidente si incidentele grave nesesizate sa fie corectate.

Cand intervine VAR

Sunt trei incidente principale si unul administrativ care pot intra sub incidenta VAR.

Goluri

In cazul golurilor rolul VAR este de a-l ajuta pe arbitru sa stabileasca daca a existat o incalcare a regulamentului pentru care un gol ar trebui anulat sau acordat. Dupa ce mingea depaseste linia portii, meciul este intrerupt si astfel nu impacteaza evenimente de pe gazon care s-ar fi putut intampla ulterior.

Penalty-uri

Aici VAR-ul ajuta arbitrul central pentru a nu acorda un penalty in mod eronat. Totodata, ajuta centralul meciului si in cazul in care ar fi trebuit sa acorde o lovitura de la 11 metri pe care el a trecut-o cu vederea.

Cartonase rosii directe

VAR-ul ajuta in acest caz arbitrul central in luarea deciziei corecte privind trimiterea sau netrimiterea in afara terenului a unui jucator. Atentie, VAR-ul nu va interveni niciodata pentru acordarea sau neacordarea de cartonase galbene.

Greseala neidentificata

Daca spre exemplu arbitrul central elimina un jucator gresit sau nu este sigur ce jucator trebuie sa elimine, atunci VAR il va informa pe oficialul principal ce jucator trebuie sa fie sanctionat. Asadar, in principiu duritatile nu mai pot scapa nepedepsite. In plus, jucatorii nu vor mai fi eliminati aiurea.

Care este procedura VAR

Evident ca exista si o procedura VAR care trebuie urmata de oficialii care au fost delegati la partida in cauza. Nu au voie sa se abata de la aceasta procedura si asadar ea trebuie urmata intocmai. Iata care sunt pasii in utilizarea VAR.

Identificarea unei posibile greseli

Arbitrul principal al meciului poate sa ceara o analiza VAR. Totodata si arbitrii din camera VAR pot recomanda o revizuire, daca acestia considera ca s-a comis o greseala. In acel moment, centralul partidei opreste jocul si face un semn catre casca pentru a atentiona echipele ca exista o faza care este analizata in camera VAR.

Revizuirea fazei

Arbitri din camera VAR analizeaza imaginile video ale fazei in cauza. Ei vor folosi toate unghiurile imaginilor video pe care le au la dispozitie si vor analiza cat mai multe informatii pentru a lua o decizie clara in ceea ce priveste greseala facuta de arbitrul principal.

La final ii vor comunica acestuia indoielile privind decizia sa si ii vor oferi informatii pentru care decizia initiala ar putea fi schimbata.

Decizia finala a arbitrului principal

Arbitrul ia act de informatiile pe care le primeste din camera VAR si are la dispozitie 3 optiuni. Poate sa accepte informatiile primite din camera VAR si apoi sa ia deciziile adecvate pentru a remedia greseala pe care a facut-o.

El poate sa si mearga la marginea terenului pentru a urmari faza in cauza si apoi sa ia o decizie pe baza propriei interpretari. A 3-a varianta este aceea in care echipa VAR sau arbitrul principal decid ca nu a fost o greseala majora si astfel se poate continua meciul cu decizia initiala.

Sistemul VAR este foarte controversat in toata lumea. Asta se intampla si in Romania pentru ca la noi s-a spus ca arbitrii nu stiu sa analizeze corect fazele chiar si cu acest sistem. Cel mai probabil VAR-ul va avea imbunatatiri pe viitor si va aduce multe beneficii fotbalului.